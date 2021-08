Kernenergie is nuttig in strijd tegen klimaatverandering...

We kunnen kernernergie niet uitsluiten in de strijd tegen de klimaatverandering.

Het rapport van het VN-klimaatpanel IPCC voorspelt dat de gevolgen van klimaatverandering veel erger zijn dan wordt aangenomen: meer epidemieën, meer overstromingen, meer droogte en massale sterfte door hittegolven. Voor tientallen miljoenen mensen zal de honger toenemen, en in oververhitte metropolen wordt waterbevoorrading een ernstig probleem. In een recente resolutie stelt de Human Rights Council van de Verenigde Naties dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt voor de mensenrechten.

Toch wordt in België definitief beslist de kerncentrales te sluiten en een reservecapaciteit van fossiele gascentrales te bouwen. Dat is een onbegrijpelijke beslissing, zeker nu de gevolgen van klimaatverandering zich sterker manifesteren. Fossiele brandstoffen leveren een enorme bijdrage aan de klimaatopwarming omdat ze grote hoeveelheden broeikasgassen uitstoten. Terwijl in de meeste landen in Europa de uitstoot begint af te nemen, plant België die uitstoot juist te verhogen.

De wereldwijde energievraag afbouwen, is geen oplossing. De hoge energieconsumptie maakt een hoge levenskwaliteit mogelijk. In veel delen van de wereld is er daarom nog te weinig energie. En de landen waarin de levenskwaliteit sterk is toegenomen, zijn geïndustrialiseerd dankzij fossiele brandstoffen. Het zou niet billijk zijn ontwikkelingslanden die vooruitgang te ontnemen, terwijl de negatieve effecten van de uitstoot van de rijke landen een voldongen feit zijn. Bovendien houdt klimaatverandering geen rekening met landsgrenzen. De landen die nog moeten industrialiseren ondervinden in dezelfde mate - of zelfs meer - de negatieve gevolgen.

Tegemoetkomen aan de groeiende wereldwijde energievraag dankzij groene en CO2-vrije energie is helaas is nog niet mogelijk als we uitsluitend op hernieuwbare energie steunen - zelfs niet in rijke landen. Hernieuwbare energie biedt geen energiezekerheid omdat ze te afhankelijk is van het weer. In een samenleving die uitsluitend op hernieuwbare energie draait, doet zich nu en dan een volledige stroompanne voor als de zon niet schijnt en de wind niet waait. België wil nieuwe gascentrales bouwen om die pannes te voorkomen. Dat betekent echter miljoenen tonnen extra uitstoot van broeikasgassen, wat een ramp is voor het klimaat.

Dat veroorzaakt een spreidstand: we willen klimaatverandering temperen, maar ook betrouwbare energie die geen broeikasgassen uitstoot. Is het dan ethisch verantwoord om kernenergie in te zetten? De grote troef van kerncentrales is dat ze geen CO2 uitstoten en niet bijdragen aan de klimaatopwarming. Bovendien zijn ze niet afhankelijk van het weer, wat ze bijzonder betrouwbaar maakt. Net als alle energiecentrales liggen ze soms stil door onderhoud of een panne, maar ze zullen nooit allemaal tegelijk stilliggen omdat het weer tegenzit. Het gebruik van kernenergie en hernieuwbare energie is ook niet in strijd met elkaar, het is zelfs wenselijk. Een netwerk op basis van hernieuwbare energie, met kernenergie als ondersteuning voor als hernieuwbare energie niet aan de vraag voldoet, vormt een groen en betrouwbaar energienetwerk.

Kernenergie heeft echter haar eigen ethische problemen. Veel nucleaire afval is niet op een permanente opslagplaats opgeslagen, en de verrijking van uranium geeft landen met kerncentrales een mogelijkheid tot het bouwen van kernwapens. Maar de minimale uitstoot van broeikasgassen en de energiezekerheid zijn enorme voordelen bij klimaatverandering.

De vraag die we moeten stellen is niet: 'Is het ethisch verantwoord om kernenergie te gebruiken in de strijd tegen klimaatverandering?' Maar eerder: ‘Is het verantwoord kernenergie uit te sluiten in de strijd tegen klimaatverandering?’

Het antwoord is duidelijk nee. Klimaatverandering vormt zo’n grote bedreiging voor de toekomst van de mens en de planeet dat we elk middel moeten aangrijpen om een rampzalige opwarming tegen te gaan. Energiesystemen met 100 procent hernieuwbare stroom bestaan nergens ter wereld, terwijl kernenergie haar waarde en betrouwbaarheid heeft bewezen in pakweg Frankrijk of Zweden. Pragmatisme is aanbevolen, want mirakeloplossingen bestaan niet. We kunnen ons niet veroorloven een resem remedies bij voorbaat af te schieten, en elke uitstoot van broeikasgassen die vermeden kan worden is een stap in de goede richting.