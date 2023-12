Kiesquota voor vrouwen volstaan niet eens...

Hoezo kiesquota voor vrouwen zijn niet meer van deze tijd? Er zijn net meer maatregelen nodig zodat vrouwen politiek actief worden en blijven, schrijft Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen).

Kiesquota voor vrouwen zijn niet meer van deze tijd, schreven Lotte De Backer en Emmanuel Vandenbossche dit weekend in De Tijd. Veel van mijn vrouwelijke collega’s - van links over rechts - zullen het met mij eens zijn dat dat een wereldvreemde stelling is. De aanname dat vrouwen in de politiek ondertussen op gelijke voet staan met mannen, klopt helemaal niet.

Voor een masterproef over gedeelde ervaringen van vrouwen in het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering voerde Maxime Missault dit jaar gesprekken met 25 vrouwelijke parlementsleden en ministers. Ze bracht positieve ervaringen in kaart, maar toonde ook aan dat er nog werk aan de winkel is. Genderquota zijn nog altijd nodig, concludeert Missault, omdat de zetels anders snel weer ingevuld worden door mannen.

Kijk naar de partijvoorzitters. Tot voor het vertrek van Conner Rousseau bij Vooruit was Nadia Naji van Groen de enige vrouwelijke partijleider in Vlaanderen. In onze particratie zijn de partijvoorzitters de poortwachters: zij bepalen in belangrijke mate welke kansen vrouwen krijgen en hoe groot die kansen zijn. Veel vrouwen hebben de indruk dat ze twee keer zo hard moeten vechten voor hun plek.

Er is onmiskenbaar een langzame, maar gestage weg van vrouwen naar de top van de politieke instellingen. Maar we zijn er nog niet. Beeld je in dat vrouwen hun rechtmatige paritaire plaats in de parlementen en de regeringen volledig verworven zouden hebben, zijn we er dan? Zeker niet.

Wie in de politiek actief is, weet ook dat genderstereotypen en de interne cultuur van veel partijen een gelijke vertegenwoordiging in de weg blijven staan.

Naast de formele posities zijn er de informele netwerken. Daar staan vrouwen aan de zijlijn. Na werktijd zijn voornamelijk mannen actief in het informele circuit.

Op dat vlak verschillen politica’s niet van de meeste andere vrouwen: ook zij verrichten vaak het meeste onbetaald werk. Ook in het gezin nemen vrouwelijke politici doorgaans het grootste deel van de zorgtaken op zich. De combinatie van onregelmatige werktijden en het runnen van een gezin is vooral voor vrouwelijke politici een zware uitdaging.

Wie in de politiek actief is, weet ook dat genderstereotypen en de interne cultuur van veel partijen, die wordt gekenmerkt door een dominante ‘mannelijke’ leiderschapsstijl, een gelijke vertegenwoordiging in de weg blijven staan. Vrouwelijke politici worden ook vaak scherper aangepakt en gewezen op hun vrouw zijn. Soms gaat het meer over wat ze aanhebben dan over wat ze te zeggen hebben. En de bagger die vrouwen op sociale media te verduren krijgen, is ontluisterend. Daarom zijn ook andere maatregelen nodig: meer publiek debat, campagnes en coaching zodat meer vrouwen actief worden (en blijven) in de politiek.

Kortom, zolang in de politiek nog geen volledige gelijkheid bestaat, moeten we de quota misschien eerder uitbreiden dan ze weer af te schaffen.