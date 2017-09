Ja, pensioenfabeltjes

Wat sommigen ook mogen beweren, zoals vandaag Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, men blijft de mensen wel degelijk fabeltjes vertellen over de betaalbaarheid van onze pensioenen. Dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen, klopt gewoon niet.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van ‘Superstaat’

Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, overdrijf ik met mijn stelling dat er nog veel fabeltjes worden rondgestrooid over onze pensioenen en haal ik oude koeien uit de gracht over de betaalbaarheid van onze pensioenen. Niets is minder waar. Het beest heeft nog niets aan relevantie ingeboet.

Hoe de huidige regering de jongste weken communiceerde over al bij al minimale pensioenhervormingen, is de schaamte ver voorbij.

Een van de eerste uitgebreide rapporten van mijn carrière schreef ik in 2000 over de pensioenproblematiek in België. De boodschap was toen dat we daar niet op voorbereid waren en dat er nog belangrijke inspanningen nodig waren om de financiering van de toekomstige pensioenen veilig te stellen.

Die analyse werd door de toenmalige socialistische minister van Begroting weggezet als stemmingmakerij vanuit de financiële sector. De toekomst van de pensioenen zou gegarandeerd worden door het Zilverfonds...

Ondertussen zijn we 17 jaar later, ligt het Zilverfonds al lang in de prullenmand en zijn de jaarlijkse pensioenuitgaven toegenomen met 2,5% van het bbp, wat overeenkomt met 11 miljard in euro’s van vandaag. En de zwaarste impact van de vergrijzing moet nog komen. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is dat een oude koe. Oud is ze inderdaad, maar het beest heeft nog niets aan relevantie ingeboet.

Volgens de studiecommissie voor de vergrijzing nemen de jaarlijkse overheidsuitgaven voor pensioen tegen 2040 met 2,3% van het bbp toe. Tegelijkertijd zullen de uitgaven voor werkloosheid en kinderbijslag inderdaad lager liggen. Daartegenover staat dan weer dat er ook heel wat meer uitgegeven zal moeten worden aan gezondheidszorg. Alles samen verwacht de studiecommissie dat de totale jaarlijkse overheidsuitgaven door de vergijzing in 2040 3,2% van het bbp, of 14 miljard in euro’s van vandaag, hoger zullen liggen.

Heel optimistisch

Daarvoor baseert de studiecommissie zich evenwel op een aantal wel heel optimistische veronderstellingen. De uiteindelijke extra uitgaven zullen allicht duidelijk hoger liggen. Zo gaf professor Gert Peersman al aan dat die makkelijk het dubbele zullen zijn van wat de studiecommissie verwacht. Dan kijkt de overheid straks aan tegen 28 miljard extra uitgaven per jaar (in euro’s van vandaag).

Andere landen slagen er inderdaad in om genereuzere pensioenbedragen te voorzien, maar dat lukt vooral omdat hun pensioenstelsel steviger fundamenten heeft

In mijn eerste analyse van de pensioenproblematiek in 2000 werd ook al aangegeven dat het wettelijk pensioen voor velen eigenlijk te laag is, zeker voor het niveau van welvaartsstaat dat we in België nastreven. Initiatieven om de pensioenbedragen gevoelig te verhogen duwen de toekomstige extra uitgaven evenwel nog hoger (*). Misschien moeten we ons eerst concentreren op het veilig stellen van de huidige pensioenen, voor we nog eens ongeloofwaardige extra pensioenbeloftes gaan toevoegen.

Andere landen slagen er inderdaad in om genereuzere pensioenbedragen te voorzien, maar dat lukt vooral omdat hun pensioenstelsel steviger fundamenten heeft. In België werkt amper 62,5% van alle 15- tot 64-jarigen. In Oostenrijk is dat 71,5%, in Zweden zelfs 76,2%. Om aan eenzelfde werkgelegenheidsgraad als in Oostenrijk te komen, moeten er in ons land een kleine 700.000 mensen extra aan het werk. Om Zweden bij te benen, gaat het om 1.000.000 mensen.

Vermogen

Met meer werkenden wordt het uiteraard makkelijker om de pensioenuitdaging op te vangen. Vandaag proberen we in België een welvaartsstaat van hetzelfde niveau als in Zweden te onderhouden, maar we doen dat wel met een miljoen werkenden minder. De beste manier om onze welvaartsstaat te versterken, blijft hoe dan ook om veel meer mensen langer aan de slag te houden.

Volgens sommigen is het perfect mogelijk om de pensioenen te verhogen, de vergrijzing op te vangen en met z’n allen minder lang te werken. Met hogere belastingen op vermogen kan dat allemaal makkelijk gefinancierd worden. Vandaag haalt de Belgische overheid 3,5% van het bbp uit allerlei belastingen op vermogen. Het zou inderdaad een beleidskeuze kunnen zijn om die belastingen verder op te drijven.

Als we de toekomstige extra pensioenuitgaven willen opvangen met belastinginkomsten uit vermogen, dan moeten die naar 7 à 10% van het bbp

De vraag wordt dan hoeveel hoger die belastingen kunnen vooraleer de economische schade ervan hoger uitvalt dan de uiteindelijke belastinginkomsten. De Europese landen met de hoogste belastinginkomsten uit vermogen komen net boven 4% van het bbp uit. Als we de toekomstige extra pensioenuitgaven willen opvangen met belastinginkomsten uit vermogen, dan moeten die evenwel naar 7 à 10% van het bbp (afhankelijk van hoe optimistisch de gebruikte hypothesen zijn). Als we ook nog eens de pensioenbedragen gevoelig willen verhogen, dan moeten we uiteraard nog hoger.

Beloven dat we met belastingen op vermogen alles kunnen financieren is makkelijk, maar realistisch is het niet.

Drama

Al meer dan 30 jaar wordt er gewaarschuwd voor de onvermijdelijke pensioenuitdaging. Het is een drama dat eerdere regeringen veel te weinig gedaan hebben om ons daar echt op voor te bereiden. Hoe de huidige regering de jongste weken communiceerde over al bij al minimale pensioenhervormingen, is de schaamte ver voorbij.

Beloven dat we met belastingen op vermogen alles kunnen financieren is makkelijk, maar realistisch is het niet.

Maar het blijft een schande dat de ernst van de pensioenuitdaging door sommigen ook vandaag nog altijd geminimaliseerd wordt. De boodschap zou al lang duidelijk moeten zijn: ons huidige pensioenstelsel kunnen we allicht overeind houden, maar zonder langer werken zal het niet lukken.

(*) Mijn ruwe schatting van de extra kosten om de pensioenen in de privé te verhogen tot het niveau van de ambtenarenpensioenen vertrekt van de vaststelling dat het gemiddelde pensioenbedrag voor ambtenaren dubbel zo hoog is als dat van werknemers in de privé en driemaal zo hoog als dat van zelfstandigen.