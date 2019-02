Kritiek op energieminister Marghem is niet terecht

Je kan vandaag onmogelijk bepalen hoe hoog de jaarlijkse subsidie voor de nieuwe gascentrales ter vervanging van de oude kerncentrales zal moeten zijn. De heisa daarover en de onterechte kritiek op energieminister Marghem verrast niet. De bocht, of liever rechte lijn, lijkt ingezet om het status quo verder te laten regeren en de kerncentrales toch maar langer open te houden.

Door André Jurres, energie-expert en CEO van Volt Energy

Dat men de hete aardappel handig doorschuift naar de volgende generatie van politici is mooi meegenomen. De kanonnen worden in stelling gebracht, het FANC dat op ‘eigen’ initiatief maar besluit om alvast te bestuderen of de kerncentrales langer opengehouden kunnen worden, en wat daarvoor nodig is. Dat er ook direct wordt bij gezegd dat dit vooral niét gebeurt op vraag van regering of parlement, maakt het eigenlijk nog pijnlijker.

Het is trouwens uit voorzichtigheidsoogpunt helemaal niet onverantwoord om deze studie in gang te zetten, gezien zowat alle regeringen sinds 2003, toen er beslist werd om alle kerncentrales te sluiten, hopeloos verdeeld zijn geweest over deze ver op voorhand aangekondigde sluiting. Vooral de communicatie zorgt ervoor dat potentiële investeerders sinds 2003 België massaal links hebben laten liggen als het erop aankomt om te anticiperen op de vervanging van de kerncentrales.

Alle geloof is weg dat het nu menens is met de sluiting, waarbij de eerste kerncentrales binnen een paar jaar al dicht gaan. Ook de huidige eigenaar van de kerncentrales geeft terecht een schot voor de boeg door te zeggen dat hij minstens twee jaar op voorhand zeker moet weten dat de oude kerncentrales langer open moeten blijven. Dit om extra investeringen te kunnen plannen.

Het blijft natuurlijk absurd dat we weer vele honderden miljoenen euro in centrales gaan steken die vele decennia oud zijn, ongeacht of dit nu de enige oplossing is die rest. Nu blijkt dat het langer openhouden van Doel 1 en 2 - waarvan voorzien was dat ze zouden sluiten in 2015 - helemaal niet nodig is, zou men toch beter moeten weten.

Het valt trouwens op dat de beslissing om deze twee kleinere centrales tien jaar langer open te houden helemaal niet twee jaar op voorhand werd bevestigd aan de huidige eigenaar. Pas in december 2014 viel de beslissing van de regering om deze centrales langer open te houden. Blijkbaar vormde dat toen geen probleem voor de eigenaar of voor het FANC.

Dat minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) sinds lange tijd werkt aan een strategie om de sluiting mogelijk te houden van alle kerncentrales en zo nieuwe investeringen te stimuleren, is de juiste maatregel. Vele critici gaan gemakshalve voorbij aan het feit dat ons land vandaag gewoon niet aantrekkelijk is om nieuwe investeringen te doen in het huidige klimaat van onzekerheid. Dat men nu ten aanval trekt en allerlei indianenverhalen lanceert over wat het zou gaan kosten, is alweer slecht voor het vertrouwen in ons land.

Steunmechanisme

Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoe een steunmechanisme voor nieuwe investeringen in elkaar zit, om te voorkomen dat er teveel gespeculeerd wordt. Alleen is het vandaag onmogelijk om de juiste hoogte vast te stellen van de subsidie die jaarlijks nodig zal zijn voor de nieuwe gascentrales. We kunnen amper drie jaar vooruit kijken in onze sector, en zelfs dan zijn er steeds grote onzekerheden, omdat beslissingen in de ons omringende landen ook een impact op voorspellingen kunnen hebben.

Een optimaal systeem zorgt ervoor dat de subsidie zakt naarmate de groothandelsmarkt - de prijzen op de stroombeurzen - stijgt en visa versa. Zo garandeert men stabiliteit en gebruikt men de marktprijs als richting. Natuurlijk is het beter om geen enkele subsidie te moeten hanteren voor wat dan ook, maar dan moet men andere mechanismen introduceren, zoals een hoge CO2-prijs.

De groothandelsprijzen op de stroombeurzen zijn niet voldoende gebleken om de juiste investeringen op gang te brengen, ook omdat de vele oude centrales werken aan een veel lagere marginale kost. Dat het langer openhouden van onze oude kerncentrales dus ook hier contraproductief werkt, is een gegeven. Verder dient ook opgemerkt te worden dat het land niet profiteert van deze lage werkingskost, maar wel de huidige eigenaar.

Men kan voor of tegen de komst van nieuwe gascentrales zijn, maar de meest moderne types hebben wel een hogere efficiëntie - dus minder CO2-uitstoot - dan alle andere, in de landen om ons heen. Als men dan kiest voor ondersteuning moet men wel kiezen voor nieuwe centrales en niet de fout maken om bestaande gascentrales te gaan subsidiëren. Ons land heeft behoefte aan de meest technologisch vernieuwende innovaties, en niet op één of andere directe aansluiting uit andere landen.