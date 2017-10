‘Jobs, jobs, jobs' klinkt steeds holler

In de huidige fiscaal-wettelijke omgeving kan onze samenleving geen ‘productieve’ jobs meer creëren. Kunnen we ophouden met tewerkstelling te zien als de belangrijkste bron van belastingen?

Door Roland Duchâtelet, voorzitter van Melexis

Onze regering is erg fier dat er jobs bijkomen. Maar welke jobs zijn dat? De gebouwen van Ford Genk worden afgebroken, Opel Antwerpen ging eerder al dicht en Renault Brussel sloot 20 jaar geleden. Hopelijk loopt het goed af met Volvo Gent na de recente staking. Er zijn ook geen nieuwe chemische fabrieken te bespeuren, en evenmin productie van smartphones. Waar zitten die nieuwe jobs dan?

Onze overheid moet de economie teruggeven aan de private sector. We zijn een meer dan half communistisch land geworden.

Uit een analyse van de tewerkstelling in 2016 tegenover 2008 op de website van NP Data blijkt dat de tewerkstelling in absolute aantallen een beetje gestegen is, maar gedaald is per inwoner: van 34,6 procent naar 33,9 procent van de totale bevolking. Dat komt omdat het aantal inwoners in ons land sterker gestegen is dan de toename van de tewerkstelling. Van het aantal tewerkgestelden in verhouding tot de bevolking is het aandeel van de mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor de overheid werken gestegen van 15,1 naar 15,6 procent van de bevolking. De ‘niet- publieke’ (private) tewerkstelling is gedaald van 19,5 naar 18,3 procent.

Er zijn daarnaast 700.000 voltijdse zelfstandigen, van wie er maar weinigen voor de publieke sector werken. Hun aantal is licht gestegen bij de vrije beroepen (vooral advocaten) en in de bouw. In de bouw vervangen nieuwe werknemers uit het oosten van Europa werknemers van hier.

Gesubsidieerd

De stijging van de tewerkstelling deed zich vooral voor in de zorgsector en in het onderwijs, met jobs die gesubsidieerd worden. Ze brengen netto geen belastingen op, maar verbranden belastinggeld. De ‘niet-publieke’ tewerkstelling ging globaal achteruit: een grote daling in de productieve jobs, deels goedgemaakt door een stijging in ‘administratieve en ondersteunende diensten’ (met 32%, of 87.000 mensen).

Dat laatste heeft te maken met de aangroei van de regelgeving van de Europese, federale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden. Bijkomende regels en controles vergen in de privésector extra juridische en technische specialisten die de bedrijven tegen fouten (en boetes) beschermen.

Het probleem is dat de nettobelastingen wel moeten komen uit de toegevoegde waarde die ontstaat in de privésector.

Onze maatschappij blijkt in het huidig wettelijk-fiscaal kader niet meer in staat ‘productieve’ jobs te creëren. Dat is geen ramp, op voorwaarde dat we stoppen met tewerkstelling te beschouwen als de voornaamste bron van belastingen.

Daarnaast is het belangrijk dat onze overheid de economie teruggeeft aan de private sector. Rond 1900 was het overheidsbeslag op de economie lager dan 10 procent, nu is dat 54 procent. We zijn dus een meer dan half communistisch land geworden. In belangrijke economische sectoren zoals zorg, onderwijs, evenementen en personenvervoer concurreert onze overheid met de privésector, waardoor die zich niet kan ontwikkelen. Het probleem is dat de nettobelastingen wel moeten komen uit de toegevoegde waarde die ontstaat in de privésector.

Het wordt tijd dat onze politici beseffen dat ‘jobs, jobs, jobs’ een verouderde kijk is op de economie. Toegevoegde waarde, daar draait het om.