Je hoeft niets te weten van machinelearning om verantwoord om te gaan met AI

Artificiële intelligentie (AI) was vorig jaar bijna elke dag wereldnieuws - vooral wanneer de technologie de mist in ging. Nu de hype gaat liggen, is het tijd voor meer bewustwording, zodat AI ons echt vooruithelpt.

Een advocatenkantoor dat een boete krijgt omdat het in de rechtbank naar zaken verwijst die de AI-chatbot ChatGPT volledig verzonnen heeft. Cybercriminelen die met taalmodellen (LLM’s) hyperrealistische phishingmails opstellen. Deepfakes (hyperrealistische maar gemanipuleerde foto's of video's) die hun stempel drukken op verkiezingen en oorlogen. De soap rond de topman van OpenAI... In 2023 was AI een ware sensatie. Hopelijk realiseren we ons dit jaar vooral dat die technologie is ontworpen om ons leven te verbeteren.

Gelukkig kunnen we ook heel wat mooie verhalen over AI vertellen. AI-modellen kunnen signalen van ontbossing in het Amazonewoud met meer dan 90 procent accuraatheid detecteren, wat de deur opent voor nieuwe methoden om het regenwoud te beschermen. En er is een programma opgezet dat sneller nieuwe fondsen aantrekt voor kinderkankerpatiëntjes, dankzij een efficiënter gebruik van data.

Natuurlijk mogen we niet blind zijn voor de negatieve toepassingen van AI. Die moeten ons alert houden, zodat we doordacht en ethisch verantwoord met de technologie aan de slag gaan. Niemand zal er iets op tegen hebben dat een AI-systeem de klanten van een bank helpt een lening te vinden die bij hun vermogen past, maar dat systeem mag alleenstaande moeders niet bij voorbaat uitsluiten van een lening.

Elektriciteit

Voor de samenleving de vruchten van AI kan plukken, moet er een algemene bewustwording komen over technologie. Vergelijk het met elektriciteit: die is ook niet zonder risico, maar we weten hoe we een stopcontact moeten gebruiken en we beseffen dat we geen elektronische toestellen aan water mogen blootstellen. We beschikken allemaal over genoeg gezond verstand om elektriciteit op een veilige manier te gebruiken. Datzelfde gezond verstand hebben we nodig om AI verantwoord in te zetten. De gemiddelde gebruiker hoeft niets te weten over machinelearning en LLM’s, maar we moeten ons wel bewust zijn van de impact. Je hoeft geen elektricien te zijn om te weten dat je geen hoogspanningskabels mag aanraken.

We moeten de gewoonte kweken de resultaten van een AI-tool op een kritische manier te interpreteren.

Het komt het er vooral op neer dat we niet mogen vergeten dat AI ontwikkeld is door mensen. Die hebben vooroordelen die vaak in de technologie doordringen. Onderzoekers zijn volop bezig om de impact van zo'n bias in AI-modellen tot een minimum te beperken, maar we moeten zelf de gewoonte kweken om de resultaten van een AI-tool op een kritische manier te interpreteren.