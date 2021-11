Kan de klimaatverandering stoppen zonder de economische groei op te geven?

De economische groei moet worden omgebogen naar 'groene groei', waarbij investeringen gebruikt worden om de klimaatveranderingen tegen te gaan.

Economische groei draagt bij aan de klimaatopwarming. Het verband achter die ongemakkelijke waarheid is eenvoudig: meer economische activiteit gaat gewoonlijk gepaard met meer energieverbruik en extra consumptie van natuurlijke hulpbronnen. Aangezien fossiele brandstoffen wereldwijd nog altijd 80 procent van alle energie voortbrengen is energieverbruik nauw gelinkt met de uitstoot van broeikasgassen, en met de klimaatverandering.

De wereld heeft twee opties om de uitstootverminderingen te realiseren die nodig zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden: economische groei wereldwijd loskoppelen van emissies, of de groei gewoonweg stopzetten.

De essentie De auteurs : Guntram Wolff, directeur, Simone Tagliapietra, senior fellow, Klaas Lenaerts, research assistant, van de denktank Bruegel.

: moet de economie mikken op 'groene groei' of op 'ontgroei' om de klimaatverandering te stoppen? Het voorstel: 'ontgroei' is geen optie, de overheid en private spelers moeten vooral investeren om de gevolgen van de klimaatverandering te stoppen.

Loskoppelen heeft duidelijk de voorkeur, omdat zowel rijke als ontwikkelingslanden verder willen groeien. Economische groei is cruciaal voor de welvaart en zaken als de sociale zekerheid, de pensioenen en de terugbetaling van schulden. Maar loskoppelen is verre van gemakkelijk. De vooruitzichten voor de wereldwijde bevolkingsaantallen en het reëel bruto binnenlands product (bbp) per capita impliceren dat de wereld de uitgestoten hoeveelheid CO2 per eenheid van het reële bbp ieder jaar gemiddeld met 9 procent moet verminderen om rond 2050 een netto-uitstoot van nul te halen. Ter vergelijking: tussen 1995 en 2018 daalde de wereldwijde uitstoot per dollar met gemiddeld slechts 1,8 procent per jaar.

Geconfronteerd met deze ontnuchterende feiten zijn economen het er niet over eens of het realistisch is dat de mensheid economische groei en emissies kan scheiden. ‘Green growth’-aanhangers (duurzame groei) zijn optimistisch en menen dat gepast beleid en technologie ons zullen toelaten de uitstoot terug te dringen tot een veilig niveau, terwijl de economie verder of zelfs nog sneller groeit dan voorheen.

‘Degrowth’ is gewoon geen optie voor arme noch rijke landen om na te streven. De belangrijkste vraag is dus hoe we ‘green growth’ kunnen verwezenlijken.

Voorstanders van ‘degrowth’ of ‘ontgroei’ verwerpen dat en beweren dat de wereldeconomie moet krimpen om emissies te verminderen. Een systeemverandering - weg van marktkapitalisme - en herverdeling zouden nodig zijn om zo'n krimp op een sociaal verantwoordde manier mogelijk te maken en om komaf te maken met ‘de sprookjes van eeuwige economische groei’, zoals Greta Thunberg wereldleiders in 2019 vertelde.

Volgens ons is dat debat vooral theoretisch. ‘Degrowth’ is gewoon geen optie voor arme noch rijke landen om na te streven. De belangrijkste vraag is hoe we ‘green growth’ kunnen verwezenlijken. Vier elementen zijn van cruciaal belang voor een snelle ontkoppeling van groei en emissies: duurzame investeringen, technologische doorbraken, gedragsveranderingen en aanpassingen aan klimaatopwarming.

Energienetwerken

De vergroening van energienetwerken vergt enorme investeringen. Het Internationaal Energieagentschap schat dat tegen 2030 de jaarlijkse investeringen van de huidige 2,5 procent van het globale bbp moeten stijgen naar 4,5 procent van het bbp, of naar 5 biljoen Amerikaanse dollar. Overheden zullen een deel van die kosten moeten dragen, vooral voor grote duurzame infrastructuurwerken of voor de verdere ontwikkeling van groene technologieën. In absolute termen moeten de publieke investeringen wereldwijd daarom meer dan verdubbelen.

Voor de vergroening van energienetwerken moeten de publieke investeringen in absolute termen wereldwijd meer dan verdubbelen.

De private sector zal echter het grootste deel van de totale investeringen op zich moeten nemen, ongeveer driekwart of zelfs vier vijfde, weliswaar met grote verschillen tussen de landen. Voor België zijn geen schattingen bekend, maar de Europese Investeringsbank schat dat in onze buurlanden het private aandeel varieert van rond de helft in Frankrijk tot 85 procent in Duitsland, en bijna 100 procent in Nederland. Regeringen moeten daarom private investeringen aanmoedigen en vergemakkelijken, in het bijzonder door middel van uitstootprijzen, maar ook door reguleringen om bijvoorbeeld ‘greenwashing’ (zich 'groener' voordoen dan men is) te vermijden. Subsidies voor fossiele brandstoffen en fiscaal nadelige behandelingen voor elektriciteit moeten worden geëlimineerd.

De technologische vooruitgang moet ook versnellen om klimaatneutraal te kunnen worden. Waterstof geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit en een toename in de opslagcapaciteit van batterijen zijn belangrijke voorbeelden waarvan de kosten nog altijd hoog liggen. Technieken die CO2 rechtstreeks uit de lucht halen of filteren uit uitlaatgassen zijn ook een deel van de oplossing in de meeste emissiereductiescenario’s. Maar ook die zijn nog altijd te duur om op grote schaal in te zetten.

Ondertussen zal een gedragsaanpassing noodzakelijk zijn om snel en betaalbaar de uitstoot te kunnen verminderen in sectoren die moeilijk koolstofvrij te maken zijn, zoals luchtvaart, landbouw en ander gebruik van land. Een gewijzigd reis- en eetgedrag kan de kosten van de groene transitie terugdringen. De Europese Commissie schat dat aangepaste gewoontes de extra jaarlijkse investeringsvereisten voor netto nul uitstoot in Europa kunnen verminderen met een derde.

Ten slotte moeten we erkennen dat de klimaatverandering al begonnen is. Er zijn dus ook investeringen nodig om ons aan te passen aan meer bosbranden, overstromingen en de extreme weerverschijnselen die eruit voortkomen. Maar dergelijke investeringen mogen niet ten koste gaan van de onmiddellijke actie om meer klimaatverandering te beperken. Er is voortaan veel meer van beide nodig, en dringend.