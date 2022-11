Investeer in lokale natuur met een groene taxshelter...

De uitkomst van de Klimaattop? Veel goede voornemens, maar gebuisd. Thuisblijvend Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kan die tijd gebruiken om het idee van een groene taxshelter op tafel te gooien. Die zal de vele getriggerde bedrijven stimuleren om te investeren in onze eigen lokale natuur.

Wat hebben Zuhal Demir en Greta Thunberg gemeen? Ze blijven allebei thuis van de Klimaattop in Sharm-el-Sheikh. En gelijk hebben ze, want er kunnen wel degelijk vragen gesteld worden bij een gastland dat de mensenrechten schendt. En ja, uiteraard moet overlegd worden om het klimaat te redden, maar dat klimaat heeft anno 2022 nog net iets meer nood aan doeners. Het geeft de thuisblijvers meteen extra tijd en ruimte om, zoals marketeers het zo mooi zeggen, helemaal ‘glocal’ te gaan: think global, act local.

Laat de bevoegdheden - Vlaams of federaal - geen excuus zijn om het idee te torpederen. Think global, het CO2-probleem stopt niet aan de (taal)grens.

Wie niet in de sector zit, ziet het misschien iets minder en hangt vast aan de stereotype voorbeelden. Maar in eigen land, in Vlaanderen, is duurzaamheid stilaan doorgedrongen tot in de bestuurskamer van bedrijven. Voor we met de energiecrisis, de oorlog en een inflatieprobleem af te rekenen kregen, constateerden studies van spelers zoals BDO al dat ruim de helft van alle grote ondernemingen in België maatregelen trof om de impact op het klimaat te verminderen. 57 procent van de bedrijfsleiders liet optekenen dat ze een actief duurzaamheidsbeleid hebben, 27 procent zei daarvoor plannen te maken en amper 7 procent bekende er nog niet mee bezig te zijn.

Dajo Hermans en Frank Missoul zijn medeoprichters van Forest Fwd.

Het klimaat heeft meer nood aan doeners.

Zet een groene taxshelter op. Die zal veel bedrijven stimuleren om te investeren in onze eigen lokale natuur.

Maar dan komt de crisis en zou je denken dat de rem wordt aangetrokken. Maar nee, een recente rondvraag van Forest Fwd bij 175 middelgrote en grote bedrijven leert ons dat er nog altijd bereidheid is om middelen vrij te maken voor lokale duurzame projecten. Slechts een op de vijf bedrijven zou de energiecrisis en andere perikelen als een hinderpaal zien om budget te spenderen aan bijvoorbeeld een eigen bedrijfsbos of -natuur. Dat is goed nieuws. Zeker als je weet dat er eind deze legislatuur 4.000 hectare extra bos in Vlaanderen moet bijkomen en de teller deze zomer nog op 656 hectare stond.

Er is dus nog werk aan de winkel. Waarom dan geen extra duw in de rug geven via een groene taxshelter, een idee dat de Vlaamse natuurpaus Ignace Schops al jaren geleden lanceerde en dat zowel bij experts als politici van uiteenlopende kleuren op veel bijval kon en kan rekenen. Doe wat jaren geleden gedaan werd voor de sector van de audiovisuele en podiumkunsten en voor startende ondernemingen. En nee, dat was niet altijd een feilloos parcours. Maar trek conclusies uit de geleerde lessen en schaaf bij waar nodig.

Investeren in duurzaamheid en ecologie laat zich op termijn terugverdienen. Het beste voorbeeld is het Nationaal Park Hoge Kempen.

Want bedrijven blijken zelfs in moeilijke tijden op zoek te zijn naar manieren om impact te hebben. Soms om maatschappelijk goed te doen, niet zelden ook omdat ze er door klanten en leveranciers toe gedwongen worden of omdat ze zo makkelijker kunnen rekruteren. Met een groene taxshelter zouden ze een fiscaal voordeel genieten via een gedeeltelijke belastingvrijstelling van de werkelijk gestorte sommen. Dat is trouwens niet alleen interessant voor bedrijven, maar ook voor particulieren die hun centen zinvol willen investeren.

Eigen ecosystemen

Laat de bevoegdheden - Vlaams of federaal - geen excuus zijn om het idee te torpederen. ‘Think global’, het CO 2 -probleem stopt niet aan de (taal)grens. Cruciaal in het klimaatdebat is om het niet alleen theoretisch te houden en budgetten naar duurzame - soms ongecontroleerde - projecten aan de andere kant van de wereld te zien gaan. Wél om het kapitaal in onze eigen regio effectief te overtuigen om tastbaar lokaal te investeren in onze eigen ecosystemen.

En wat duidelijk is: investeren in duurzaamheid en ecologie laat zich op termijn terugverdienen. Het beste voorbeeld is het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat brengt jaarlijks 191 miljoen euro op via onder meer toerisme en extra jobs. Het enige natuurpark in ons land genereert 5.000 directe en indirecte jobs sinds het geprofessionaliseerd werd.