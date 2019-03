Klimaatbeleid vergt vooral infrastructuur en veel geduld

De overheid kan zeer veel doen voor het klimaat, mits ze opteert voor lang volgehouden inspanningen en een ambitieus infrastructuurproject. Die keuze is stukken beter dan het huidige ‘project’ van permanente twijfel rond de kernuitstap.

Door Johan Albrecht, milieu- en energie-econoom Universiteit Gent en Itinera Institute

Na enkele jaren met een stabiele tot dalende uitstoot, stegen de broeikasgasemissies van de geïndustrialiseerde landen met ongeveer 0,5% in 2018. Een onverwachte tegenvaller, want net de rijkste landen zouden de groeilanden kunnen inspireren om werk te maken van een klimaatbeleid dat ecologische en economische doelstellingen kan verzoenen.

De toename van de uitstoot is het gevolg van economische groei die het fossiele energiesysteem verder doet uitdeinen. Zo steeg het aantal auto’s wereldwijd met 300 miljoen stuks tussen 2006 en 2017. Op de Belgische wegen kwamen er 700.000 wagens bij in de afgelopen 10 jaar. Experts verwachten tegen 2050 nog eens 500 miljoen extra auto’s op de wegen van onze mooie planeet. De opkomst van de Aziatische middenklasse is ook een zegen voor de internationale luchtvaart. Het aantal vliegtuigen steeg na 2006 met 30% en wordt verwacht toe te nemen met nog eens 40% tegen 2050. De verwachte expansie van het fossiele systeem vergroot dag na dag de klimaatuitdaging.

Decennia

Een daling van de CO2-uitstoot vraagt dan ook een ingrijpende aanpassing van de complete basisinfrastructuur en het ontwikkelen en verspreiden van koolstofarme technologieën. Dit is zeker mogelijk maar vraagt enkele decennia tijd en vooral een sterke coördinatie van verschillende strategieën. Een ban op fossiele technologieën kan overwogen worden om de verdere expansie van het fossiele systeem te stoppen. En er zijn niet alleen klimaatredenen om globaal werk te maken van een betere infrastructuur. Zo is er de zeer dure factuur van conventionele vervuiling. Volgens de Lancet Commission on Pollution and Health zorgt vervuiling jaarlijks voor 9 miljoen voortijdige overlijdens. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wordt ongeveer 90% van de stedelijke bevolking in Europa blootgesteld aan een ondermaatse luchtkwaliteit.

Het goede nieuws is dat we in principe al heel wat kunnen bereiken met gekende recepten en eenvoudige low-tech-oplossingen. Wel zal de huidige auto-afhankelijkheid niet snel verdwijnen want de opkomst van de auto viel onder meer samen met de afbouw van lokale spoorweglijnen in heel wat Europese landen na WOII. Omstreeks 1930 was het Belgische en Franse spoorwegennet veel dichter dan vandaag. Voorts is het aanbod van openbaar vervoer binnen heel wat Europese steden - bus, tram en metro - tussen 1960 en vandaag amper toegenomen terwijl de stedelijke bevolking wel fors steeg. Na 1990 zijn ook enkele ‘klassieke’ Europese treinverbindingen - waaronder internationale nachttreinen - afgebouwd.

Vliegtuigtickets

Vandaag is er terecht een discussie over spotgoedkope vliegtuigtickets maar alleen het doorrekenen van de CO2-kost per vliegtraject zal geen ingrijpende gedragsverandering inleiden. Het uitbouwen van aantrekkelijke alternatieven voor auto en vliegtuig is mogelijk maar vraagt veel tijd.

Of is het te naïef om andermaal ‘meer en beter openbaar vervoer’ als oplossing aan te voeren? Belangrijk is dat extra openbaar vervoer ook inspeelt op de huidige en toekomstige mobiliteitsbehoeften. Deze logica wordt niet altijd toegepast. Al in 1989 formuleerden verschillende regeringen in ons land de ambitie om een ingrijpende modal shift - van de auto naar vooral de trein - in en rond Brussel te faciliteren via het Gewestelijke Expresnet Brussel of GEN. Het eerste investeringsplan (‘Star 21’) werd in 1991 goedgekeurd om de capaciteit op de treinlijnen naar Leuven en Halle te verhogen. Latere investeringsplannen botsten op vertragingen en financieringsproblemen, zodat het GEN wellicht pas rond 2030 volledig operationeel zal zijn.

Maar dan valt nog af te wachten of het project de automobilist uit de Brusselse rand echt kan bekoren. Zo valt op dat het GEN niet is ontwikkeld vanuit een grondige analyse van de relevante mobiliteitsbehoeften. Meer spoorwegcapaciteit naar de satellietsteden rond Brussel is natuurlijk prima voor wie bijvoorbeeld in Leuven woont, maar is geen oplossing voor de vele pendelaars uit de landelijke Brusselse rand zonder directe tram- of treinverbindingen naar de binnenstad. Het rapport van het Rekenhof over het GEN leert dat eerst geïnvesteerd werd in het GEN en dat pas veel later - in 2009 - een analyse van de relevante mobiliteitsbehoefte werd gemaakt. Deze analyse werd na 2009 ook niet geactualiseerd.

Consistent beleid

Knap van Kopenhagen, maar we mogen niet vergeten dat vele andere Europese burgemeesters een vergelijkbaar fietsmodel ook probeerden in te voeren maar botsten op onverschilligheid of logge procedures

Als het aanbieden van meer klantgericht collectief vervoer niet evident blijkt te zijn, kan worden ingezet op gekende low-tech. Zo wordt in Kopenhagen vandaag ongeveer 60% van de woonwerk-verplaatsingen met de fiets afgelegd. Dit spectaculaire cijfer is het gevolg van een consistent beleid vanaf 1987, waarbij de stad infrastructuuraanpassingen begon door te voeren om de levenskwaliteit van de bevolking te verhogen. Dankzij veel overleg met alle stakeholders en de aanleg van onder meer 16 fietsbruggen maakte de oude en goedkope fietstechnologie een spectaculaire comeback. Eens de infrastructuur het fietsen aantrekkelijk maakt, komt de fietser vanzelf om de hoek. Knap van Kopenhagen, maar we mogen niet vergeten dat vele andere Europese burgemeesters een vergelijkbaar fietsmodel ook probeerden in te voeren maar botsten op onverschilligheid of logge procedures.