Kmo's, ga in de leer bij oertraditioneel Ikea

Nu zelfs het oertraditionele Ikea groot inzet op onlineverkoop en de deeleconomie moeten er bij Belgische kmo’s alarmbellen afgaan. Zij zijn niet klaar voor de digitale tsunami.

Bent u ook nerveus op dagen dat er een levering is gepland van doe-het-zelfzaak Ikea? Vrees niet langer: de weekends van knutselen en kreunen zijn voorbij. Ikea, met een eigen leger knutselaars, had eerder al ingezien dat de gelukkige doe-het-zelver een uitstervend ras werd. En sinds de overname van Taskrabbit vorig weekend hebben de klanten van de Zweedse groep toegang tot 50.000 klussers om hen bij te staan.

Voor wie stilstaat zijn er twee scenario’s weggelegd: wegkwijnen of opgepeuzeld worden.

Ikea, een oerconservatief bedrijf opgericht in 1943 door Ingvar Kamprad, toont de weg vooruit in de digitale economie. De digitale revolutie confronteert de bedrijven met nieuwe bedrijfsmodellen zoals het internet der dingen, de deeleconomie en de online-economie. Na een twijfelende start omarmt de Zweedse meubelreus ze vandaag hartstochtelijk.

Ikea stond aanvankelijk terughoudend ten aanzien van onlinewinkelen en leek de boot gemist te hebben. Sinds kort tracht het die achterstand razendsnel weg te werken. De showroom staat online en alle producten kunnen er besteld worden. Niets bijzonders, maar het bedrijf is ook een van de meest toegewijde gebruikers van Apple’s ‘augmented reality’-software. Zo bent u zeker dat die Ikea-zetel wel perfect past in uw huidige interieur.

Vandaag omarmt Ikea dus ook de deeleconomie, waarvan Uber en Airbnb de meest bekende vertegenwoordigers zijn. Met de overname van Taskrabbit verwerft het niet enkel de toegang tot een leger ‘handy Andy’s’. Het bedrijf transformeert zich van een ‘doe-het-zelf’- naar een ‘wij-doen-het-voor-u’-onderneming. Tuinieren en alle andere zaken kunnen gehuurd worden op het Taskrabbit-deelplatform.

Ikea speelt perfect in op wat de 31 beursgenoteerde Belgische bedrijven in een enquête in mijn boek aanhalen als dé verandering van de digitale revolutie: de klant staat centraal. Een tijd geleden offerde die klant nog graag zijn zaterdag op aan het in elkaar vijzen van kasten en bedden. Sinds een tiental jaar komen de klussers van Ikea indien gewenst dit doen bij jou thuis. Met de aankoop van Taskrabbit speelt Ikea volledig in op de veranderende mentaliteit richting ‘doe-het-maar-allemaal-voor-mij’.

Butlerdienst

Bedrijven moeten een butlerdienst oprichten met klantgerichtheid als speerpunt. De meubelgigant heeft dat begrepen, net als tal van andere grote internationale bedrijven. Bij onze eigen Belgische kmo’s is dat besef nog niet volledig doorgedrongen. Toegegeven, klantgerichtheid zit in het DNA van de meeste bedrijven. Maar het afleggen van die ‘extra mijl’, die uitbreiding van de dienst om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, al dan niet in een netwerk met andere bedrijven, zien we vandaag te weinig.

Amper 1 op 10 bedrijven gebruikt zijn website om producten online aan te bieden. Daardoor verliezen ze een gigantisch verkooppotentieel en krimpt hun marktaandeel.

Ook de activiteit in andere ecosystemen zoals het internet der dingen, de deeleconomie en zelfs in de onlinesector blijft beperkt. Agoria, de koepelfederatie van de Belgische technologische industrie, lanceerde een veranderingsprogramma om maakbedrijven te begeleiden in de transformatie naar fabrieken van de toekomst. De teller staat vandaag nog maar op 16.

BNP Paribas Fortis liet recent een onderzoek uitvoeren bij 250 kmo’s. Daaruit bleek dat 3 op de 10 bedrijven niet aanwezig is online. Wie een website heeft gebruikt die vooral als uitstalraam. Amper 1 op 10 gebruikt zijn website om producten online aan te bieden. Daardoor verliezen bedrijven een gigantisch verkooppotentieel en krimpt hun marktaandeel.

Ikea mikt op een verviervoudiging van zijn onlineverkoop tot 5 miljard euro of 10 procent van zijn totaalverkoop tegen het einde van het decennium. Onze kmo’s die vandaag nog twijfelen of onlineverkopen echt nodig zijn, missen gigantisch de trein. Voor wie stilstaat zijn er twee scenario’s weggelegd: wegkwijnen of opgepeuzeld worden.