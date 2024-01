Ivan Van de Cloot | Alle problemen toeschrijven aan het ‘neoliberalisme’ is een genre op zich geworden

'Al meer dan 20 jaar kan je getroffen worden door de banvloek dat je geassocieerd wordt met het vermaledijde neoliberalisme. Zoveel mensen met een fundamentalistisch geloof in de marktwerking kom ik in dit land nochtans niet tegen', schrijft econoom Ivan Van de Cloot.

Hebt u al een idee wat de thema’s van de komende verkiezingen worden? Het is u vergeven als u dat nog niet duidelijk is. Nochtans staan over heel Vlaanderen al verkiezingsborden. En als u uw computer openklapt, passeert altijd wel een of ander filmpje van een politicus op het scherm.

De auteur

Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom van Stichting Merito en associate fellow van het Itinera Institute. De kwestie

Veel gemakzuchtige intellectuelen gaan zomaar mee in de retoriek dat we in een neoliberale hel leven. De conclusie

Een verstandig gebruik van de markt, werken meer lonend maken en het herwaarderen van de kerntaken van de overheid mogen gerust meer aan bod komen in de verkiezingscampagne.

Onze traditionele politieke partijen maken veel lawaai over hun identiteit. Tegelijk liggen hun standpunten op veel terreinen minder uit elkaar dan je zou denken. Dat gebrek aan fundamenteel inhoudelijke verschilpunten verhoogt de aantrekkingskracht van de zogenaamde extreme partijen.

Vrij debat

En dan hebben we het nog niet gehad over het intellectuele debat. Dat is al veel jaren vooral een terrein waar afgekondigd wordt welke standpunten je niet mag innemen. Of welke woorden je al dan niet kan gebruiken.

Al meer dan 20 jaar kan je getroffen worden door de banvloek dat je geassocieerd wordt met het vermaledijde neoliberalisme. De voorbije jaren lijkt een variatie daarop dominanter te worden. Veel discussies gaan nu over wie al dan niet in verband gebracht kan worden met extreemrechts. Viroloog Marc Van Ranst verordende enkele jaren geleden dat Rik Torfs en enkele anderen dan wel zelf niet extreemrechts waren, maar wel als wegbereider voor extreemrechts gezien konden worden. Nu zullen veel lezers eerder denken dat Rik Torfs, ex-rector van de KU Leuven, een bezadigd opiniemaker is.

De vraag is wat die dynamiek doet met het vrije debat. Misschien houdt niemand ondertussen nog rekening met wie in de ban geslagen wordt? De ervaring leert dat veel intellectuelen helemaal niet zo moedig zijn. Zelfcensuur kan het vrije debat veel sterker inperken dan we vermoeden. Het aantal mensen dat op zijn tong bijt, lijkt in elk geval veel groter dan twintig jaar geleden. Overigens komt het me altijd over als bizar dat de mondige groep die snel anderen beschuldigt van fascisme in de feiten net vaak bezig is met het snoeren van de mond van anderen. Dat lijkt een activiteit die niet zo vrijheidsbevorderend is.

Thatcher en Reagan

Alle problemen van onze tijd toeschrijven aan het ‘neoliberalisme’ is een genre op zich geworden in sommige media. Het ontbreekt in dergelijke diatribe typisch aan elke argumentatie over concrete toepassingen.

Ergerlijk is dat gesproken wordt over de politiek van Margaret Thatcher of Ronald Reagan. Alsof in ons land hetzelfde beleid gevoerd werd. Onze ongelijkheid en herverdeling vallen ook totaal niet te vergelijken met de VS. De vooraanstaande econoom Coen Teulings betwistte onlangs dat in Nederland zoveel ellende veroorzaakt zou zijn door neoliberaal beleid. Zowel inzake welvaart als welzijn scoren onze noorderburen internationaal bij de top.

Veel gemakzuchtige intellectuelen gaan zomaar mee in de retoriek dat we in een neoliberale hel leven. We kunnen beter nuchter evalueren hoeveel problemen veroorzaakt worden door een losgeslagen markt en hoeveel door verkeerd overheidsbeleid.

Zoveel mensen met een fundamentalistisch geloof in de marktwerking kom ik in dit land niet tegen. De slinger lijkt vooral de richting uit te gaan van staatscollectivisme, bij zowat alle politieke partijen. Een verstandig gebruik van de markt, werken meer lonend maken en het herwaarderen van de kerntaken van de overheid mogen gerust meer aan bod komen in de verkiezingscampagne.