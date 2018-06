Kijk naar de Franse digitale justitie

De burger is niet gebaat bij een stellingenoorlog tussen de minister van Justitie en de magistratuur over de digitalisering van justitie. Daarom is de Orde van Vlaamse Balies bereid te bemiddelen. Ook reikt ze een oplossing aan.

Door Hugo Lamon, advocaat en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies

Er zit duidelijk een haar in de boter tussen de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de vertegenwoordigers van de magistratuur, het College van Hoven en Rechtbanken (De Tijd, 20 juni). Dat is verbolgen omdat Geens een digitale databank met vonnissen en arresten (VAJA) niet langer wil ondersteunen. Het systeem wordt gebruikt om uitgiftes - noodzakelijke documenten om rechterlijke beslissingen uit te voeren - af te leveren, maar kan op termijn ook andere doeleinden dienen. Zo kan de inhoud na een anonimisering voor iedereen consulteerbaar gemaakt worden.

De discussie doet vermoeden dat er meer aan de hand is en dat de digitaliseringsplannen van justitie weer eens in het slop zitten. De hoven en rechtbanken in dit land hebben een lange geschiedenis van mislukte informatiseringsprojecten. Justitie hinkt, zeker in vergelijking met andere overheidsdiensten, hopeloos achterop. Wie kijkt naar tax-on-web of de databanken van de sociale zekerheid, kan niet anders dan concluderen dat er bij justitie nog een lange weg te gaan is.

Het gevaar van een digitale databank met arresten is dat AI een uitspraak van een bepaalde rechter kan voorspellen.

Toch mogen we niet in doemdenken vervallen. Er is de jongste jaren veel gebeurd. De hoven en rechtbanken hebben grote inspanningen geleverd, waardoor advocaten nu al op steeds meer griffies hun conclusies en stukken elektronisch kunnen neerleggen (e-deposit). Het is een eerste voorzichtige stap om op termijn te komen tot een volwaardig elektronisch dossier. De rechterlijke macht heeft alle belang bij zulke vooruitgang, want ze moet binnenkort instaan voor de eigen organisatie (‘verzelfstandigd beheer’ in het jargon) en zal worden afgerekend op het informatiserings- en digitaliseringsniveau.

Ook de minister van Justitie en zijn kabinet willen vooruit in de digitalisering. Hij zal er immers politiek op worden afgerekend. Blijkbaar wil hij daarom inzetten op een andere digitale databank, die niet langer met ‘verouderde’ technologie zou werken. De magistraten willen daarentegen wel op de huidige technologie vertrouwen. Opvallend: het debat verloopt niet via de digitale weg, maar volgens de klassieke recepten van straffe brieven met allerhande beleidsargumenten.

Razend ambitieus

De discussie is voor alle duidelijkheid het voeren waard. Of met de bestaande technologie kan worden gewerkt, is een technische kwestie die beter aan specialisten wordt overgelaten. Juristen zijn zelden informaticawonderen. Maar er is ook een privacykant aan het verhaal. Digitale databanken met alle vonnissen en arresten kunnen verregaand ingrijpen in justitie en zijn daarom in binnen- en buitenland een voorwerp van debat. Het delen van die informatie kan geweldige efficiëntiewinsten opleveren, maar moet de privacytoets doorstaan.

De verantwoordelijkheden die gepaard gaan met een grote digitale databank raken het wezen van de rechtsstaat.

Zonder een standpunt in te nemen lijkt het me een bijzonder ambitieus project om rechtspraak door machines te laten verzamelen, anonimiseren en doorzoekbaar maken. Het vergt een bijzondere expertise en een intensieve opvolging. De verantwoordelijkheden die gepaard gaan met een grote digitale databank - denk aan het bepalen van de voorwaarden van de toegang tot de open data en aan de controle op hoe gebruikers data kunnen consulteren - raken bovendien het wezen van de rechtsstaat.

Net omdat zo’n project razend ambitieus is, moeten alle stakeholders erbij betrokken worden en overleg plegen. Ze moeten samen op een transparante wijze, geholpen door specialisten en met de nodige financiële ondersteuning, instaan voor het inrichten en beheren van het systeem.

Dupe

Dat neemt niet weg dat al veel tijd verloren is gegaan. De gebruikers van justitie - de rechtzoekenden en hun advocaten - staan wat verweesd te kijken naar de stellingenoorlog tussen de minister van Justitie en de magistratuur. De burger lijkt er de dupe van te zullen worden.

Er kan worden geput uit de ervaring van de Franse databank Legifrance

De advocatuur steekt de hand uit naar de minister en de magistratuur om de gevechten te staken en in een positieve geest verder te werken. In het verleden heeft de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies al bemiddeld tussen de hoogste rechtscolleges. Hij is bereid om nu hetzelfde te doen, om de gordiaanse knoop van de digitalisering van justitie mee te helpen ontwarren. De burgers hebben het recht op een snelle bemiddelde oplossing.