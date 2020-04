Ken uw grote crisisklassiekers...

De coronacrisis kent haar gelijke niet, maar bij vergelijkingen met grote crisissen uit het verleden is voorzichtigheid geboden. Het is cruciaal niet opnieuw in de val te trappen van premature publieke besparingen.

Dit is niet de Grote Recessie. Dit is ook niet de Grote Depressie. Dit is de Grote Lockdown, zo stelde het IMF toen het vorige week zijn lenteprognoses de wereld in stuurde. Daar ben ik het mee eens. De jongste maanden werd te pas en te onpas de vergelijking gemaakt met de twee grootste economische crisissen van de voorbije eeuw.

Dat is enigszins begrijpelijk. Iedereen is op zoek naar houvast in deze buitengewoon onzekere tijden. De ongemeen zware economische klap doet velen teruggrijpen naar andere ijkpunten van zwaar en internationaal kaliber. Toch is het belangrijk alles in zijn juiste context te blijven zien en deze crisis op haar ware aard te beoordelen, hoe onzeker het verdere verloop ook is.

De beurscrash van oktober 1929 sloeg het optimistische wereldbeeld van de jaren twintig aan diggelen. Beleidsmakers schoten in een kramp. Door de goudstandaard hield de Amerikaanse centrale bank vast aan een strak geldbeleid. Tegelijk wilde president Hoover de begroting in evenwicht houden. Protectionisme stak de kop op. Een deflatoire spiraal kwam op gang. Het algemene prijspeil daalde in de vroege jaren dertig tussen de 5 en 10 procent per jaar. Over een periode van bijna vier jaar, tussen 1929 en 1933, kromp de Amerikaanse economie met bijna 30 procent en steeg de werkloosheid van 2 naar 25 procent.

Na Roosevelts inauguratie kroop de economie weer uit het dal, of toch voor een paar jaar. Want in 1937, toen de Grote Depressie voorbij leek en zowel de budgettaire als de monetaire teugels opnieuw aangehaald werden, ging de economie nogmaals onderuit. Ze kwam pas echt weer op stoom toen de oorlogsmachine in gang werd gezet. Bedroeg de Amerikaanse werkloosheid in de zomer van 1938 nog bijna 20 procent, dan was die vier jaar later geslonken tot amper 1 procent.

De ongemeen zware economische klap doet velen teruggrijpen naar andere ijkpunten van zwaar en internationaal kaliber. Toch is het belangrijk alles in zijn juiste context te blijven zien.

Flash forward naar de jaren van de Grote Recessie. Toen de Amerikaanse huizenmarkt crashte, het schaduwbankieren aan de oppervlakte kwam en de crisissfeer na 2007 uitdijde, hielden beleidsmakers het hoofd vrij koel. Dankzij de lessen uit de Grote Depressie trapten we in 2008-2009 niet in de valkuil van een strak geld- en begrotingsbeleid, integendeel. En een grote protectionistische reflex bleef achterwege.

De volgende uitdaging was een duurzaam economisch herstel op de rails te krijgen. De economische geschiedenis had aangetoond dat een zware schulden- en bankencrisis een zware erfenis achterlaat. Jammer genoeg was niet iedereen zich daarvan bewust. Ook al was het herstel halverwege 2009 nog bijzonder fragiel, het duurde niet lang of de ongerustheid over de hoge overheidsschuld en het soepele geldbeleid klonk alsmaar luider.

Midden in de liquiditeitsval regende het onfrisse ingevingen. Ik herinner me misplaatste waarschuwingen voor hoogoplopende inflatie en de doctrine van de ‘expansieve austeriteit’. Nochtans zat de eurozone toen al zwaar in de rats. Met de slecht getimede besparingen, gebrekkige solidariteit, een onafgewerkte muntunie en een aanvankelijk weinig doortastende ECB kwam het Europese herstel pas vanaf 2013 echt op gang.

Van buitenaf

Zowel de Grote Depressie, de Grote Recessie als de eurocrisis waren typische crisissen van het kapitalisme waarbij jarenlange manie plotsklaps plaats maakt voor neerslachtigheid. We weten inmiddels dat financieel-economische crisissen een belangrijk endogeen karakter hebben: risico’s krijgen geleidelijk aan vorm binnen het systeem. Financiële robuustheid maakt langzaamaan plaats voor financiële fragiliteit. Dat is, kort samengevat, de ‘financiële instabiliteitsthese’ van Hyman Mynski.

Ik sta vooraan in de rij om kritiek te leveren op het kapitalisme, maar het is toch cruciaal te onderstrepen dat we dit keer te maken hebben met een grote exogene schok.

Sommigen menen nu opnieuw getuige te zijn van een schoolvoorbeeld van kapitalistisch falen. Ik sta vooraan in de rij om kritiek te leveren op het kapitalisme, maar het is toch cruciaal te onderstrepen dat we dit keer te maken hebben met een grote exogene schok. Een schok van buitenaf, een virus. Dit heeft niks te maken met ongebreidelde euforie. Er is ook geen sprake van een strakker geld- en begrotingsbeleid. Grootschalige pakketten van steunmaatregelen (geen stimulusmaatregelen) zien het licht om het economische systeem van punt A naar punt B te loodsen.

Jazeker, de economie neemt een ongekend diepe duik. In afwachting van een vaccin moeten we manieren vinden om geleidelijk weer op te starten. Ook al komen er allicht nieuwe infectiegolven aan, ik geloof wel dat het kan. Sowieso wacht ons een lange en steile klim opwaarts.