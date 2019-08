Klimaatpolitiek in een gestold land

De onmogelijkheid een federale regering te vormen is een zoveelste kenmerk van het gestolde land, een ziekte waaraan het Belgisch maatschappelijk bestel al decennia lijdt. Nochtans wordt het met de dag duidelijker dat kleine veranderingen niet volstaan om de huidige uitdagingen aan te pakken. De Europese klimaatnormen zijn daarvan een goed voorbeeld. Volgens het ontwerp van klimaatplan moeten we de uitstoot van broeikasgassen door onze woningen tegen 2030 met de helft verminderen tegenover het niveau van 2005. Om die ambitieuze doelstelling zelfs nog maar te benaderen, zijn doortastende maatregelen nodig met verregaande maatschappelijke gevolgen.

Ten eerste zal de overheid huishoudens duidelijke prikkels moeten geven om over te schakelen van aardgas en stookolie naar groene energie. Nederland heeft al beslist een soort CO2-belasting in te voeren, waardoor de prijs van aardgas de komende jaren bewust wordt opgedreven om de omschakeling aan te ontmoedigen. Ook België zal een gelijkaardige maatregel moeten doorvoeren.

Vandaar de vraag: zijn de vakbonden bereid hun duit in het klimaatzakje te doen en het prijsverloop van aardgas en stookolie uit de index te halen? Of wordt naar typisch Belgische gewoonte de sociale strijdbijl opgegraven, met stakingen en andere achterhoedegevechten als gevolg?

Sociale dimensie

De invoering van een CO2-belasting zal niet volstaan. Doorgedreven isolatie van de buitenschil van een woning en de installatie van koolstofvrije verwarmingstechnologieën, zoals warmtepompen aangedreven door groene stroom, kosten handenvol geld. Voor heel wat eigenaars van woningen zullen de kosten voor die renovaties hoger uitvallen dan de toekomstige besparing op de energierekening. In dat geval zullen de spontane investeringen in koolstofvrije technologieën niet van de grond komen.

Bovendien is er een belangrijke sociale dimensie. Woningen met een lage energie-efficiëntie zijn vaak eigendom van gezinnen met een laag of onzeker inkomen. Hoewel zij het meeste baat hebben bij een ingrijpende energetische renovatie ontbreken hen vaak de financiële middelen. Daarnaast hebben ze dikwijls nood aan individuele begeleiding om de juiste technologie te kiezen.

De conclusie is duidelijk: de overheid zal met extra geld over de brug moeten komen. En daarbij blijft het niet. Ook de overheidsgebouwen, scholen en de woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen moeten een grondige transformatie ondergaan.

Hoe gaan de overheden van dit land die bijkomende uitgaven financieren? België is kampioen inzake belastingdruk, dus veel rek zit daar niet op. Een ingrijpende spendingshift is de enige duurzame oplossing: de overheid zal de consumptie-uitgaven moeten verminderen ten voordele van investeringsuitgaven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een diepgaand kerntakendebat wordt onvermijdelijk: welke taken kan en wil de overheid nog op zich nemen en welke worden afgestoten naar andere spelers?