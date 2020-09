Kieshervorming als afleidingsmanoeuvre...

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit voor een hervorming van ons kiesstelsel tot een meerderheidssysteem. In theorie heeft hij gelijk, maar het is een fata morgana. Het kiessysteem omgooien om het confederalisme te bereiken is niet realistisch en ook niet wenselijk.

Het is een fenomeen van alle tijden en van alle landen. Als de politiek vierkant draait, dan komt het kiesstelsel onder vuur. Ons meerderheidssysteem is toch niet zo democratisch, zegt men in het ene land. Want ons parlement is geen goede afspiegeling van de samenleving. Ons proportioneel systeem is niet werkbaar, zegt men in het andere land. Want het leidt tot politieke versnippering en maakt het moeilijk om een regering te vormen.

Het is een debat waarop vooral ingewijden kicken. De politicologen, die hun brood verdienen met het bestuderen van het kiesstelsel. En de politici, die voor het verdienen van hun brood afhankelijk zijn van de wisselvalligheden van dat kiesstelsel. Ik geef toe, de positie van de eersten is comfortabeler.

Maar genoeg schamper gedaan. Het kiesstelsel is wel degelijk belangrijk. Hoe een democratie functioneert, hangt in de eerste plaats af van de wijze waarop de stemmen worden omgezet in een zetelverdeling. Het is dan ook logisch dat men naar het kiesstelsel kijkt als het systeem niet goed werkt.

Alleen blijft het meestal bij kijken. Grondige hervormingen van het kiesstelsel zijn vrij uitzonderlijk. Een omslag van een proportioneel systeem naar een meerderheidssysteem, of omgekeerd, blijkt heel moeilijk. Dat komt omdat kiessystemen als het ware zelfbestendigend zijn. Ze werken net die partijconfiguratie in de hand die het moeilijk maakt om te hervormen.

Een meerderheidsstelsel maakt normaal twee grote partijen dominant. Waarom zouden die instemmen met een proportioneel systeem, en dus met het verlies van hun machtspositie? Omgekeerd leidt een proportioneel systeem tot een groot aantal kleinere partijen. Waarom zouden die partijen hun doodvonnis tekenen door de invoering van een meerderheidssysteem goed te keuren?

Wat de inertie nog meer in de hand werkt, is de politieke cultuur. Ook wie niets moet weten van Groen zou het onfair vinden dat die partij, met ongeveer 10 procent van de stemmen, in één klap alle zetels en alle macht verliest. In landen die al lang een meerderheidsstelsel hebben, is dat echter de normaalste zaak van de wereld.

Grondwet

In België komt daar nog bij dat de lat voor zo'n radicale hervorming erg hoog ligt. De proportionaliteit van het kiesstelsel is verankerd in de grondwet. Je hebt dus een tweederdemeerderheid nodig voor de omslag naar een meerderheidsstelsel. De kans dat je genoeg kleine partijen vindt om die meerderheid te leveren is zo goed als onbestaande. Ook het Vlaams Belang staat daar niet voor te springen. Want een meerderheidssysteem is vooral nadelig voor de partijen aan de uitersten van het politieke spectrum.

In theorie heeft Bart De Wever gelijk als hij pleit voor een meerderheidssysteem. De twee democratieën in België zouden een verschillende partij krijgen met een absolute meerderheid. Dat zou wellicht uitmonden in een confederaal verbond tussen die twee dominante partijen. Sterker nog, de partij die een monsteroverwinning in Vlaanderen haalt, zou België misschien wel alleen kunnen besturen. Tenminste als de pariteit in de regering wordt afgeschaft.

Rechtvaardigheidsgevoel

Dat klinkt allemaal mooi, maar het is een fata morgana. Het kiessysteem helemaal omgooien om het confederalisme te bereiken is niet realistisch. Het is bovendien onwenselijk. De grote sterkte van het confederale model is dat het aansluit bij de politieke realiteit. Zowel de burgers als de politici voelen intuïtief aan dat België in de feiten al een confederatie is. Het confederalisme bestaat al lang in de geesten. Het komt er alleen op aan om de instellingen daarmee in overeenstemming te brengen.

Een meerderheidsstelsel is iets wat ons vreemd is. Het staat haaks op de manier waarop we sinds jaar en dag politiek bedrijven. Het wringt met ons rechtvaardigheidsgevoel.

Een meerderheidsstelsel daarentegen is iets wat ons vreemd is. Het staat haaks op de manier waarop we sinds jaar en dag politiek bedrijven. Het wringt met ons rechtvaardigheidsgevoel. Zo'n hervorming komt over als een kunstmatige en weinig legitieme manier om de politiek te forceren. Een beetje zoals de Belgischgezinden de unitaire partijen artificieel tot leven willen wekken met een federale kieskring.

Overigens, waarom pleit De Wever voor een meerderheidsstelsel, als het huidige kiesstelsel de Vlaams-nationalisten ei zo na een absolute meerderheid oplevert in het Vlaams Parlement? Volgens alle peilingen ligt die meerderheid binnen bereik. Ik zal niet beweren dat het gemakkelijk zal zijn om met die meerderheid het confederalisme af te dwingen. Maar het zal wel gemakkelijker zijn dan via een radicale kieshervorming. Op voorwaarde weliswaar dat de N-VA wil samenwerken met het Vlaams Belang. Zou het discours over de kieshervorming niet vooral bedoeld zijn om de aandacht af te leiden van die cruciale kwestie?