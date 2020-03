Laat politie door drone-interventies draagvlak niet verliezen...

De maatregelen volhouden in deze pandemie lukt veel beter als de privacy niet wordt geschonden wanneer dat absoluut niet nodig is. Uitgerekend in deze tijden mogen onze ordehandhavers het maatschappelijk draagvlak niet kwijtspelen.

De kustpolitie lijkt gouden tijden te beleven. Nu het aantal caféruzies en verkeersongevallen helemaal terugvalt door onze lockdown kunnen ze eindelijk hun peperduur speelgoed inzetten. Een drone met high-definition warmtecamera stelt hen in staat om te detecteren welke caravans op de kustcamping in gebruik zijn. Zo kunnen ze die ene snoodaard die stiekem in zijn caravan verblijft meteen opsporen, bezoeken, beboeten en terug naar zijn wettelijke verblijfplaats in het binnenland sturen.

Schermvullende weergave ©rv

Als de lockdownverveling echt toeslaat, kan ik alvast eens proberen uit te vissen hoeveel deze ingreep moet gekost hebben. De aankoop van de drone, de warmtecamera, de software voor het analyseren van de beelden, de opleiding van de politieman die met de drone moet vliegen, … Tel het allemaal samen en ik ben er zeker van dat we aan een bedrag bekomen waarmee je al een behoorlijke strategische voorraad levensnoodzakelijke mondmaskers kan aankopen.

Hoe groot is de kans trouwens dat met de dronegestuurde interventie één enkele besmetting is voorkomen? Want ik mag toch hopen dat dat de eerste bezorgdheid is van de ordediensten, het bedwingen van de corona-epidemie?

De druk op de ziekenhuizen beperken, dát moet nu de doelstelling zijn. Al de rest is bezigheidstherapie.

Daarom is het begrijpelijk dat de kustpolitie een overvloed aan tweede verblijvers wil tegenhouden. Vaak wordt hierbij de belangrijkste reden om die overvloed te vermijden vergeten: de capaciteit van de kustziekenhuizen is niet dezelfde als het aantal intensive care-bedden in het binnenland. De druk op de ziekenhuizen beperken, dát moet nu de doelstelling zijn. Al de rest is bezigheidstherapie. Die uitdaging is zo cruciaal dat we die én zeer efficiënt én allemaal collectief moeten aangaan.

Onnodig

Maatregelen waarmee we keihard inbeuken op de privacy liggen terecht een stuk moeilijker bij de bevolking. Zeker wanneer het schenden van de privacy totaal onnodig is. Technologie en data inzetten om de curve af te vlakken hoeft namelijk helemaal de privacy niet te schenden. Anonieme analyse van telefoniedata kan perfect duidelijk maken of de spoedgevallendiensten aan de kust overspoeld dreigen te raken.

Voor elke technologische remedie voor het bedwingen van de curve bestaat er minstens één privacyvriendelijk, en dit geval ook veel goedkoper, alternatief. Deze pandemie zal niet in een paar dagen bedwongen worden, en daarom is het zo belangrijk dat iedereen volhoudt. Dat zal veel beter lukken als we de privacy niet schenden wanneer dat helemaal niet nodig is.