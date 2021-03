Laat ons veilig ondernemen in plaats van veilig stilstaan...

In een open brief vragen de CEOs van 16 Belgische ondernemingen dat de regeringen na het Overlegcomité van 26 maart ondubbelzinnig het licht op groen zetten voor de heropening van de horeca op uiterlijk 1 mei. Bovendien vragen ze om af te stappen van de alles-of-nietshouding en oog te hebben voor de nood aan een gefaseerd openingsplan vanaf 1 april.

Als CEO's van ondernemingen die toeleveren aan de horeca zien we met lede ogen hoe onze klanten en partners het water aan de lippen staat, en hoe zij als een van de weinige sectoren in een alles-of-nietslogica opgesloten zitten. Vandaar deze oproep aan de overheden en de experten, met drie eenvoudige verzoeken, die voor veel ondernemingen van levensbelang zijn.

Bied zekerheid over 1 mei. 'Misschien' is geen plan

Op 1 mei mag de horeca 'misschien' eindelijk weer open. Maar achter die datum blijft dus een kanjer van een vraagteken staan. Dat leidt tot een enorme financiële aderlating en een gebrek aan perspectief voor de horeca en alle toeleverende bedrijven.

Ruim 61.000 horeca-ondernemers en 140.000 werknemers kreunen onder een gedwongen sluiting die al 194 dagen aansleept. Horeca Vlaanderen berekende dat ze in die periode een omzetverlies van ongeveer 3 miljard euro leden, alleen in Vlaanderen. De situatie in Brussel en Wallonië is al even alarmerend. Die mensen verdienen een perspectief en een duidelijk engagement. Ook de Belgische voedingssector heeft al ongeveer 1,5 miljard euro omzet verloren.

Als de coronacijfers vandaag stijgen, dan is de horeca daarvan niet de oorzaak.

We vragen dat het Overlegcomité van 26 maart duidelijkheid schept voor de horeca en de toeleverende sectoren. Zonder vraagtekens en zonder voorbehoud. Dat groen licht kan niet langer wachten. De horeca is een sector die niet in enkele dagen kan heropstarten. Ook toeleverende bedrijven moeten hun voorraden weken vooraf kunnen opbouwen om correct te kunnen leveren aan de horeca.

We vragen aan de overheid om die realiteit niet te miskennen.

Laat de alles-of-nietshouding los

'Als we de horeca weer openen, is het voor de volgende 100 jaar', horen we als argument om de opening telkens uit te stellen. Dat klinkt krachtdadig, maar daarmee is de horeca een van de weinige sectoren die in zo'n logica wordt gedwongen.

Scholen, kappers, sportclubs: voor al die sectoren zijn veilige, graduele versoepelingen ingevoerd, die het weer mogelijk maken te ondernemen. De horeca daarentegen blijft gevangen in een alles-of-nietslogica.

De horecasector en de toeleverende sectoren kunnen niet de joker blijven waaraan het beleid voor het nieuwe normaal wordt opgehangen. Als de cijfers vandaag stijgen, dan is de horeca daarvan niet de oorzaak.

Laten we niet naïef zijn: met de uitbreiding van de buitenbubbel en het betere weer zullen mensen zelf café of restaurant spelen - en hoe zal dat gecontroleerd worden? Een stappenplan voor de horeca en de toeleverende bedrijven dat perspectief biedt, geeft veel meer kans op een correcte naleving van de veiligheidsregels dan een regelrecht verbod.

Ons voorstel: laat ondernemers de vrijheid om op een veilige manier hun terrassen te openen vanaf 1 april, met behoud van de steunmaatregelen. Want ook bij de steun geldt vandaag een alles-of-nietslogica. Ofwel ontvang je steun, ofwel onderneem je. Er is geen tussenweg. Daardoor dwingen we ondernemers om een uitstel te accepteren. Bied ondernemers de keuze om weer gedeeltelijk en veilig te ondernemen, en ondersteun hen daarin ook gedeeltelijk.

Houd rekening met de veranderde context

De veiligheid van de stilstand en de steunmaatregelen is een valse veiligheid. Ooit volgt de rekening.

Het nieuwe normaal kan toch niet een land zijn waarin de horeca op slot blijft? Een enquête toonde al dat de bevolking snakt naar menselijk contact op restaurant en op café. De Belg is er klaar voor.

Ook de Belgische horecaondernemers zijn klaar en gemotiveerd om veilig en professioneel te heropenen, met duidelijke protocollen en significante investeringen in veiligheid. Onze wereld ziet er totaal anders uit dan een jaar of zelfs enkele maanden geleden. We weten meer over het virus, over het belang van hygiëne, ons gezondheidssysteem is ijzersterk en voorbereid, onze kwetsbaarste bevolkingsgroepen zijn gevaccineerd en er wordt nu massaal ingezet op sneltests, die hun nut en noodzaak aantonen. Het is cruciaal dat de regeringen op het Overlegcomité van 26 maart rekening houden met die totaal andere context.

Als ondernemers delen we dezelfde bezorgdheid als onze regeringsleiders over het welzijn en de gezondheid van de Belgische bevolking. Maar we pleiten voor meer ambitie en durf zodat bepaalde sectoren niet volledig buitenspel worden gezet bij de economische heropleving. Geef ons dus de kans om opnieuw veilig te ondernemen, in plaats van veilig stil te staan.