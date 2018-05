Kom met betere argumenten voor privatisering Belfius

De argumenten die voorstanders van een beursintroductie van Belfius aanvoeren zijn van bedenkelijk allooi.

Door Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom Orcadia Asset Management

Het foute argument dat je het meeste hoort in de pleidooien voor een privatisering van Belfius is zonder twijfel dat ‘de overheidsschuld erdoor zakt’. De verkoop voor 100 euro van een actief dat er 100 waard is om zijn schuldeisers 100 euro terug te betalen, verandert nochtans niets aan de nettotoestand van het patrimonium van ons land. Het is niet omdat de Maastrichtnorm alle aandacht in media en politiek toespitst op de brutoschuld, dat de overheid zich in haar beslissingen mag laten leiden door een zo bedenkelijke indicator. De nettoschuld na aftrek van ‘verkoopbare’ activa - ik laat de openbare bossen en rivieren buiten beschouwing - zou al een betere indicator zijn.

Het zou natuurlijk nog beter zijn mocht ook rekening worden gehouden met het sociaal passief (vooral gezondheidszorg en pensioenen) en het milieupassief.

Schermvullende weergave ©Nima Ferdowsi

Op deze manier bekeken wordt direct duidelijk dat het privatiseren van een actief geen invloed heeft op de overheidsschuld. Eender hoe is de impact van de privatisering, zelfs indien we kijken naar de brutoschuld, minder dan een procentpunt van de huidige overheidsschuld. Haar invloed op de financieringskost van de Belgische schuld is dus onbestaande.

Ik heb ook gelezen dat men zich dankzij de privatisering van Belfius ‘zou kunnen beroepen op echte partners in de financiële sector’. Ik vraag mij af wat ‘valse partners’ dan wel mogen zijn, maar los daarvan heb ik twee bedenkingen. Als het de bedoeling is om een strategische partner te zoeken voor Belfius, kies dan niet voor een beursintroductie maar voor een rechtstreekse verkoop aan een specifieke speler. Er is dus blijkbaar zelfs onduidelijkheid over het te bereiken doel.

De tweede vraag is of het wenselijk is om de consolidatie in de financiële sector aan te moedigen. Zou het niet beter zijn om in plaats van te kiezen voor een dergelijk partnership, te kiezen voor het bestendigen of zelfs aanmoedigen van de concurrentie tussen financiële instellingen?

Meerwaarde

Een ander veel gehoord argument is dat door de beursgang ‘een meerwaarde kan gecreëerd worden’. Ook dit is een vals argument. Iets verkopen aan 100 dat aan 50 gekocht werd en vandaag 100 waard is, is geen meerwaarde ‘creëren’ maar hooguit er een ‘boeken’. Ik herhaal: het totaal effectief netto patrimonium is wat telt. Particuliere beleggers hechten er soms - vaak fiscaal geïnspireerd - belang aan om een meerwaarde vast te klikken. Dit soort van motivatie zou de overheid echter vreemd moeten zijn.

Ook het idee om de ‘kleine’ spaarder een mooie beleggingsopportuniteit te geven werd naar voor geschoven. Ook dit argument verrast. Waarom zou de staat zo’n goede belegging aan zijn neus laten voorbijgaan ten voordele van anderen? Ongeacht of deze nieuwe aandeelhouders nu Belgen of buitenlanders, privépersonen of rechtspersonen zouden zijn. Uit goedheid? Om hen te compenseren voor de lage rentevoeten?

Verbazingwekkend toch, dat de staat een goede ‘market timing’ wordt toegedicht, terwijl professionele beleggers daar niet in slagen

Het is amusant dat sommige voorstanders vinden dat van de goede marktomstandigheden moet geprofiteerd worden, en dat de 30% van Belfius ‘nog dit jaar’ naar de beurs moet. Verbazingwekkend toch, dat de staat een goede ‘market timing’ wordt toegedicht, terwijl professionele beleggers daar niet in slagen. En omdat ‘nog dit jaar’ neerkomt op zeggen dat men denkt dat de verkoopprijs lager zou kunnen zijn in 2019, waar blijf je dan met je argument van ‘een mooie beleggingsopportuniteit’?

Er is nochtans een heel belangrijk argument voor een privatisering van Belfius, maar dan een volledige privatisering: het belangenconflict. Hoewel de regulator van Belfius de Europese Centrale Bank is en niet de Belgische overheid, heeft haar beleid een belangrijke impact op de financiële sector en is ze tegelijkertijd aandeelhouder van een belangrijke speler. Het risico op favoritisme ten voordele van deze speler en toegeeflijkheid tegenover de sector in zijn geheel is niet denkbeeldig.