Johan Van Overtveldt | Europese onenigheid kan een splijtzwam worden...

De discussie over solidariteit en verantwoordelijkheid in de EU en tussen de noordelijke en zuidelijke landen dreigt te escaleren van aanzienlijke onenigheid tot een onherstelbare splijtzwam.

De Europese Unie staat voor weken die heel bepalend zullen zijn voor de toekomst van het hele project. De discussie over verdere maatregelen ter opvang van de gevolgen van de coronacrisis zal parallel lopen met die over het nieuwe meerjarenbudget 2021-27, en dat maakt de zaken er niet eenvoudiger op. Wat deze discussies echter nog meer hypothekeert is het feit dat de al lang sluimerende tegenstellingen binnen de EU erg op scherp zijn komen te staan, en steeds meer de vorm van een heuse splijtzwam aannemen. Het gaat daarbij om heel verschillende interpretaties van solidariteit en verantwoordelijkheid, de cruciale onderdelen van elk economisch beleid.

Een typisch voorbeeld van die recent fors aangescherpte discussie is het aanwakkerend debat over de versoepeling van de regels voor staatshulp welke de Europese Commissie doorvoerde als één van haar eerste corona-beleidsingrepen. Lidstaten kregen veel meer vrijheid om maatregelen te nemen ter ondersteuning van zowel de liquiditeit (de onmiddellijk beschikbare cash) van ondernemingen als van hun solvabiliteit (de sterkte van hun kapitaal/eigen vermogen). De Commissie gaf reeds haar goedkeuring aan een hele reeks ingrepen in alle lidstaten die in normale omstandigheden op een veto waren gestoten van de steeds streng toekijkende bevoegde EU-commissaris Margrethe Vestager. De versoepeling van de Europese toezichtregels leidde op goed twee maanden tijd tot ingrepen op het niveau van de individuele lidstaten voor een globaal bedrag van zo maar eventjes bijna 2.000 miljard euro.

Vanuit zuidelijke hoek klinkt nu de klacht dat Duitse en andere noordelijke ondernemingen via die ‘staatshulp’ voordelen in de schoot geworpen krijgen die hen onaanvaardbare competitieve voordelen zullen bieden.

Gegeven het uitzonderlijke en extreme karakter van de huidige crisis en om massale werkloosheid en een tsunami aan faillissementen te voorkomen is de verhoogde soepelheid van de Commissie zeer verdedigbaar en zelfs hoogst wenselijk. Toch steekt er de jongste dagen een storm van protest op, vooral in de zuidelijke lidstaten. Spanje neemt het voortouw in dit protest. Wat is het probleem? Dat vooral noordelijke landen gebruik maken van ingrepen die in normale omstandigheden als staatshulp zouden gekapitteld worden. Duitsland alleen al voerde maatregelen door die goed zijn voor ruim 50 procent van de 2.000 miljard euro. Ook andere noordelijke landen als Nederland, Denemarken en Oostenrijk lieten zich niet onbetuigd.

Waarom net deze landen zo massaal ingingen op de opening gecreëerd door de Europese Commissie creëerde is niet verrassend. Die ‘nordics’ zijn niet toevallig de landen die de voorbije jaren orde op zaken stelden in hun publieke financiën. Zij hebben nu de ruimte om bijvoorbeeld hun schuldratio serieus te laten oplopen, zonder daar naar de geld- en kapitaalmarkten toe mee in de problemen te komen. Voor Italië, Spanje, Griekenland, Portugal en zelfs Frankrijk ligt dat door hun al zeer hoge schuldgraad veel minder voor de hand.

Vanuit zuidelijke hoek klinkt nu de klacht dat Duitse en andere noordelijke ondernemingen via die ‘staatshulp’ voordelen in de schoot geworpen krijgen die hen onaanvaardbare competitieve voordelen zullen bieden. En dus moet Europa er voor zorgen dat landen met minder armslag om ‘Duitse’ maatregelen te nemen, ook over de nodige middelen kunnen gaan beschikken. Anders, zo luidt de argumentatie, komt de eenheidsmarkt in het gedrang.

Staatshulp

De zuidelijke landen hebben een punt. Als de noordelijke met meer middelen hun ondernemingsweefsel overeind kunnen houden dan de zuidelijke, zullen noordelijke ondernemingen het laken meer naar zich toe kunnen halen. In het zuidelijke discours ontbreekt echter de erkenning dat de noordelijke lidstaten voor zichzelf de ruimte gecreëerd hebben om te doen wat zich in deze penibele omstandigheden opdringt, terwijl zij dat zelf onvoldoende hebben gedaan in het verleden.

Ten gronde komt die zuidelijke tirade er echter ook op neer dat men wil dat de noordelijke landen twee keer betalen. Ze deden dat een eerste keer met maatregelen waarmee zij hun begrotings- en schuldsituatie onder controle kregen. Nu vraagt men hen een tweede keer over de brug te komen, vermits net zij geacht worden substantieel bij te dragen aan Europese inspanningen om vooral de zuidelijke lidstaten uit het moeras te trekken waarin ze door de coronacrisis helemaal dreigen kopje onder te gaan.

De discussie over solidariteit en verantwoordelijkheid in de EU dreigt te escaleren van een belangrijke onenigheid tussen lidstaten tot een onherstelbare splijtzwam.

Solidariteit is noodzakelijk in elke beschaafde samenleving. In de Europese maatregelen tot nu toe (zoals de ECB-interventies en de heroriëntering van cohesiefondsen) zit aanzienlijke solidariteit met de zwaarst door corona getroffen landen, vooral Spanje en Italië. Maar een solidaire samenleving kan en zal niet geciviliseerd blijven als die solidariteit onvoorwaardelijk is en éénrichtingsverkeer dreigt te worden. De zuidelijke lidstaten betwisten die realiteit en verwerpen voorwaardelijkheid, waardoor het eenrichtingsaspect impliciet geïnstitutionaliseerd wordt. Het valt licht te begrijpen dat de ‘nordics’ het daar moeilijk (Duitsland) tot zeer moeilijk (Nederland, Denemarken) mee hebben.