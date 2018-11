Kom uit het maquis, minister Bacquelaine

Daniel Bacquelaine, de minister van Pensioenen, moet vaart zetten achter de lijst van zware beroepen. Alleen zo kan langer werken ingevoerd worden. En de al bestaande lijst voor de overheid belandt het best in de prullenmand.

Een generaal in het maquis. Zo werd Guy Spitaels omschreven in Hugo De Ridders ‘Sire geef me 100 dagen’ over de regeringsonderhandelingen van 1989. PS-voorzitter Spitaels kreeg een bemoeizuchtig telefoontje te veel vanuit zijn partij tijdens die onderhandelingen. Daarop gaf ‘Dieu’ zijn onderhandelingsmandaat terug aan zijn partij en verdween hij. De PS was totaal ontredderd. Pas tegen 1 mei dook Spitaels weer op. De mediterrane struik waar hij zich in de tussentijd had verschanst, is nooit gevonden.

30 jaar later zit de Belgische politiek opnieuw met een generaal in het maquis. Hij staat aan het hoofd van onze pensioenen en luistert naar de naam Daniel Bacquelaine (MR). Waar hij precies is, weet amper iemand, maar het wordt dringend tijd dat hij uit zijn struik komt.

Het is code rood voor de tewerkstelling van de 55-plussers in ons land.In België zijn slechts 3 op de 10 laaggeschoolde 55-plussers aan het werk, tegenover 5 op de 10 in Nederland en Duitsland. Willen we onze pensioenen betaalbaar houden, dan is het cruciaal mensen met de snelheid van een F-35 duidelijkheid te verschaffen over hoelang ze zullen moeten werken. Het is ten andere een kwestie van respect. Verstoppertje spelen is niet langer aan de orde.

De regering-Michel was in 2014 nochtans ambitieus gestart. Werken tot 67 was de ambitie en men zou zo snel mogelijk een beperkte (!) lijst opstellen van zware beroepen die recht geven op vroeger pensioen. Het brugpensioen zou volledig uitdoven, de koppeling van de lonen aan de anciënniteit zou versoepeld worden en de pensioenopbouw zou gunstiger verlopen voor wie meer jaren echt heeft gewerkt.

Sindsdien doet Michel I inzake langer werken denken aan Sporting Anderlecht dit seizoen: vol vuur uit de startblokken geschoten, maar daarna als een pudding in elkaar gezakt. Voor hij zich in het maquis verborg, toonde minister Bacquelaine zich een generaal met slechts één strategie: terugtrekken. Werken tot 67 jaar? Als uiteindelijk 10 à 15 procent van de Belgen dat doet, is het al goed voor Bacquelaine, liet hij in een interview optekenen. Een lijst van zware beroepen in de overheidssector? Ga jullie gang, vakbonden. En dat die lijst beperkt moest zijn, was maar om te lachen.

Als de Raad van State nu aangeeft dat Bacquelaines rekening voor de zware beroepen na al dat terugtrekken vermoedelijk niet zal kloppen (De Tijd 31 oktober), hoeft dat niemand te verbazen. Het is oogsten wat je zaait.

Enveloppe

Hoe moet het nu verder? Mijns inziens moet de regering drie stappen doen.

Ik tel slechts twee soorten zware beroepen: handarbeiders en het personeel in de scheepvaart en het vrachtwagenvervoer.

Ten eerste moet ze het kader voor de zware beroepen herbevestigingen. Dat betekent: het moet duidelijk zijn dat het totaalbedrag om zware beroepen te compenseren niet onderhandelbaar is. Meer beroepen erkennen betekent een minder genereuze compensatie. Bovendien moet het uitgangspunt blijven dat gelijke functies in de publieke en de private sector dezelfde compensatie krijgen.

Ten tweede moet de lijst die de vakbonden en Bacquelaine voor de overheidssector overeenkwamen van tafel. Ze is te ruim. Als ze wordt goedgekeurd, zal bij de overheid amper iemand tot 67 jaar werken. Bovendien is de invoering van die lijst in de privésector financieel onhaalbaar. Bovendien blijkt uit mijn eigen onderzoek dat de allerzwaarste beroepen vooral buiten de overheid zitten: handarbeiders en personeel in de scheepvaart en het vrachtwagenvervoer. De bestaande lijst van zware beroepen in de overheidssector mag hoogstens het statuut van advies hebben.

15 november

Ten derde moet de regering-Michel vanaf 15 november echt doorpakken. 15 november is de deadline voor een advies van de sociale partners over de criteria voor de zware beroepen in de privésector. Het is te zeggen: dit is de zoveelste deadline in een rij. Als de sociale partners toch met een advies komen, des te beter. Indien niet, dan moet de regering-Michel de knoop zelf doorhakken. Zij heeft een Academische Raad van Pensioenen aan wie ze advies kan vragen. Voor ad-hocadvies kunnen de kabinetten ook terecht bij de academici die zich eerder in dit debat mengden.