Kernuitstap in 2025 of 2030 is een detail

In het debat over hoe de Belgische energievoorziening er na 2025 moet uitzien, al dan niet met opengehouden kern­centrales, nemen ideologische argumenten vaak de overhand op de rationaliteit. Dat komt de discussie niet ten goede. Ik zie zes feiten waar men in alle objectiviteit niet omheen kan.

Door Marc-Philippe Botte, partner bij de Franse investeringsmaatschappij Omnes Capital, een van de grootste Europese investeerders in hernieuwbare energiebedrijven

Om te beginnen moet België competitief blijven op het vlak van de energieprijzen voor de industrie, zoniet verdwijnt die op termijn. Febeliec, de federatie van industriële grootverbruikers, heeft absoluut gelijk om iedereen hierop attent te maken (De Tijd, 29 september 2017). De energiekost is een doorslaggevend argument voor de nv België, net zoals hoogopgeleid en meertalig personeel dat is. Het schoolvoorbeeld van competitiviteit door goedkope elektriciteit is de Amerikaanse aluminiumsmeltindustrie. Die heeft zich om die reden massaal in IJsland gevestigd.

Ten tweede is het intellectueel oneerlijk om de kost van de huidige, meerdere keren afgeschreven, oude kerncentrales te vergelijken met de kost van nieuwe capaciteit (ongeacht of die hernieuwbaar of conventioneel is) en op basis van die redenering te besluiten dat een status quo het goedkoopste alternatief is. Het is zoals zeggen dat mijn auto met 245.000 kilometer op de teller mij in staat stelt gratis te rijden, ongeacht de meerkost voor onderhoud en blind blijvend voor mijn nieuwe auto die er ooit wel moet komen.

Mexico

Daarnaast is hernieuwbare energie een goed idee als ze goedkoper kan geproduceerd worden dan conventionele energie. Dat is vandaag in vele contreien een feit. Met dank aan de prijs van hernieuwbare energie, die de voorbije vijf jaar spectaculair gekelderd is.

De revolutie van het energielandschap is onomkeerbaar. Niet omdat het leuk is, maar omdat het minder kost.

Het stelt bijvoorbeeld Mexico in staat om via een aanbesteding voor meer dan 2.000 megawatt nieuwe zonnecentrales te bouwen, waarbij de elektriciteit verkocht wordt tegen een gegarandeerd afnametarief dat twee keer lager is dan de lokale marktprijs. Conventionele energie die duurder is dan hernieuwbare energie, het is de wereld op zijn kop.

Dat afnametarief wordt trouwens doorgaans verkeerdelijk ‘subsidie’ genoemd. Wegens de gigantische kostprijs bouwt niemand vandaag nog nieuwe energieinfrastructuur zonder te weten aan welke prijs (afnametarief) men de opgewekte electriciteit zal kunnen verkopen. Dat afnametarief is nodig om de investering rendabel te maken. Aan ‘subsidie’ kleeft een negatieve connotatie van publiek geld dat de investering voor een stuk betaalt en dat is bij nieuwe energieprojecten meestal niet het geval.

Het nieuwe normaal

Toegegeven, België heeft minder uren zon dan Mexico. Maar, met dank aan ons slechte weer, heeft het veel meer windpotentieel en dat maakt hetzelfde resultaat ook in onze contreien mogelijk.

Ter illustratie, het Deense bedrijf Dong Energy heeft in 2017 een aanbesteding gewonnen om twee windparken te bouwen in de Duitse Noordzee met een totale capaciteit van 480 megawatt zonder ook maar een cent afnametarief (of subsidie).

Hierdoor geïnspireerd heeft Nederland in december 2017 een aanbesteding aangekondigd voor twee windparken op zee voor samen 700 megawatt, waaraan enkel bedrijven mogen meedoen die geen afnametarief of subsidie vragen.

Juist omdat hernieuwbare energie erg vaak de ‘beste koop’ is om nieuwe capaciteit te bouwen, is 70 procent van alle nieuwe capaciteit die in de wereld bijgebouwd wordt van hernieuwbare oorsprong.

Terzelfdertijd heeft het Franse nutsbedrijf EDF zich in het Verenigd Koninkrijk voor het bouwen van de nieuwe kerncentrale Hinkley Point verzekerd van een afnameprijs die significant hoger is dan de huidige lokale marktprijs. Hernieuwbare energie die goedkoper is dan conventionele energie is geen natte droom voor groene jongens meer, maar gewoon het nieuwe normaal.

Een vierde punt: juist omdat hernieuwbare energie erg vaak de ‘beste koop’ is om nieuwe capaciteit te bouwen, is 70 procent van alle nieuwe capaciteit die in de wereld bijgebouwd wordt van hernieuwbare oorsprong. Tien jaar geleden was dat nog ondenkbaar. Hernieuwbare energie is big business geworden en is de nieuwe focus van de meeste marktspelers. Het Duitse hernieuwbare energienutsbedrijf Innogy weegt met een marktkapitalisatie van 17 miljard euro meer dan eender welke Duitse conventionele speler.

Reuzenbatterij

Ten vijfde: het is een absolute dooddoener in het debat dat de zon niet altijd schijnt en dat er niet altijd wind is, en dat we dus de facto niet zonder conventionele energie kunnen als we de zekerheid willen dat het licht niet uitgaat. Sterker nog, door een toevloed aan hernieuwbare energie zouden de CO2-emissies tijdelijk stijgen omdat nieuwe conventionele capaciteit nodig is als back-up voor de hernieuwbare energie. En zouden we dus beter niets veranderen.

Dat argument klopte in zekere mate de voorbije jaren, onder andere in Duitsland. Maar het is veel te simplistisch wat de toekomst betreft en het gaat volledig voorbij aan de enorme technologische vooruitgang in de opslag van energie in batterijen die kunnen dienen als back-up voor hernieuwbare energie in plaats van conventionele systemen. Dat ook dat geen sciencefiction meer is maar harde realiteit bewijst de reuzenbatterij van 100 megawatt die Tesla heeft geïnstalleerd in Australië.

Massaal investeren in hernieuwbare energie gaat onze competitiviteit niet kapotmaken. Integendeel, de investeringen zijn net nodig om op termijn onze competitiviteit te vrijwaren.

Een laatste feit is dat de revolutie van het energielandschap onomkeerbaar is. Wind- en zonne-energie zullen op termijn staan voor de grootste productiecapaciteit, ook bij ons. Niet omdat het leuk is, maar omdat het minder kost. Verzet daartegen is een achterhoedegevecht. België en andere landen die de trein niet willen missen moeten nu massaal investeren in hernieuwbare energie, als ze niet willen dat hun buurlanden in de nabije toekomst over veel goedkopere energiebronnen beschikken.

Massaal investeren in hernieuwbare energie gaat onze competitiviteit niet kapotmaken. Integendeel, de investeringen zijn net nodig om op termijn onze competitiviteit te vrijwaren. Of België in het kader van die omwenteling het licht van zijn laatste kerncentrale uitdoet in 2025 of 2030, is niet meer dan een klein detail.