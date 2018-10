Lanceer een SuperNova voor sociaal overleg

Vandaag is er weer een vakbondsactie tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Het wordt tijd voor een SuperNova waarop werkgevers en werknemers kunnen herbronnen voor een positief sociaal overleg, ingebed in technologische vooruitgang.

Dit weekend was ik aanwezig op het technologiefestival SuperNova, een event dat ons klaarmaakt voor de toekomst en alle aanwezigen raakt. De leuze luidt: ‘De toekomst is immers niet te stoppen.’ Bezoekers gaan vol hoop, verwondering en inspiratie voor de toekomst terug naar huis. Het contrast kan niet groter zijn, als je de recente vakbondsacties daar tegenover plaatst. Waar loopt het toch mis?

Vele organisaties maken zich volop klaar voor de toekomst vanuit een geloof dat technologische vooruitgang ons menselijk bestaan versterkt en onze levenskwaliteit zal doen toenemen. Dit zorgt voor een continu veranderingsproces en lijkt alsmaar sneller te gaan.

Het gevolg is dat ook de relatie tussen werkgever en werknemer verandert. De werknemer wordt meer dan ooit centraal gezet door investeringen in welzijn en een work-life balans. Vooral op organisatieniveau zien we creatieve initiatieven ontstaan zoals yoga op de werkvloer, strijkdiensten of een gratis fitnessabonnement.

Ook de verzorgingsstaat blijft haar inwoners ontzorgen. Denk maar aan het ouderschapsverlof dat nu ook per halve dag kan worden opgenomen. Mensen blijven na hun pensioen dus langer gezond, en worden waardig ouder. Daar tegenover staat dat mensen op langere termijn een beetje langer moeten bijdragen en actief blijven.

Citroenloopbaan

Dit langer werken stoot op verzet aan werknemerszijde. Veel verzet. Dit wordt voornamelijk gedreven door angst voor de nieuwe en wijzigende wereld, waarin nieuwe paden betreden worden. Door de werkgever wordt nieuwe technologie vaak omarmd, maar vakbonden vrezen vooral dat ze jobs zal kosten - terwijl die vrees vaak onterecht blijkt - en werknemers langer in een zogenaamde ‘citroenloopbaan’ zal duwen.

Wegblokkades opzetten op toegangswegen van industriecentra, werkwilligen weigeren binnen te laten of het management niet laten vertrekken halen de pers en winnen daarom aan populariteit. Legaal zijn ze niet

Psychologisch valt hier zeker begrip voor op te brengen, maar door die angst te voeden komen we in een impasse terecht. We zien daarbij dat het verzet steeds vaker uit de hand loopt. Vorige week vrijdag verloor de Brusselse commissaris tijdens de betoging zijn zicht in één oog. Herinnert u zich nog het geschreeuw eind juni over het einde van het stakingsrecht omdat vakbondsvoorzitter Bruno Verlaeckt twee jaar eerder de toegangswegen tot de Antwerpse haven had afgesloten? Er had maar eens iets moeten gebeuren.

Die incidenten voeden meer incidenten.

