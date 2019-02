Investeren in innovatie is investeren in innovatief hoger onderwijs

Als de Vlaamse regering de maatschappij wil voorbereiden op de digitale storm en vooruitziend wil zijn, moet ze nu investeren in nieuwe technologische opleidingen aan de hogescholen. Maar ze geeft niet thuis.

Door Ann Brusseel, algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel, en Lode De Geyter, algemeen directeur Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)

Digitalisering houdt samenleving en economie in de ban. Over één ding is iedereen het eens: de impact zal groot zijn. Over hoe we kansen verzilveren en bedreigingen ontwijken, is minder eensgezindheid. Het ontbreekt ons aan mensen die over de muurtjes van vandaag heen kijken en creatieve oplossingen voor morgen bedenken. Dat vereist een holistische mindset. Innovatieve hogeschoolopleidingen helpen zo’n mensen en mindset maken.

Schermvullende weergave ©rv

Aan de Erasmushogeschool Brussel en de Howest zit de opleiding ‘digital design & development’ in de pijplijn. Die is veelbelovend omdat ze aan kruisbestuiving doet. Onze arbeidsmarkt, economie en samenleving hebben immers nood aan mensen die de brug slaan tussen wat vandaag nog te vaak gescheiden sectoren zijn - industrie en kunst bijvoorbeeld. De digitale revolutie zal bestaande sectorale grenzen doen vervagen. We hebben profielen nodig die de cross-over aankunnen.

We worden te karig gefinancierd voor wat we doen. En we worden al helemaal niet gefinancierd voor wat we willen doen

Daarom legt ‘digital design & development’ niet de nadruk op technologische specialisatie. Ze wil geen jongeren opleiden om de nieuwe Tesla uit te vinden en zo zelfrijdende wagens aan de file toe te voegen. Nee, ze kiest voor een mensgerichte aanpak die conceptueel oplossend vermogen loslaat op complexe problemen en zo de kunst van het samenwerken over klassieke beroepspetjes heen stimuleert.

Motor

Design-denken gaat een stap verder dan creatief denken. Het doorloopt een proces van analyse over concept tot eindresultaat, in functie van innovatie. Een medialab met pre-incubator, lasercutters en 3D-printers bewijst: hier worden ideeën getest tot het werkbare prototypes zijn. Dat is het onderwijs van de toekomst, onderwijs 2.0. Individueel, coachend en weg van de aula. En ja, dat kost geld.

Schermvullende weergave ©rv

Maar dat de investering rendeert, lijdt weinig twijfel. Al in een rapport uit 2011 schuift Flanders DC de creatieve sector naar voor als dé multidisciplinaire turbo voor Vlaanderens economische motor. Designdenkers in huis halen, luidt hun raad aan onze bedrijven, kan je een strategisch voordeel opleveren.

Ondanks stevig onderbouwde dossiers blijft onze vraag naar correcte financiering voor deze nieuwe opleidingen onbeantwoord door de Vlaams minister van Onderwijs

De Europese Commissie legde dan weer vanaf 2013 de nadruk op design als sleutel tot innovatie en (job)groei. Wereldwijd overstijgt de marktwaarde van door de creatieve sector aangedreven bedrijven die van klassieke giganten als Volkswagen en Walmart inmiddels vele malen. AirBnB kan dankzij design-denken de grootste hotelketen ter wereld worden, zonder ook maar één vierkante meter in hotelkamers te investeren.

Gewichtsklasse

Actieplannen, aanmoedigingen en duidelijke suggesties. Onlangs kwam er nog eentje bij, en niet van de minste. Niemand minder dan OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme, toonde op het congres van de Vlaamse Hogescholenraad zwart op wit aan dat de hogescholen ver boven hun gewichtsklasse boksen als het op prestaties en budgetten aankomt. We worden dus te karig gefinancierd voor wat we doen. En we worden al helemaal niet gefinancierd voor wat we willen doen.

De Vlaamse overheid bewijst graag lippendienst aan het belang van innovatie en aan de kruisbestuiving tussen wetenschap, technologie en kunst, maar als puntje bij paaltje komt geeft ze niet thuis

Want alhoewel de Vlaamse overheid graag lippendienst bewijst aan het belang van innovatie en aan de kruisbestuiving tussen wetenschap, technologie en kunst, als puntje bij paaltje komt, geeft ze niet thuis. Ondanks stevig onderbouwde dossiers blijft onze vraag naar correcte financiering voor deze nieuwe opleidingen onbeantwoord door de Vlaams minister van Onderwijs.