Kennisoverdracht in een kennismaatschappij is niet elitair...

Wat is er aan de hand met het ooit zo prestigieuze Vlaamse onderwijs? Waarom krijgen we de tanker niet gekeerd? Onder meer omdat de focus op basiskennis ontbreekt.

Schermvullende weergave ©Photo News

De kwaliteit van het Vlaamse onderwijs blijft dalen. De leerlingen scoren slechter dan vroeger voor wiskunde en wetenschappen. De internationale studie TIMSS vergelijkt elke vier jaar in 58 landen de prestaties van de leerlingen van het vierde leerjaar voor wiskunde en wetenschappen. Zijn editie 2019 is een trieste balans voor iedereen die het Vlaamse onderwijs dierbaar is. Straks start misschien het zoveelste rondje zwartepieten en wordt wellicht een volgende hervorming voorbereid? Maar vooral: wat moet er gebeuren?

Voor veel veldwerkers en een aantal academici is het duidelijk wat er moet gebeuren: basiskennis, basiskennis en basiskennis. Er moet gewoon meer tijd komen voor het aanleren en inoefenen van basiskennis, zowel in de basisschool als in het secundair onderwijs. De leerkrachten en op hun beurt de leerlingen worden overspoeld door informatie die ze uit tijdsgebrek en soms door een slechte methodiek niet kunnen omzetten in parate kennis. Wanneer dit niet gebeurt, gaat de informatie verloren.

Het is mij een raadsel waarom kennisoverdracht in onze kennismaatschappij altijd verdacht wordt van elitarisme.

Basiskennis die wel in het langetermijngeheugen opgeslagen wordt, wordt een kapstok om nieuwe kennis aan op te hangen. In vaktermen spreken we van het trainen van het semantisch en procedureel geheugen. Ja, ook vaardigheden moeten getraind worden en raken nooit ingeoefend als er onvoldoende basiskennis aanwezig is. Wie niet weet hoe je een potlood moet vasthouden, leert nooit vloeiend schrijven.

Afgeremd

Wat hierbij nodig is? Onderlegde en gepassioneerde vakmannen en -vrouwen die gebeten zijn door kennis, weten en inzicht. Leraars die iedere dag opnieuw zoeken naar de best mogelijke manier om die kennis over te brengen en ze daarna te laten beklijven. Gebeurt dit dan niet meer? Sommige leraars krijgen te weinig tijd en ondersteuning om dit te doen en worden te dikwijls afgeremd. Soms door overvolle agenda’s, ongestructureerde handboeken, inefficiënte, soms zelfs nutteloze werkvormen, tegenpruttelende leerlingen. Soms door ouders, schoolbesturen, onderwijsverstrekkers en inspectie die andere accenten leggen.

Om je mening te kunnen vormen en niet in de tentakels van het populisme terecht te komen, moet je wel voldoende basiskennis hebben.

En soms door een maatschappij die kennisoverdracht te elitair vindt en meent dat de school alle maatschappelijke problemen dient aan te pakken. Het is mij een raadsel waarom kennisoverdracht in onze kennismaatschappij altijd verdacht wordt van elitarisme. Natuurlijk gaat het niet om weetjes alleen. Maar om je mening te kunnen vormen en niet in de tentakels van het populisme terecht te komen, moet je wel voldoende basiskennis hebben. En nee, niet alle basiskennis is even nuttig. Moet dat dan?

We zullen de malaise niet oplossen met een aantal cosmetische ingrepen. We moeten leerlingen, leerkrachten en directies die werk willen maken van kennisoverdracht openlijker steunen. We zullen alle actoren die bij het onderwijs betrokken zijn, moeten overtuigen dat basiskennis voor taal, wiskunde en alle wetenschappen een must is om de wereld van morgen mee vorm te geven.

Veerkracht

En natuurlijk brengt school je nog veel meer bij dan kennis: je leert in de schoenen van anderen te gaan staan en je ontdekt dat je niet het middelpunt van het universum bent. Naast andere vaardigheden worden je veerkracht, je probleem- en conflictoplossend vermogen getraind. En ja… sommige kinderen leren ook Schoonheid te smaken. Natuurlijk zijn ook deze aspecten wezenlijk voor de vorming van jonge mensen.

Wat door oefening en dus herhaling in je langetermijngeheugen opgeslagen werd, heb je paraat om de wereld mee vorm te geven. Al het andere is misschien leuk meegenomen, maar niet significant voor degelijk onderwijs.

Maar laten we het paard niet achter de wagen spannen. Naar school kom je op de eerste plaats om iets te leren wat je anders niet op het spoor zou komen. Alleen datgene wat door oefening en dus herhaling via de handigheid van het werkgeheugen en feedback van de leraar in je langetermijngeheugen opgeslagen werd, heb je paraat om de wereld mee vorm te geven. Al het andere is misschien leuk meegenomen en een belevenis op zich, maar zeker niet significant voor degelijk onderwijs.

O ja, proficiat aan de leerlingen en leerkrachten van Kazachstan met hun prachtige resultaten voor TIMSS2019. In moeilijkere omstandigheden en zonder te kunnen terugvallen op een degelijke onderwijstraditie zoals Vlaanderen, benaderen ze op enkele punten na het Vlaamse prestatieniveau voor wetenschappen. Benieuwd waar zij, en vooral wij, over vier jaar zullen staan.

Philip Brinckman