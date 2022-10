Komst Chinese Cosco naar containerterminal Hamburg is niet onschuldig...

De participatie van Chinese bedrijven in de uitbating van Europese havens creëert risico's op de lange termijn. We moeten de controle over onze aanvoerketens behouden.

Een week voor zijn eerste officiële staatsbezoek aan Peking moest de Duitse bondskanselier Olaf Scholz nog een zware knoop doorhakken. De Duitse regering moest beslissen of het Chinese bedrijf Cosco zich mocht inkopen in de containerterminal Tollerort in de haven van Hamburg.

We mogen veiligheid niet gebruiken als protectionistisch schaamlapje en onze markt niet zomaar afsluiten voor spelers uit derde landen. Maar Cosco is niet zomaar een commerciële speler.

Het gaat om een minderheidsaandeel in de kleinste van de vier containerterminals in de haven. Terwijl het directe veiligheidsrisico beperkt is, had de zaak een grote symbolische waarde en kreeg ze in beide werelddelen veel politieke aandacht.

Het doet terugdenken aan 2016, toen de Duitse roboticaspecialist Kuka in Chinese handen kwam ondanks protest en waarschuwingen uit verschillende hoeken. Ook nu drukten de Duitse inlichtingendiensten en enkele regeringsleden hun bezorgdheid uit. Zelfs de Europese Commissie gaf een negatief advies.

De auteur

Cind Du Bois is hoogleraar economie aan de Koninklijke Militaire School.

De Chinese rederij Cosco neemt een belang van 24,9 procent in de uitbating van een containerterminal in de haven van Hamburg.

De toenemende participatie van Chinese bedrijven in de uitbating van Europese havens creëert risico's op langere termijn. We moeten de controle over onze aanvoerketens behouden.

De verdeeldheid is uitgedraaid op een compromis waarbij het initiële bod voor een belang van 35 procent in de exploitatie van de containerterminal verminderd werd naar 24,9 procent, net onder wat in Duitsland een blokkeringsminderheid is. Voorstanders van de deal argumenteren dat het gaat om de instap in een terminal en niet, zoals in Piraeus in Griekenland, om de eigendom van de haven of - zoals in het Kuka-verhaal - om de verkoop van baanbrekende technologie. Er is inderdaad een verschil tussen de eigendom van de haveninfrastructuur en de toewijzing van een concessie voor een terminal, waarbij het concessiecontract de risico’s kan inperken.

Goederentransport

De toenemende aanwezigheid van Chinese bedrijven in de uitbating van de Europese havens is op lange termijn een risico voor onze economische veiligheid. Onze havens zijn een belangrijk onderdeel van onze kritische infrastructuur. Met 70 procent van het Europese goederentransport dat via de zee loopt, zal een verstoring of vernietiging ervan een enorm effect op onze economie en samenleving hebben.

We moeten er dus op toezien dat we de controle over onze aanvoerketens behouden. Het minderheidsbelang van 24,9 procent moet vermijden dat het Chinese bedrijf een veto kan stellen over de toegang tot de terminal. De haven van Hamburg is echter niet de eerste Europese haven waar een of meerdere terminals mee in handen van een Chinees bedrijf komen. Volgens recente cijfers van de denktank Merics gebeurt al 10 procent van de doorvoer in Europese havens door Chinese bedrijven. De haven van Piraeus, het vlaggenschip van deze Chinese controle, zag haar omzet met bijna 30 procent stijgen in het eerste semester van 2022. Die groei gaat ten koste van de omzet van de andere havens en van Europese bedrijven.

Het besef is gegroeid dat de risico’s verbonden aan investeringen van sommige landen breder zijn dan louter militair en verder strekken dan de korte termijn.

Maar we mogen veiligheid niet gebruiken als protectionistisch schaamlapje en we mogen onze markt niet zomaar afsluiten voor spelers uit derde landen. Cosco is echter niet zomaar een commerciële speler. Het bedrijf is een tekstboekvoorbeeld van de Chinese economische politiek om ‘nationale kampioenen’ te creëren. Die bedrijven worden geleid door de overheid en op allerlei manieren gesteund om een dominante mondiale speler te worden. Op die manier concurreren deze staatsbedrijven, door goedkope leningen en massale overheidssubsidies, onze bedrijven uit de markt. Een markt kan alleen functioneren als alle spelers dezelfde spelregels volgen.

Screeningscommissie

Om die risico’s het hoofd te bieden zijn de voorbije jaren enkele instrumenten ontwikkeld. Europa roept de lidstaten al sinds 2020 op buitenlandse investeringen te screenen op risico’s voor onze economische veiligheid. In België is er sinds deze zomer (eindelijk) een akkoord voor de installatie van een interfederale screeningscommissie. Die zal normaal vanaf 2023 buitenlandse investeringen in kritische sectoren onderzoeken op risico's voor onze strategische belangen. In 2016 had België zijn eigen Kuka-moment toen het Chinese stroombedrijf State Grid aandelen wilde kopen van de netwerkbeheerder Eandis. Daarnaast keurde Europa zeer recent een nieuwe regelgeving goed om te vermijden dat onze interne markt verstoord wordt door staatssteun in derde landen.

Het besef is gegroeid dat de risico’s verbonden aan investeringen van sommige landen breder zijn dan louter militair en verder strekken dan de korte termijn. Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken en Veiligheid van de EU, waarschuwde onlangs nog voor de toenemende afhankelijkheid van China. Het recente dispuut over de ambassade van Taiwan in Litouwen heeft nog maar eens aangetoond dat China er niet voor terugdeinst de economie ook in te zetten als geopolitiek wapen.