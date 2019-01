Lage lonen houden te weinig over van opslag

Uit OESO-cijfers blijkt dat België de wereldrecordhouder fiscale en parafiscale druk op lonen is. Voor nagenoeg alle loonniveaus die de OESO bekijkt, bedraagt die druk in ons land ongeveer 66 procent. Als een werkgever 100 euro op tafel legt voor een loonsverhoging, dan gaat een derde naar zijn werknemer en twee derde naar de overheid.

Taxshift

Werknemers die in een sociale huurwoning wonen of studerende kinderen ten laste hebben, verliezen nog meer van hun loonsverhoging wegens de stijgende sociale huurgelden, de hogere inschrijvingsgelden en de lagere studietoelagen. En met straks het nieuwe Vlaamse kinderbijslagstelsel op kruissnelheid verliezen ze misschien ook nog de sociale toeslag van dat stelsel.

De rechtstreekse en onrechtstreekse afroming door de overheid van loonsverhogingen voor lagelonentrekkers vind ik om ethische, economische en politieke redenen niet kunnen. De verlaging van de fiscale en parafiscale druk op de minimumlonen lijkt me een prioriteit van de eerste orde. In veel gevallen is een loonsverhoging een beloning voor een kwantitatief of kwalitatief grotere inspanning van een werknemer. Die heeft er recht op dat een billijk deel van die loonsverhoging in zijn loonzakje belandt.