Laat het ook eens over lokaal cultuurbeleid gaan

Het lokale cultuurbeleid is de grote afwezige in de campagne van de lokale verkiezingen, terwijl een goed cultuurbeleid de steden veel kan opleveren.

Door Bart Van der Roost, CEO van Opera Ballet Vlaanderen

Beste politici, maar ook media en eigenlijk iedereen. Ik weet het, iedereen die met de verkiezingen bezig is, heeft het druk, druk, druk. U behandelt dan ook belangrijke thema’s, zoals migratie, ecologie, veiligheid en welzijn. Geen dag gaat voorbij of u moet netelige vragen beantwoorden om uw beleid te verantwoorden en toe te lichten. Ondertussen moet u uw tegenstanders nog tackelen met een oneliner. En dan is er nog een onbelangrijke peiling. Je moet het maar doen. Ik heb er veel respect voor. Maar bent u niks vergeten?

Een stad met een florerend cultureel leven is even belangrijk als een stad waar het veilig en proper leven is.

Iets met een grote impact op het welbevinden van uw burgers, dat bijdraagt tot een warme leefomgeving, mensen doet nadenken en vanuit het lokale bijdraagt tot het bruto nationaal geluk, iets dat jong en oud en nieuwkomer met elkaar verbindt, dat integreert, dat uw steden doet bruisen en leven, iets waardoor mensen van heinde en ver met plezier naar uw stad komen voor even of voor lang, iets dat uw steden internationaal op de kaart zet. Cultuur dus.

Akkoord, het gaat maar over een fractie van de stedelijke begroting, maar we weten uit talrijke studies dat het een veilige en rendabele overheidsinvestering is met een excellente ‘return on society’. Elke investering levert een directe en indirecte return van vaak meer dan 300 procent op. Platformen als Nomad List tonen dat een levendige stedelijke omgeving met veel cultuur, creativiteit en een fijn uitgaansleven belangrijker is dan veiligheid om buitenlands talent te lokken.

Het gaat over lokaal cultuurbeleid. In de aanloop naar zondag is het daar opvallend stil over gebleven. In de liters inkt die over de verkiezingen zijn gevloeid, maar ook bij de Phara’s, de Dany’s, de Kathlenen, de Barten, de Rikken en de Walters die ons dagelijks bij de les houden. U als lokaal beleidsmaker begint er zelf ook niet over.

Laten we het er toch eens over hebben. Omdat cultuur met weinig input zoveel kan opleveren.

Citymarketing

Waar willen we de komende zes jaar met cultuur in onze steden naartoe? Hoeveel investeren we in blockbusters die goed zijn voor citymarketing - niet onbelangrijk - en hoeveel in de vele broodnodige kleine lokale initiatieven? Hoe maken we in de districten en wijken cultuur toegankelijker? En hoe dringen we de kansarmoede dankzij cultuur en onze systemen van duaal leren en integratie verder terug?

Welke inspanningen van de voorbije zes jaar hebben geloond en waar moeten we de komende jaren een tandje bijsteken? En wat met ons patrimonium? Waar liggen daar de prioriteiten?

Hoe maken we in de districten en wijken cultuur toegankelijker?

Willen we steden waar u na een voorstelling nog iets kunt gaan eten of drinken om dan met het openbaar vervoer veilig thuis te geraken, wat normaal is in elke wereldstad, maar haast onmogelijk bij ons? Of willen we steden waar iedereen om 23 uur in bed ligt? Kunnen we samen de studies doornemen over het effect van cultuur op de Spaanse stad Bilbao? Of over hoe een nieuwe opera in Oslo de misdaadcijfers spectaculair heeft doen dalen, want cultuur werkt veiligheidsverhogend.