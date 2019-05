Laat je niet vangen door Chinese president met liberaal gezicht

Internationaal speelt de Chinese president Xi Jinping de liberaal, op het thuisfront echter is de vrijemarkteconomie verre van realiteit.

Terwijl Donald Trump zwarte lijsten opstelt, zich terugtrekt uit tal van handelsverdragen en de Amerikaanse economie dichttimmert met importtarieven, laat Xi Jinping geen kans onbenut om zich op te werpen als aanvoerder van de liberale economische orde. Maar laat ons wel wezen: als het over China gaat dan trekt de Chinese president steevast de economisch nationalistische kaart. Bovendien zullen noch Trumps spierballengerol, noch de adviezen van Chinese pro-liberale reformisten, deze mercantilistische koers snel kunnen wijzigen. Geen naïef maar een anticiperend Europa is aan de orde.

Het Chinese handelsoverschot met Amerika is menig Trumpaanhanger al jaren een doorn in het oog. Zich bewust van de verwachtingen bij zijn achterban, beloofde de Amerikaanse president begin 2018 om het Chinese varkentje eens te wassen. De daaropvolgende tarieven die hij hief op producten, variërend van wasmachines en zonnepanelen tot staal en aluminium, betekenden het startschot van wat sommigen als een handelsconflict en anderen als een handelsoorlog bestempelen. 10 procent werd 25 procent, 50 miljard werd 200 miljard en het bedrag aan Chinese producten dat onderhevig is aan Amerikaanse tarieven dreigt momenteel op te lopen tot 500 miljard.

Aan Chinese zijde werd er teruggeslagen, zij het met zachtere hand. Trumps recente zet om Huawei op een zwarte lijst te zetten, en daarmee het Chinese telecombedrijf belangrijke software te ontnemen, geeft de indruk dat we afstevenen op een Koude Technologie-oorlog. Het Chinese dreigement om zijn dominantie in zeldzame metalen strategisch in te zetten toont aan dat een Sino-Amerikaans handelsakkoord nog lang op zich kan laten wachten.

20 procent van de Europese bedrijven die op de Chinese markt opereren kunnen dit enkel doen op voorwaarde dat ze hun technologie overmaken

Het lijkt wel alsof de rollen van weleer zijn omgedraaid. Amerika keert de liberale orde, waarvan ze zelf ooit aan de basis lag, de rug toe en lijkt te vervallen in kortzichtig en irrationeel protectionisme. China daarentegen, een halve eeuw geleden nog een communistische einzelgänger, heeft zich een weg gebaand in het geglobaliseerd kapitalistisch bestel en pleit vurig voor het belang van open economische grenzen.

Saus

Geen internationaal handelsforum of politieke top gaat voorbij zonder dat president Xi de rol van zijn land als motor van de globale handel benadrukt en oproept om het toenemend protectionisme te weren. Binnen de Chinese landsgrenzen wordt dit economisch liberale discours overgoten met de saus van een nationalistisch verhaal dat benadrukt hoe, na 100 jaar van westerse vernedering en onderdrukking, het aan China is om zijn centrale plek op het wereldtoneel te heroveren.

Als er één land gretig gebruik maakt van discriminerende lijstjes, dan is het China wel

Op het thuisfront blijft van Xi’s liberale verhaal in de praktijk echter weinig over. Uit een recent overzicht van de Europese Chamber of Commerce blijkt dat 20 procent van de Europese bedrijven die op de Chinese markt opereren dit enkel kunnen doen op voorwaarde dat ze hun technologie overmaken. Dat is een verdubbeling in vergelijking met twee jaar geleden. Heel wat bedrijven kaarten de toenemende obstakels om de Chinese markt te bereiken aan. Als er één land gretig gebruik maakt van discriminerende lijstjes, dan is het China wel.

Daarnaast trok de Chinese overheid in 2018 een recordbedrag van 22 miljard dollar aan subsidies uit om haar binnenlandse bedrijven te behoeden voor de klappen van een vertragende economie. Dit cijfer omvat bovendien enkel de subsidies die naar staatsbedrijven gaan. Wetende dat Chinese private bedrijven zoals Huawei - dat volgens eigen jaarrapporten tussen 2010 en 2018 bijna 3 miljard dollar aan staatssteun kreeg -eveneens financiële overheidssteun vergaren, kunnen we concluderen dat de vrije markteconomie die China vaak beweert te zijn nog verre van de realiteit is.

Imago

De druk van Trump op China via importtarieven mag dan wel haaks staan op het liberaal gedachtegoed, dat geldt ook voor de mercantilistische recepten van China om concurrentieel te blijven. Bovendien is China niet klaar om afstand te nemen van deze recepten. In het slechtste geval resulteren Trumps tarieven in een kortetermijnakkoord waarbij China zijn - nog steeds aanzienlijke - portefeuille bovenhaalt om een hoop Amerikaanse producten op te kopen.

De diepgaande structurele economische liberalisering die verschillende Chinese economische experts al naar voor schoven, zal uitblijven

In het beste geval doet de Chinese staat een resem vage toegevingen wat betreft het gebruik van subsidies en de regelgeving rond gedwongen technologietransfers. Maar de diepgaande structurele economische liberalisering die verschillende Chinese economische experts ook al naar voor schoven, zal uitblijven. Tegelijkertijd grijpt Xi de tweets en maatregelen van Trump aan om zijn eigen imago een boost te geven en niet enkel het geschoffeerde Chinese volk, maar ook de rest van de wereld te overtuigen van zijn goede liberale intenties.