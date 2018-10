Keerpunt in Brussel

De Brusselse gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 gaan de geschiedenis in als een van de meest verrassende ooit. De voornaamste reden is de spectaculaire groei van Ecolo-Groen en de doorbraak van de PTB-PVDA.

Verrassend, niet alleen omdat er voor het eerst misschien een burgemeester komt van Afrikaanse afkomst, de vader van een Rode Duivel bovendien. Pierre Kompany zou op die manier als burgemeester van Ganshoren naast Emir Kir een tweede gezicht kunnen worden van de multiculturele mozaïek die Brussel geworden is. Kir bevestigt zijn positie als burgervader van Sint Joost ten Node.

Maar de voornaamste reden waarom we deze avond niet zo licht zullen vergeten is de spectaculaire groei van Ecolo-Groen en de doorbraak van de PTB-PVDA. Hun resultaten zijn een teken dat iets fundamenteel veranderd is in het politieke Brussel. Het zijn niet langer de traditionele partijen die de lakens uitdelen in Brussel.

De N-VA is er niet in geslaagd om in de Brusselse gemeenten door te breken, ondanks de populariteit van Theo Francken en Jan Jambon, ook in Franstalig België.

In Elsene komt er meer dan waarschijnlijk een groene burgemeester, die een eind maakt aan een liberaal machtsoverwicht dat af en toe afgewisseld werd met de socialisten. In Vorst doet de Ecolo-lijst het beter dan de PS-burgemeester. In Watermaal-Bosvoorde versterkt de groene burgemeester Olivier Deleuze zijn positie, ondanks een harde campagne van de vorige Defi-burgemeester. En in zowat alle andere Brusselse gemeenten is de vooruitgang van de Ecolo-Groen-lijsten opzienbarend.

Komt daarbij het succes van de linkse PTB-PVDA. Die heeft haar resultaat voor een groot deel te danken aan het feit dat vele jonge Brusselaars zich niet langer meer herkennen in de partijen die al decennia de macht onder elkaar verdelen in Brussel.

Geen ruk naar links

Het zou verkeerd zijn de hoge score van de PTB als een ruk naar links te analyseren. De verklaring ervan is net als bij Ecolo-Groen in de eerste plaats de zucht naar vernieuwing bij vele Brusselse kiezers, die uitgekeken zijn op de ‘oude’ partijen.

Er zijn meer Vlamingen dan ooit verkozen in Brusselse gemeenteraden.

Een ander, positief effect van de resultaten van Ecolo-Groen en PTB-PVDA is dat er meer Vlamingen dan ooit verkozen zijn in Brusselse gemeenteraden. Dat komt ook omdat bij deze jonge partijen een duidelijk wil bestaat om de stad op te bouwen vanuit de twee gemeenschappen en er geen rancune bestaat die dateert uit tijden dat communautaire geschillen het debat in Brussel domineerden. Misschien is die evolutie van de Brusselse geesten ook verantwoordelijk voor de mislukking van de N-VA, die er niet in is geslaagd in de Brusselse gemeenten door te breken, ondanks de populariteit van Theo Francken en Jan Jambon, ook in Franstalig België.

Ten slotte is het niet onbelangrijk op te merken dat de rechts-radicale noch de islamitische partijen enig resultaat van betekenis hebben laten noteren.