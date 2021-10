Kan het de ‘witte mannen in de directiekamer’ iets schelen?...

Mogen we nog problemen met naam en toenaam benoemen? Want het is niet dat we niet weten waar het schoentje knelt. Alle pogingen ten spijt van zoveel organisaties die strijden voor meer diversiteit, de witte mannen in ‘the boardroom’ don’t care.

‘Directiekamer blijft blank mannenbastion. Maar wat doe je daaraan?’, kopt de weekendkrant van De Tijd. Ik weet niet goed meer hoe ik me daarbij moet voelen. Het is 2021. Toen ik in 1998 aan de universiteit begon, geloofde ik ten stelligste dat het glazen plafond wel aan diggelen zou geslagen zijn tegen dat ik ‘groot’ was. Door al die powervrouwen die toen hun stem verhieven voor meer diversiteit.

Toen heette dat nog niet ‘diversiteit’. Gendergelijkheid, inclusie… Door de jaren heen heeft het kind al veel namen gekregen.

Je mag het probleem niet te brutaal of vrijpostig benoemen, want dan ben je een bitch. En het mag ook niet te veel met de voeten vooruit, want dan luisteren ‘de mannen’ niet.

Het niet vertegenwoordigd zijn in het topmanagement van bedrijven is een probleem van vrouwen, dat niet aangekaart kan worden door vrouwen zonder dat die moeten zoeken naar een gulden middenweg om het probleem te benoemen. Je mag dat niet te brutaal of vrijpostig doen, want dan ben je een bitch. En het mag ook niet te veel met de voeten vooruit gebeuren, want dan luisteren ‘de mannen’ niet.

Voor ik op zere tenen trap, van mannen die het probleem erkennen: zeg mij hoe vaak je je stem al hebt gebruikt om het aan te kaarten bij je management. Als dat nul keer is, mag je zere tenen hebben.

De essentie De auteur

Dewi Van de Vyver is CEO van Flow Pilots.

De kwestie

De helft van de Belgische beursgenoteerde bedrijven heeft enkel mannen in de directie, en 45 procent enkel blanke mannen, dus geen enkele vrouw of iemand met een andere huidskleur.

De conclusie

Time is up. CEO’s en raden van bestuur moeten voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden gesteld. Dat kan met quota.

Het wordt de vrouwen die ervoor strijden ook niet makkelijk gemaakt. Van tijd tot tijd voert een of andere kwaliteitskrant wel ergens een vrouw op die die genderstrijd ook allemaal maar onzin vindt. Want zij heeft het niet meegemaakt. Hard werken en je komt er wel. Stoppen met zagen, dames!

Tak

Ik zou die vrouw, samen met de witte mannen, de boom in willen wensen, maar daar is, zoals in de gemiddelde directiekamer, waarschijnlijk geen tak voor hen voorzien.

Het is heel simpel: de wereld waarin wij leven wordt vormgegeven door mensen in directiekamers. Het maandverband dat we dragen, de pil die we nemen, of endometriose serieus wordt genomen als ziekte, of abortus een recht is, je telefoon in je broekzak past. De programmatie van idiote programma's over plastische chirurgie op tv, het zakenmodel van instagram (verantwoordelijk voor een enorme stijging van het aantal zelfmoorden onder tienermeisjes), het afschakelen van de straatverlichting ‘s avonds (nochtans door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als cruciaal voor het wegnemen van het onveiligheidsgevoel bij vrouwen die in donkere wintermaanden nog de straat op moeten), de stand van de fitnesstoestellen in de Basic-Fit, … het wordt allemaal daar beslist. Maar met welke blik?

Met blik bedoel ik de context van waaruit iemand naar de wereld kijkt. Wat zijn de opvattingen van die persoon over maatschappelijke problemen, klimaatopwarming, gendergelijkheid, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)? Vindt onze beslisser dat vooral gewauwel van geitenwollensokkendragers, of begrijpt hij de verantwoordelijkheid die hij draagt?

De impact van de huidige, eenzijdige ‘white men in the boardroom’-blik is zo manifest zichtbaar in onze maatschappij dat het voor mij een uitgemaakte zaak is. Dit los je niet op door nog maar eens een sessie diversiteit op de werkvloer te organiseren, die trouwens bijna altijd gegeven wordt door vrouwen voor vrouwen. CEO’s en raden van bestuur moeten voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden gesteld. Time’s up.

Europa

Het is schuldig verzuim als niet wordt ingegrepen. Dit is naar mijn bescheiden mening niet eens een soevereine materie. Als Europa kan opleggen dat voor grote tenders Europees moet worden aanbesteed, kan het ook opleggen dat boardrooms een verplicht aantal vrouwen moeten hebben.

Dit standpunt neem ik niet in voor mezelf, ik gebruik mijn stem voor uw en mijn kinderen. Omdat onderzoek aantoont dat waar vrouwen mee beslissen, welvaart en welzijn eerlijker verdeeld zijn.

Voor u komt aandraven met ‘competentie’ en ‘kiezen voor de beste kandidaat’, het resultaat blijft een totale ondervertegenwoordiging van vrouwen in het topmanagement. Dan zijn er twee opties. Of vrouwen krijgen te weinig kansen, of u vindt ze niet competent genoeg. Dat laatste laat ik voor uw rekening.

Vergis u niet, lieve lezer, dit standpunt neem ik niet in voor mezelf, ik gebruik mijn stem voor uw kinderen en voor mijn eigen fantastische kinderen. Omdat onderzoek al meerdere malen heeft aangetoond dat waar vrouwen mee beslissen, welvaart en welzijn eerlijker verdeeld zijn. En dat is een wereld waarin ik mijn en uw kinderen graag wil zien opgroeien.