Kan Biden de VS beter heropbouwen?...

Als Joe Biden op beleidsniveau het mooie weer wil maken, moet hij het idee loslaten dat nieuwe wetten alleen legitiem zijn als er een draagvlak voor is bij beide partijen.

Na zijn succesvolle inauguratie heeft Joe Biden een historische kans om een grote president te worden. Crisissen zijn het ideale moment om radicale hervormingen door te voeren die eerder onmogelijk of onbereikbaar bleken.

Elke crisis is een opportuniteit voor verandering. Het is niet alle politici gegeven. De meerderheid van de beleidsmakers komt niet verder dan kleine incrementele aanpassingen van het systeem. Veertig jaar geleden, na een donkere periode van hoge werkloosheid en stijgende inflatie, waren Margaret Thatcher en Ronald Reagan wel in staat ‘het weer te maken.’ Ze sloegen het roer radicaal om en dwongen ons volledig anders te denken over de rol van de staat in de economie of de soort maatschappij waarin we wilden leven.

De Verenigde Staten zitten vandaag in een perfecte storm. De coronapandemie - prioriteit een, twee en drie voor Biden - is verre van onder controle en de distributie van vaccins loopt veel trager dan gehoopt. Hoe langer dat blijft duren, hoe moeilijker het wordt de economie uit het slop te trekken.

Biden moet enkele pagina’s uit het script van de Republikeinen kopiëren.

De ongelijkheid tussen de inkomens is alleen maar gegroeid en de verschillen tussen de rassen overbruggen blijft een enorme uitdaging. Het systeem zit muurvast en werkt niet voor de meerderheid van de bevolking zolang kapitaalopbrengsten minder worden belast dan hard werk en niet iedereen zich een ziekteverzekering kan veroorloven. Staten hebben dringend geld nodig voor onderwijs en infrastructuur. En door de gewelddadige bestorming van het Capitool en het naderende impeachmentproces van Donald Trump bevindt de Amerikaanse democratie zich nog altijd in een soort van shocktoestand.

Richting kiezen

Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Biden ‘to build back better.’ Maar wat bedoelt hij daar precies mee? Het is een slogan waarin iedereen zich wel kan vinden, een beetje zoals ‘yes, we can!’. Is Biden van plan de status quo die Trumps presidentschap voorafging te herstellen en Obama’s progressieve hervormingen te bestendigen? Of wordt hij een transformerende president?

Op de linkerflank van de Democratische Partij vrezen velen dat de politieke instincten van de 78-jarige Biden eerder conservatief zijn. Hij is dan ook een establishmentpoliticus die al op zijn dertigste senator werd en veel respect heeft voor de procedures en tradities van de Amerikaanse instellingen. Maar de Biden van vandaag is ook een product van zijn partij, en die is een stuk radicaler en progressiever dan pakweg tien jaar geleden.

Volgt Biden het pad van Franklin Roosevelt in 1933 of Ronald Reagan in 1981, en gebruikt hij zijn mandaat om onmiddellijk radicale hervormingen door te voeren? Kiest hij de richting van Jimmy Carter in 1977, die na de corrupte Nixon tijdelijk herstel bracht, om vier jaar later het presidentschap te verliezen?

Of volgt Biden het voorbeeld van zijn Democratische voorganger Barack Obama? Die gaf de voorkeur aan stapsgewijze hervormingen maar verspeelde kostbare tijd in de hoop bepaalde Republikeinen van zijn visie te overtuigen, wat achteraf gezien naïef bleek. Twee jaar later in 2010 kreeg Obama een electorale pandoering in de tussentijdse verkiezingen, waardoor hij zijn dubbele wetgevende meerderheid kwijtraakte.

Geen nostalgie

Als Biden op beleidsniveau het mooie weer wil maken en een meerderheid van de Amerikanen wil overtuigen dat hun federale overheid nog altijd zinvolle hervormingen kan doorvoeren en hun levensstandaard gevoelig kan verbeteren, moet hij enkele pagina’s uit het script van de Republikeinen kopiëren. En vooral van Mitch McConnell, hun gewezen leider in de Senaat.

Om te beginnen moeten de Democraten hun nostalgie naar de Senaat van de jaren tachtig - toen Republikeinen en Democraten vaak samenwerkten aan nieuwe wetgeving en consensus gemakkelijker te vinden was - laten varen. De filibuster, een oude regel in de Senaat die 60 van de 100 zetels vereist voor belangrijke nieuwe wetten en zo de minderheidspartij toelaat het proces eindeloos te hinderen, negeren de Democraten maar beter. McConnell was geslepen genoeg die filibuster tijdelijk af te schaffen de laatste vier jaar en kon zo nieuwe aartsconservatieve rechters aan het Hooggerechtshof benoemen.

Electoraal moeten de Democraten zich nu al beginnen voor te bereiden om de midterms van 2022 te winnen.

Het idee dat nieuwe wetten alleen legitiem zijn als er bij beide partijen draagvlak voor is, is achterhaald. In de publieke opinie zijn duidelijke meerderheden voor de hervormingen die Biden wil doorvoeren op het vlak van immigratie, klimaat, infrastructuur, economie, justitie en institutioneel racisme.

Electoraal moet de Democratische Partij zich nu al beginnen voor te bereiden om de midterms van 2022 te winnen. In de Senaat is het 50-50, met Kamala Harris als tiebreaker. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten maar een handvol zetels op overschot. Een van de redenen waarom de Democraten het in november in het Congres minder goed deden, is hun gebrek aan lokale organisatie en verankering. De zwarte politica Stacey Abrams heeft in Georgia getoond dat het actief rekruteren van nieuwe kiezers vruchten kan afwerpen voor de Democraten in een Republikeinse staat.