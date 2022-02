Is Wordle wel zo spannend?

Ik wil geen spelbreker zijn, maar The New York Times heeft nog werk aan het taalspel Wordle. Sowieso blijft de kans groot dat wiskundigen de topscores kapen.

Deden de grijze, gele en groene blokjes in uw tijdlijn op sociale media u al zwichten voor het razend populaire Wordle? Werd uw nieuwsgierigheid nog meer aangewakkerd nu The New York Times het taalspel heeft gekocht voor een bedrag met zeven cijfers? Het dagelijkse raadsel doet denken aan het bordspel Mastermind en is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse televisiequiz 'Lingo'. De software-ingenieur Josh Wardle uit Brooklyn maakte het als een cadeautje voor zijn vrouw, omdat die tijdens corona verslingerd was geraakt aan de woordraadsels op de website van The New York Times.

De auteur

Ann Dooms is professor vakgroep wiskunde en data science aan de VUB en gespecialiseerd in wiskunde voor digitale toepassingen.

Wordle is razend poplair. Maar is het taalspel zo spannend als het lijkt?

Om het raden te vrijwaren moet de code van het spel nog worden verfijnd.

In november zette Wardle zijn spelletje op een website die het motto less is more huldigt. Het raakte bekend onder vrienden. Wereldfaam kwam er toen Wardle het mogelijk maakte je aantal pogingen tot het vinden van de oplossing emoticongewijs te delen op sociale media. Plots gingen de blokjes viraal. Wardle viel niet voor mogelijke inkomsten uit schreeuwerige advertenties en vroeg ook niet om een account aan te maken. Zijn spel is echt gratis, in geld en data. Intussen vinden honderdduizenden spelers van over de hele wereld plezier in de gezamenlijke zoektocht naar het woord van de dag.

Cryptografie

Snelle vinders worden geroemd om hun talenkennis en logisch denkvermogen. Zelden roept hun resultaat jaloezie op, omdat succes deels van toeval afhangt. De onfortuinlijken troosten zich met de gedachte dat ze die dag even pech hadden. Al kan je natuurlijk je slaagkansen strategisch verhogen.

Enter de interesse van de wiskundige. Wordle heeft 2.135 mogelijke (Engelse) vijfletterwoorden als oplossing. Om de naald in de hooiberg te vinden kan je gebruik maken van een techniek uit de cryptografie. Ze dachten vroeger dat ze een tekst veilig konden versleutelen door elke letter uit het alfabet te vervangen door een willekeurig gekozen andere letter. Zo krijg je 26x25x24x…x2x1 of ongeveer 400.000.000.000.000.000.000.000.000 mogelijke versleutelingen.

Zo lijkt het op het eerste gezicht onmogelijk de code te breken. Het is onbegonnen werk om alle mogelijke combinaties uit te proberen en te checken of de boodschap steek houdt. Toch kan je snel de oplossing vinden: door te tellen hoe vaak elke letter uit het alfabet in de versleutelde tekst voorkomt en dit te vergelijken met hoe vaak de letters voorkomen in de taal van de originele boodschap. In het Nederlands komt de letter e het vaakst voor, gevolgd door n en a. In het Engels zijn dat e en vervolgens h en t. Rekening houdend met die frequenties kan je de originelen van de versleutelde letters beginnen raden.

The New York Times zal alleszins wat aan de code van Wordle moeten sleutelen, zodat het echte raden weer kan beginnen.

Een logische start om Wordle te temmen bestaat er dan ook in de letterfrequenties in de Engelse vijfletterwoorden te tellen. En die blijken wat te verschillen van de algemene. Nu staan de letters a en e aan de top, gevolgd door s, o, r, i en l. Als je dus een startwoord kiest dat zulke letters bevat, heb je een grote kans dat enkele letters daadwerkelijk erin voorkomen. Zo kom je tot populaire startwoorden als 'arose' of 'aisle' die zelfs een grote kans geven op letters op de juiste plaats.Wanneer je in deze stap al enkele keren raak schiet, wordt de lijst aan mogelijke woorden al aanzienlijk verkleind.

Er zijn intussen heel wat sites waarop je naar vijfletterwoorden kan zoeken die gebruikmaken van de letters die je in een zoekveld ingeeft. Wie pech had, kan gaan kiezen uit woorden die die letters niet bevatten. De diehards gaan niet spieken in woordenlijsten, maar teren op hun eigen woordenschat. Wordle maakt gelukkig gebruik van niet al te exotisch klinkende woorden.

Spoileralert

Voor wie benieuwd is naar die lijst: het spel draait in je eigen webbrowser en laat je toe de broncode in te kijken. Je vindt zo alle vijfletterwoorden terug. En ook - bijna onbegrijpelijk - elk gekozen woord van de dag in de juiste volgorde. Een lijst lang genoeg voor de komende zeven jaar. Laat je dus niet ontmoedigen door verdachte topscores.

Veel fans vrezen dat het overzetten van het spel naar The New York Times hun plezier nog veel sneller zal doen verdwijnen onder het mom van 'voor wat, hoort wat'. Dat valt af te wachten. De krant moet alleszins aan de code sleutelen, wil ze het echte raden weer laten beginnen.