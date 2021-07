Kiezen tussen pest en cholera voor betaalverkeer

De toekomst van het betaalverkeer lijkt uit te draaien op een keuze tussen de pest - de steeds grotere impact van de centrale banken - en cholera, de cryptomunten. De pest is wel veel dodelijker dan cholera.

Tot niemands verbazing werd Binance, de grootste cryptobeurs, deze week door de Britse financiële regelgever (FCA) verplicht om per direct te stoppen met al haar activiteiten. Begin dit jaar had de FCA bedrijven die iets met crypto's doen verplicht om in regel te zijn met de wetgeving over witwaspraktijken. In mei kwam Bloomberg nog met het nieuws dat Binance in de Verenigde Staten in opspraak was gekomen voor belastingontduiking en …. witwaspraktijken.

Voor critici blijft het grootste struikelblok dat de risico’s van cryptomunten erg groot zijn. Maar dat geldt ook voor hun potentieel.

Zo blijft er steeds een geurtje van illegaliteit rond cryptomunten hangen. In 2019 berekenden drie academici dat bijna de helft van de bitcointransacties - goed voor 76 miljard dollar - iets te maken had met de zwarte economie. Recent was er het bericht dat twee Zuid-Afrikaanse broers zijn verdwenen met 2 miljard euro aan bitcoins. Dat blijft voor critici dan ook het grootste struikelblok: de risico’s van cryptomunten zijn erg groot. Maar dat geldt ook voor hun potentieel. Ze lijken daarom eerder de ‘cholerakeuze’ te zijn, iets wat met enkele bijsturingen tot een succes als munt kan leiden. Dat mag wel niet worden verward met cryptomunten als belegging, wat enorm volatiel is.

Fabio Panetta, een lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), bracht deze week de boodschap dat de ECB bezig is met een ‘digitale euro’. Die munt zou, althans volgens Panetta, ‘risicoloos en technologisch geavanceerd’ zijn. Wat die munt vooral doet, is de controle in de handen van de centrale bank houden. De technologische innovatie van cryptomunten is dat ze niet gecentraliseerd zijn. Iedereen heeft toegang tot het grootboek van de transacties. Wat de ECB voorstelt, is een digitale munt waarvan zij het grootboek beheert, wat net indruist tegen de idee achter crypto. Ik stel mij ook de vraag wat met ‘risicoloos’ wordt bedoeld. Inflatie is een van de risico’s die centrale banken in handen hebben, en dat ze sturen door middel van inkoopprogramma’s.

De impact die centrale banken momenteel hebben, is niet te onderschatten. Recent onderzoek toont aan dat iedere dollar die belegd wordt, 5 dollar aan beurswaarde creëert. Denk dan aan de inkoopprogramma’s die over de hele wereld zijn ingevoerd, zoals de kwantitatieve versoepeling (QE) in de VS en het public sector purchase program (PSPP) in Europa. Die programma’s veroorzaakten een serieuze verschuiving bij onder meer aandelenfondsen van obligaties naar aandelen, wat leidde tot een stijging van de aandelenkoersen (en een daling van de obligatierentes).

Misschien is de impact die centrale banken hebben op het financieel systeem te groot. Is die toegenomen macht 'een keuze voor de pest’? Het antwoord hangt sterk af van wie je het vraagt. Academici die geaffilieerd zijn aan centrale banken duiden in onderzoek vooral op de positieve effecten van de inkoopprogramma’s, zoals op de economische groei. Onafhankelijke onderzoekers hangen een minder positief beeld op en wijzen onder meer op het toegenomen risicogedrag.

Het is duidelijk dat de klassieke spelers de cryptomunten op elke mogelijke manier het leven zuur willen maken. Hun dreigende machtsverlies is groot.

Het is duidelijk dat de klassieke spelers (de ECB, het IMF en de Amerikaanse Fed) de cryptomunten op elke mogelijke manier het leven zuur willen maken. Hun dreigende machtsverlies is groot. En dat lijken steeds meer mensen te doorzien. De vraag naar cryptomunten blijft dan ook sterk, vooral bij de jongeren.

Betekent dit dat alle cryptobeurzen hetzelfde mogen verwachten als Binance? Zeker niet. De Duitse financiële regelgever gaf deze week een vergunning aan Coinbase. Die Amerikaanse speler is, in tegenstelling tot Binance, wel actief in het Verenigd Koninkrijk. Dergelijke bedrijven zijn de sleutel voor het toekomstperspectief van cryptomunten. Vandaag zijn de toepassingen nog te beperkt, maar het potentieel is zeker aanwezig.

Als we het juiste medicijn vinden om cholera te bestrijden, lijkt de toekomst voor cryptomunten er niet slecht uit te zien. Of dat medicijn zal helpen tegen de grote financiële spelers, is nog maar de vraag.

