Klimaatbeleid is zaak van zowel politici als rechters...

Volgens het primaat van de politiek hebben rechters zich niet te moeien met zaken als klimaatbeleid. In klimaatzaken wereldwijd houdt die redenering evenwel geen stand.

Wereldwijd neemt het aantal zaken dat het klimaatbeleid van overheden en ondernemingen in de rechtbank onder vuur neemt spectaculair toe. Een recente studie maakt gewag van meer dan 2.000 hangende procedures.

De Nederlandse staat werd fors op de vingers getikt door de hoogste rechter en het klimaatbeleid van de oliegroep Shell werd veroordeeld in eerste aanleg. Ook België kent een klimaatzaak. Op 17 juni 2021 oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brussel dat het klimaatbeleid van diverse Belgische overheden onzorgvuldig en foutief was. Concrete gevolgen werden daaraan niet gekoppeld, tot onvrede en onbegrip van de eisende partijen. De zaak is hangende in beroep. In Duitsland en Frankrijk zijn er vergelijkbare zaken.

De auteur

Arie Van Hoe is het hoofd van de juridische dienst van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Arie Van Hoe is het hoofd van de juridische dienst van het Verbond van Belgische Ondernemingen. De kwestie

Volgens het primaat van de politiek hebben rechters zich niet te moeien met zaken als klimaatbeleid. In klimaatzaken wereldwijd houdt die redenering evenwel geen stand.

Volgens het primaat van de politiek hebben rechters zich niet te moeien met zaken als klimaatbeleid. In klimaatzaken wereldwijd houdt die redenering evenwel geen stand. De conclusie

Dat het klimaatbeleid een zaak van zowel de wetgever als de rechter is, kunnen we beter erkennen dan ons er vruchteloos tegen te verzetten.

Montana

Deze week was er een opmerkelijke uitspraak in de Amerikaanse staat Montana. Een wet bepaalde daar dat overheden geen rekening mochten houden met de gevolgen van broeikasgassen bij het vergunnen van energieprojecten. De weg voor klimaatvervuilende projecten lag wagenwijd open.

Tegen die wet kwam een groep jongeren op, van wie de jongste bij het begin van het proces maar twee jaar was. De jongeren argumenteerden dat hun recht op een schone en gezonde omgeving werd geschonden, hoewel de grondwet van Montana dat recht garandeert. De lokale rechter in eerste aanleg oordeelde in het voordeel van de jongeren, en veroordeelde het klimaatbeleid van Montana. De staat kondigde prompt aan in hoger beroep te gaan tegen de 'absurde' beslissing.

Een rode draad door de wereldwijde klimaatzaken is dat de wetgever niet in een juridisch vacuüm ageert.

In de procedure argumenteerde Montana dat het bepalen van een klimaatbeleid bij uitstek een zaak is van de wetgever. Alleen de wetgever, luidde de redenering, is in staat alle relevante ecologische en economische belangen in kaart te brengen en te destilleren tot een consistent beleid dat de wil van het volk vertegenwoordigt. De rechter, als bouche de la loi, heeft zich daar voor het overige niet mee te moeien.

Primaat van de politiek

Die traditionele redenering, die uitgaat van het zuivere primaat van de politiek, houdt minder en minder stand. Een rode draad door de wereldwijde klimaatzaken is dat de wetgever niet in een juridisch vacuüm ageert. Hij moet rekening houden met een veelheid van hogere rechtsnormen, waaraan individuele burgers rechtsbescherming ontlenen, en die de grenzen van het wetgevende klimaatbeleid bepalen. Op het respect voor die grenzen kijken rechters almaar scherper toe. Voor een bij uitstek meerlagige rechtsorde zoals België is dat geen verwaarloosbaar gegeven.