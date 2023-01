Regering houdt Doel 4 en Tihange 3 beter nog twintig jaar open...

De regering klopt zich op de borst nu wat witte rook uit de schoorsteen komt om Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden. Maar ze was beter voor twintig jaar gegaan.

Na de communicatie van premier Alexander De Croo (Open VLD) blijven veel vragen over de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 onbeantwoord, omdat het finale akkoord pas ergens in maart te verwachten is. Dat de federale regering heeft besloten om na de beslissing over de uiterste sluitingstermijn toch te onderhandelen over het langer open houden van twee kerncentrales, betekende in de praktijk dat de onderhandelingen zeker niet garant staan voor een goed resultaat.

André Jurres is energie-expert en CEO van Volt Energy.

Er is een akkoord met Engie over de hoofdlijnen voor het verlengen van de jongste twee kerncentrales met tien jaar en over een maximumfactuur voor het bergen van het radioactief afval.

De federale regering verdient daarvoor krediet, maar had beter voor een verlenging met twintig jaar gekozen.

Toch verdient de regering enig krediet. Zaken die jaren waren blijven liggen, zoals het bepalen van de kosten voor de opslag van laag- en hoogradioactief kernafval, worden nu eindelijk aangepakt. Dat het energiebedrijf Engie verbolgen was over het gebrek aan duidelijkheid daarover is niet meer dan normaal.

Het goede nieuws van die volgende stap en het principeakkoord is dat beide partijen - en dus ook de huidige eigenaar - de twee kerncentrales wel degelijk langer willen openhouden. Dat bewust een rookgordijn was opgetrokken als zou men geen vragende partij meer zijn voor een verlengde opening, is begrijpelijk. Maar gaandeweg is men toch overstag gegaan en is deze kans gegrepen om van dit dossier een win-win te maken.

Engie kan tien jaar langer gebruikmaken van de stroom in zijn volledige productieportfolio. Die zal ook tegen een gunstige prijs worden geproduceerd, gezien er prijsgaranties zullen worden gegeven. Dat is een begrijpelijke vraag, omdat in de sector de jongste jaren vooral rode cijfers werden geschreven door de zeer lage groothandelsprijzen voor elektriciteit, met uitzondering van 2022.

Of de nv België daar veel beter van wordt, is maar de vraag. Gezien de overheid de helft van de investeringskosten op zich neemt, vloeit die rechtstreeks uit uw en mijn portemonnee. Voorts zullen beide partijen moeten afspreken hoe ze de kosten voor de opslag van het kernafval verdelen.

Dat geldt eerst en vooral voor het kernafval dat de komende tien jaar wordt geproduceerd. Tevens moet tegen maart 2023 een akkoord worden gevonden over de maximumkosten voor alle kernafval en de opslag op lange termijn. Daar zit wellicht het grootste voordeel voor Engie, omdat het zekerheid krijgt over de omvang van die kosten. Het verschil kan op termijn tientallen miljarden euro’s bedragen, want de opslag van hoogradioactief afval blijft ons nog generaties lang achtervolgen.

Kosten uitvlakken

Zijn er dan geen gemiste kansen? Toch wel. Dat de investering op tien jaar moet worden terugverdiend, zullen we allemaal voelen in de tarieven. Ze hadden ervoor kunnen kiezen de twee kerncentrales dubbel zo lang open te houden. Dan zouden ze zestig jaar hebben gewerkt. Daarvan zijn genoeg voorbeelden. Vlak over de grens met Nederland geldt het voor de kerncentrale van Borssele.

Doel 4 en Tihange 3 dubbel zo lang openhouden zou de kosten van de geproduceerde stroom hebben uitgevlakt. Je schrijft de investeringen dan over twintig in plaats van tien jaar af, kan langer gebruikmaken van de geproduceerde stroom en vergroot dus ook de potentiële winst.

België koopt extra tijd, die het nu hopelijk wel nuttig zal besteden.

Er wordt een gezamenlijk bedrijf opgericht om de twee kerncentrales in onder te brengen. Hopelijk vergeet de overheid niet mensen met kennis en neutraliteit in de raad van bestuur te plaatsen, want kosten vanuit de andere entiteiten van Engie zullen continu worden doorgerekend. Alle kennis en uitvoerende mensen zitten nu eenmaal daar. De kosten zouden alleen een administratieve marge mogen bevatten, anders dreigen de werking en de kosten van het nieuw opgerichte bedrijf zo hoog op te lopen dat er geen winst te verdelen zal zijn.

Het is niet zeker dat de kerncentrales op tijd beschikbaar zijn. Maar dat risico is beheersbaar. Engie heeft natuurlijk al ervaring opgedaan, toen werd beslist de kleinste twee kerncentrales, Doel 1 en 2, tien jaar langer open te houden. Voorts zal de Europese Commissie ook begrip hebben voor deze noodgreep, rekening houdend met de drooglegging van Russisch gas in Europa door de oorlog in Oekraïne.