Laat deeleconomie de zorgsector versterken

Ellenlange wachtlijsten, aanhoudende personeelstekorten, overwerkte zorgverstrekkers. De zorgsector is in crisis, en ja, er is veel extra geld nodig. Maar met dat klassieke recept alleen blijft de zorg van crisis naar crisis strompelen. Het is hoog tijd voor innovatie en creativiteit.

Door François Gerard, oprichter van Helpper, een peer-to-peer platform voor thuishulp

Afgelopen weekend schetste De Tijd een somber beeld van de zorgsector. Of het nu om oudere hulpbehoevende mensen gaat, om mensen met een handicap of om jongeren in probleemsituaties, overal stuiten mensen met zorgnoden op wachtlijsten. Het zorgpersoneel plooit zich dubbel, maar botst op zijn limieten. Deze week voerde het personeel van de Broeders van Liefde al actie, en het staat in de sterren geschreven dat er nog meer protest volgt. En terecht.

De klassieke oplossing - meer middelen - kan onmogelijk de enige oplossing blijven.

De oplossing ligt voor de hand: meer middelen. Er is 640 miljoen euro nodig om de huidige onderfinanciering weg te werken. Sommige bronnen hebben het in de krant zelfs over minstens 1 miljard. Ja, de zorgsector heeft nood aan extra middelen, maar tegelijkertijd moeten we durven kijken naar andere, aanvullende oplossingen. In 1970 ging 4 procent van ons bbp naar gezondheidszorg, vandaag is dat bijna 11 procent. Die evolutie is niet houdbaar. Zelfs als het gevraagde geld er komt - en dat is hoogst twijfelachtig - lopen we over een paar jaar gegarandeerd opnieuw tegen wachtlijsten en personeelstekorten aan. Tenzij we eindelijk nieuwe, innovatieve, creatieve oplossingen toelaten.

Schermvullende weergave ©rv

Hier kan de sociale deeleconomie bijspringen. Zoals mensen met hulpvragen koppelen aan buurtbewoners die willen helpen, zoals bijvoorbeeld Helpper doet. Die buurtbewoners voeren voor mensen met nood aan zorg dagelijkse taken uit - zoals boodschappen doen, een lift van en naar de dokter, kleine klusjes in huis en administratie - of zorgen voor het gezelschap waar zoveel mensen nood aan hebben. Ze krijgen daar een kleine vergoeding voor. Waar de overheid voor een uur thuishulp in het reguliere circuit gemiddeld 28 euro bijdraagt, kost zo’n oplossing de schatkist geen cent.

Een ander voorbeeld van hoe de sociale deeleconomie de gezondheidszorg kan versterken is de Amerikaanse start-up Figure1, een soort Instagram voor medische experts. Een community van medische experts - elk met eigen specialisatie - legt medische cases aan elkaar voor. Door kennis uit te wisselen verhogen ze de kwaliteit van hun diagnose, verkleinen ze de kans op medische fouten en vermijden ze dure en nutteloze interventies.

Weerstand

Ik begrijp de weerstand tegen de deeleconomie. Uber en Deliveroo hebben zich de deeleconomie toegeëigend, hoewel ze er weinig mee te maken hebben en haar een slechte naam geven. Maar eigenlijk is het principe van de deeleconomie zeer eenvoudig: meer doen met minder. Cutting waste. Wat we nu hebben beter gebruiken.

De sociale deeleconomie is geen concurrentie voor de zorgsector of de zorgverstrekkers. Wel een aanvulling. Alle zorgverstrekkers waar ik mee praat, worstelen met de moordende tijdsdruk en het strak afgelijnde takenpakket, dat hen vaak dwingt zorgvragen onbeantwoord te laten. Niemand laat graag patiënten in de kou staan.

Als de deeleconomie die lacune helpt opvullen en zowel de professionals als het zorgbudget extra ademruimte geeft, moeten we die oplossing dan niet onderzoeken?

Het goede nieuws is dat de technologische vooruitgang nieuwe, aanvullende oplossingen mogelijk maakt.

Dat de zorgsector vandaag in crisis is, moet ons als rijke westerse samenleving met z’n allen opstandig maken. Maar het goede nieuws is dat de technologische vooruitgang nieuwe, aanvullende oplossingen mogelijk maakt. Het is meer dan een beetje contradictorisch: terwijl geen enkele sector meer nood heeft aan innovatie en creativiteit dan de (gezondheids) zorg is er geen enkele sector die die toegang zo moeilijk maakt. De deur staat hoogstens nog maar op een piepklein kiertje.