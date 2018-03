Kan nieuwe Belgische ‘Ostpolitik' opbod tussen Westen en Rusland ontmijnen?

België probeert achter de schermen bescheiden maar belangrijke stappen te zetten om de communicatiekanalen met Moskou open te houden. Er moet een manier gevonden worden om de opbodpolitiek van de grootmachten te doorbreken.

Door David Criekemans. Doceert buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen, internationale politiek en veiligheid aan het University College Roosevelt in Middelburg (Nederland) en geopolitiek aan het Geneva Institute of Geopolitical Studies.

Spanningen met Rusland, wederzijds wantrouwen, een opbod aan machtspolitiek, hybride oorlogsvoering. De relaties tussen het Westen en de Russische federatie bevinden zich op een dieptepunt. De poging tot moord met zenuwgas op de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in Salisbury heeft de relatie verder verzuurd. De Verenigde Staten, Canada en 14 Europese landen sturen in totaal meer dan 100 Russische diplomaten het land uit. Verwacht kan worden dat hetzelfde met hun diplomaten zal gebeuren in Rusland. Daardoor verliest het Westen antennes in de Russische federatie, wat op termijn kan leiden tot mispercepties en ‘ongelukken’. Als het diplomatieke netwerk wordt afgebouwd is dat alleen maar een voorbode voor nog meer opbod, dat nergens toe zal leiden.

België heeft beslist om één Russische diplomaat uit te wijzen. Niet alleen hebben we een bijzondere positie als hoofdzetel van internationale instellingen als de EU en de NAVO, we zouden onze eigen diplomatie in de voeten schieten. Net België tracht achter de schermen bescheiden maar belangrijke stappen te zetten om de communicatiekanalen met Moskou en Rusland wel open te houden. Er moet een manier gevonden worden om de opbodpolitiek van de grootmachten te doorbreken.

Schermvullende weergave ©wim kempenaers (wkb)

Wat velen vergeten is dat ons land al eens een dergelijke rol speelde in de periode 1967-68. Dit waren de jaren dat de Franse president De Gaulle in 1966 zijn land uit de militaire structuur van de NAVO haalde. Het waren ook de jaren waarin de grote coalitie van de West-Duitse kanselier en voormalige burgemeester van West-Berlijn Willy Brandt een Ostpolitik ging voeren, een toenadering ten aanzien van de landen achter het IJzeren Gordijn.

Dit beleid was het resultaat van een geopolitieke analyse; de supermachten zaten zodanig vast in een opbodpolitiek dat de Duitse gebieden daar wel eens het slachtoffer van konden worden. De Belgische rooms-blauwe regering Van den Boeynants wilde de NAVO graag van Frankrijk naar België halen.

Harmel

Om de socialistische oppositie ter wille te zijn en een nationale consensus te creëren liet men zich inspireren door de Ostpolitik van Brandt. België werd plots opnieuw een zelfstandige diplomatieke actor onder aanvoering van de PSC-minister van Buitenlandse Zaken Pierre Harmel, geholpen door de Nederlandstalige ‘Fayat boys’, die een blitscarrière doormaakten in de Belgische diplomatie.

Harmel bezocht landen als Polen en Tsjechoslowakije en doorbrak daarmee de Oost-West-blokvorming. De situatie leidde tot een crisis in de NAVO waardoor het Harmel-rapport van december 1967 tot stand kwam. Artikel 9 daarin stelde dat het einddoel een vreedzame orde in Europa was. Artikel 7 stelde dat lidstaten het recht hadden om eigen nationale initiatieven tot ontspanning te nemen. Maar artikel 6 stelde dan weer dat deze initiatieven de interne cohesie van de NAVO niet mochten ondermijnen. Men diende wel een oplossing te vinden om de kloof tussen Oost en West te dichten.

Dit wil zeggen dat niet alleen de VS maar ook individuele landen de plicht hadden om tot oplossingen te komen. België ontsnapte even aan het transatlantische keurslijf en kon opnieuw een zelfstandige buitenlandspolitieke bijdrage leveren. Men bouwde op korte tijd een dusdanige expertise op dat ook andere landen in Brussel kwamen aankloppen.

Praagse lente

Helaas eindigde de diplomatieke opening abrupt toen Brezjnev hardhandig de Praagse Lente in 1968 de kop in drukte. Toch waren de fundamenten voor ontspanning gelegd, welke in 1973 leidden tot de oprichting van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), waarvan de OVSE in Wenen vandaag de opvolger is. Drie korven vormden het anker van de ontspanning; politiek, economie en de zogenaamde humane dimensie.