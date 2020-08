Jambon en 'de logica van de veiligheidsraad'...

Het Overlegcomité werd zonder uitleg opzij geschoven en de Veiligheidsraad nam de stuurknuppel in handen in de strijd tegen het coronavirus. Dat is een zeer vreemde ingreep.

In zijn artikel ‘Sterke Jan is Jerommeke niet’ alludeert Wim Van de Velden op de kans die minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft laten liggen om de leiding te nemen in de coronacrisis. Hij citeert een anonieme bron bij de N-VA, die ter verdediging van Jambon zei: ‘Alsof je je zomaar kan losfietsen van je bevoegdheden en je onttrekken aan de logica van de Nationale Veiligheidsraad.’

De vraag is niet of Jambon zich had kunnen ‘onttrekken aan de logica van de Nationale Veiligheidsraad’, de vraag is waarom hij in die logica is gestapt. Een terugblik.

Toen duidelijk werd dat de opmars van het SARS-CoV-2-virus niet zou stilvallen aan de Belgische grens kwam op 1 maart het federale kernkabinet bijeen om een eerste keer over de kwestie te spreken. Achteraf deelde eerste minister Sophie Wilmès (MR) mee dat het Overlegcomité voortaan minstens één keer per week over de Covid-19-epidemie zou vergaderen. Op 2, 4 en 9 maart zat het Overlegcomité daar inderdaad over samen. Na die laatste vergadering zei Wilmès dat de Nationale Veiligheidsraad zich op 10 maart over bijkomende maatregelen zou buigen.

Verschillende organen

Dat het Overlegcomité zonder uitleg aan de zijlijn werd gezet en de Nationale Veiligheidsraad sindsdien de stuurhut van het coronacrisisbeheer is, is hoogst bevreemdend. Het zijn twee totaal verschillende organen, zowel wat finaliteit als wat samenstelling betreft.

Het Overlegcomité is opgericht bij de tweede staatshervorming (1980) als ‘het centraal punt voor overleg, samenwerking en coördinatie tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, om met naleving van eenieders bevoegdheden, individuele of gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken’. In het Overlegcomité hebben de belangrijkste ministers van de federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten zitting. Beslissingen worden in consensus genomen. Omdat zowel de federale overheid als de deelstaten bevoegd zijn voor het gezondheidsbeleid is het niet alleen het aangewezen, maar constitutioneel het enige orgaan waarin de federale regering en de deelstaatregeringen maatregelen kunnen afspreken en nemen om de Covid-19-pandemie te bestrijden.

Terrorisme, spionage en extremisme

De Nationale Veiligheidsraad is opgericht bij koninklijk besluit van 28 januari 2015, twee weken na de verijdeling van een terreuraanslag in Verviers en twee maanden na de aanslagen in Parijs, om onze twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de burgerlijke Veiligheid van de Staat en de militaire Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) aan te sturen. ‘De Raad bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid, verzekert zijn coördinatie en bepaalt de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’, staat in het KB.

Het is hoogst verwonderlijk en zeer raadselachtig dat een raad die opgericht is om het beleid voor de veiligheid van de staat aan te sturen het beleid voor de gezondheid van de staatsburgers aanstuurt.

Een pandemie is van een heel andere orde dan terrorisme, spionage en extremisme, volgens de website van de Staatsveiligheid de belangrijkste dreigingen tegen onze in- en uitwendige veiligheid. Het is daarom hoogst verwonderlijk en zeer raadselachtig dat een Raad die opgericht is om het beleid voor de veiligheid van de staat aan te sturen het beleid voor de gezondheid van de staatsburgers aanstuurt.

Het KB van 28 januari 2015 zegt ook wie lid is van de Nationale Veiligheidsraad: de eerste minister, de ministers van Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, en de vicepremiers die geen van die vier bevoegdheden uitoefenen. De premier kan andere federale ministers uitnodigen aan een vergadering deel te nemen.

Ook de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, de commissaris-generaal van de Federale Politie, de directeur van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), de topman van de FOD Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het college van procureurs-generaal en de federale procureur kunnen volgens het KB de vergaderingen bijwonen ‘wanneer de agenda hun aanwezigheid vereist’.

U hebt goed gelezen: de minister-presidenten van Vlaanderen en de andere deelstaten zijn geen lid van de Nationale Veiligheidsraad. Strikt gezien kunnen ze volgens het KB van 2015 zelfs niet op zijn vergaderingen uitgenodigd worden. Toch is Jambon, zoals de andere minister-presidenten, zonder enig weerwerk in de ‘logica van de Nationale Veiligheidsraad’ gestapt. Anders dan in het Overlegcomité zat hij daar niet als lid van de raad en dus als gelijke van de federale ministers, hij zat daar zoals de virologen en andere experts: als adviseur van de federale regering, wettelijk gezien zelfs zonder een stem in het beslissingskapittel te hebben.