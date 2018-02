Laat digitale vaardigheden niet buitenschools blijven

De technologische industrie zoekt 8.000 digitale experten. Ook andere sectoren kreunen onder het tekort aan ICT-profielen. Om jongeren vroeg genoeg vertrouwd te maken met digitale vaardigheden moeten die in het lessenpakket van het lager en het secundair onderwijs zitten.

Door Martine Tempels, directielid bij Telenet en drijvende kracht achter Coderdojo

CoderDojo Belgium werd vijf jaar geleden opgericht met een belangrijke missie: zoveel mogelijk kinderen helpen om de digitale vaardigheden te ontwikkelen die onmisbaar zijn in een snel evoluerende economie, en ze zo aanmoedigen om ook in hun verdere studies te kiezen voor wetenschappelijke of technologische richtingen. Kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar komen een keer per maand samen om op een creatieve manier te leren programmeren en digitale toepassingen te ontdekken.

De opzet mist haar doel niet: elk jaar zijn er 20.000 inschrijvingen. CoderDojo geeft vandaag codeersessies op meer dan 90 plaatsen in Vlaanderen, Brussel en sinds kort ook in Wallonië.

Via creatieve workshops helpt CoderDojo mee onze jongeren te inspireren. We bieden de codeersessies gratis aan, zodat de inschrijvingen zich niet beperken tot een elitegroep. Het uitgangspunt blijft dat alle kinderen van alle leeftijden de kans moeten krijgen om zich digitaal te ontplooien.

Het succes is overweldigend. Op veel plaatsen moeten we werken met een wachtlijst. Maar volstaat dit wel? CoderDojo is een buitenschoolse activiteit. Niet iedereen kan dus proeven van de codeersessies.

Ondertussen kent de ICT-sector een exponentiële groei dankzij de ontwikkeling van technologieën zoals big data, industrie 4.0 en internet of things. Het is een uitdaging alle functies in te vullen die uit die digitale revolutie ontstaan. Agoria, de federatie voor technologiebedrijven, becijferde dat de sector maar liefst 8.000 digitale experten zoekt. En uit de laatste VDAB-cijfers blijkt dat er in januari nog 1.571 vacatures waren voor informatici en ICT-medewerkers.

Verantwoordelijkheid

De vraag naar digitale vaardigheden is dus groot. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid op ons onderwijs. Het goede nieuws is dat het Vlaams Parlement het kader voor de nieuwe eindtermen heeft goedgekeurd. Zo komen er - eindelijk - minimumvereisten voor digitale geletterdheid. Ook de instroom in de zogenaamde STEM-richtingen - technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen - zitten op schema, blijkt uit de jaarlijkse STEM-monitor.

Maar STEM alleen is niet voldoende, want er blijft in ons onderwijs veel te weinig aandacht voor digitale vaardigheden. Het is merkwaardig dat jongeren nog altijd niet de optie hebben om te leren programmeren in het lager of secundair onderwijs, hoewel je in bijna alle jobs - bewust of onbewust - informatica moet gebruiken. Daarom pleit ik voor het verplicht opnemen van digitale vaardigheden als competentie in het lessenpakket van de lagere scholen. En in het algemeen secundair onderwijs moeten we een basisvak computerwetenschappen opnemen in het curriculum.