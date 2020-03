Laat de coronaposters maar hangen...

De corona-epidemie zadelt vele bedrijven in 2020 op met een valse start die ze zo snel mogelijk willen goedmaken. Maar hopelijk laten ze de besparingen niet ten koste gaan van de gezondheid van mensen.

Je kan geen bedrijf meer binnenstappen zonder dat je om de oren wordt geslagen met goedbedoelde adviezen over hoe het coronavirus tegen te gaan. We schudden geen handen meer, hoe goed ze ook zijn ontsmet met welriekende zeepjes, we worden aangemoedigd thuis te werken, hele gebouwen worden gedesinfecteerd en congressen worden geannuleerd en zakenreizen geblokkeerd.

'Draag goed zorg voor jezelf en je collega's', is de hartverwarmende boodschap die op grote posters staat te lezen. Met daarbij de nodige instructies en stappenplannen om alles nog aanschouwelijker te maken.

Bedrijven blijken bij deze dreiging in staat verregaande maatregelen te nemen als het erop aankomt medewerkers te beschermen.

Uiteraard is voorzichtigheid geboden. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Maar tegelijk is dit een mooi voorbeeld van wat ons brein met ons doet in ongekende situaties. Een onbekend gevaar triggert mentale mechanismen die rationele overwegingen soms het nakijken geven. De mens is van oudsher geconditioneerd om te focussen op nieuwe bedreigingen en die vooral au sérieux te nemen.

Dat is goed nieuws voor de aanpak van het coronavirus, maar jammer voor bedreigingen die al langer meegaan. Die geen nieuws meer zijn en niet dezelfde (media-)aandacht krijgen, ook al zijn de risico's ervan vergelijkbaar met die van de corona-epidemie.

Neem de burn-outepidemie, die meer dan 140.000 Belgische werknemers thuis houdt. Mensen voor wie de belasting de voorbije jaren hoger is geweest dan de belastbaarheid. Dezelfde redenering gaat op voor aandoeningen als diabetes en obesitas, die stilaan epidemische proporties aannemen.

Daadkrachtig

Ons doel is niet om aan te tonen dat corona klein bier is in vergelijking met stressgerelateerde aandoeningen of ziektes die het gevolg zijn van een ongezonde levensstijl. Wat we uit deze crisis willen meenemen, is dat bedrijven blijkbaar in staat zijn snel en daadkrachtig te reageren als een nieuwe dreiging opdoemt. Dat het mogelijk blijkt verregaande maatregelen te nemen als het erop aankomt medewerkers te beschermen.

Wat als we die energie in de omgekeerde richting inzetten en met zijn allen een 'gezondheidsvirus' verspreiden? Met daarbij ook een stappenplan: beweeg meer, eet gezond, slaap genoeg, zorg voor voldoende mentale rust, praat met collega's, inspireer elkaar, spreek voldoende waardering uit.

Beste werkgever, misschien betekent de corona-epidemie een valse start voor uw bedrijf in 2020, een die u zo snel mogelijk wil goedmaken. We willen u oproepen daarbij de juiste keuzes te maken en besparingen niet ten koste te laten gaan van de gezondheid van mensen.

Want inderdaad, voorkomen is altijd beter dan genezen. Kies voor de duurzame weg: laat medewerkers energie krijgen van hun job, bied hulp aan aan wie niet goed in zijn vel zit, stimuleer en motiveer hen om gezonder te leven. En laat vooral die posters hangen. Ook in het post-corona tijdperk willen we zorg blijven dragen voor onszelf en voor elkaar.

Door Kristof De Smet, CEO van Energy Lab, en Elke Geraerts, CEO van Better Minds at Work