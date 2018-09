Langer werkloos, meer uitkering? Ernstig blijven

Een groep economen pleit voor een toename van de werkloosheidsuitkeringen naarmate men langer werkloos is. En dat terwijl een belangrijke beleidsmaatregel de versterkte degressiviteit van de uitkeringen is. De munitie die wordt gebruikt om dat idee af te schieten kan je niet ernstig nemen.

Het late overwinningsdoelpunt van mijn geliefde Sporting Anderlecht zondag was snel vergeten toen ik gisterochtend het pleidooi van 16 economen, onder wie oud-minister Frank Vandenbroucke, onder ogen kreeg. Ze bleken zware kritiek uit te oefenen op de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen die ik een tijd terug op deze pagina’s heb verdedigd en die uiteindelijk het zomerakkoord van de regering-Michel haalde. Sterker nog: de collega’s pleiten zowaar voor een toename van de uitkeringen naarmate men langer werkloos is.

Schermvullende weergave ©RV-DOC

Nu is er voor elke stelling wel een econoom te vinden. Ook voor pakweg een stopzetting van de uitkeringen na twee jaar werkloosheid kunnen in Vlaanderen minstens 16 gewaardeerde collega’s in linie worden gebracht. Toch heb ik heel veel moeite met het pleidooi van de collega’s.

Enerzijds kan je enkel respect hebben voor het theoretische model waar de collega’s zich op baseerden om hun beleidsaanbeveling te doen. Dat het bovendien de confrontatie met Zweedse data doorstond, is knap. Anderzijds staat tegenover dat ene artikel een lawine aan evidentie, gebaseerd op internationale en Belgische data, die aangeeft dat meer genereuze werkloosheidsuitkeringen een langere werkloosheidsduur in de hand werken.

Een lawine aan evidentie geeft aan dat meer genereuze werkloosheidsuitkeringen een langere werkloosheidsduur in de hand werken.

Eerder dan aanbevelingen (enkel) te baseren op eigen studiewerk, vind ik het dan ook beter beleid te richten op een synthese van de literatuur en dan vooral te luisteren naar wat de data zeggen, eerder dan wat sommige theorieën vertellen. Alleszins lijkt het me gevaarlijk een belangrijke maatregel af te schieten op basis van één studie op basis van Zweedse data.

Prikkels

Bovendien is het me helemaal niet duidelijk dat de studie met Zweedse data in tegenspraak zou zijn met het sneller laten afnemen van de uitkeringen (nadat ze eerst op een hoger niveau gestart zijn). De studie bevestigt dat financiële prikkels werken om werklozen te activeren én dat ze er best zo snel mogelijk komen. Dat is de kern van mijn voorstel voor meer degressieve uitkeringen: niet wachten tot mensen langdurig werkloos zijn om hen te ‘prikkelen’, maar reeds na 3 maanden een eerste verlaging invoeren.

De doelstelling moet zijn deze hervorming te polijsten tot een werkbaar en rechtvaardig systeem dat onze werkzaamheidsgraad naar een aanvaardbaar niveau krijgt.

De collega’s bekritiseren vooral dat de uitkeringen gedurende de eerste maanden van de werkloosheid verhoogd worden. Dat leidt inderdaad tot een lagere prikkel als men net werkloos is geworden. Toch zijn daar goede redenen voor.

Ten eerste toont onderzoek - op Vlaamse data - dat het niet wenselijk is werklozen te stimuleren meteen om het even welke baan aan te nemen. Er is dan een grote kans dat ze in ‘ondertewerkstelling’ blijven vastzitten, met negatieve gevolgen voor zowel henzelf als de economie.

Ten tweede is er natuurlijk ook het normatieve. Het kan iedereen overkomen op een bepaald moment werkloos te worden, zodat een sterke buffer gedurende enkele maanden fair is.

Realiteit

Laat ons echter even voorbij de wetenschappelijke argumenten kijken. Dan blijft de aanbeveling om de uitkeringen te laten toenemen als iemand langer werkloos blijft. Nog los van het feit dat een dergelijk systeem bij mijn weten in geen enkel land bestaat, vraag ik me af of de collega’s zich ten volle de praktische gevolgen hebben gerealiseerd.

Hebben zij zich even in de plaats gesteld van een VDAB-medewerker die werklozen begeleidt naar een baan? Die ziet hoe een werkloze die weliswaar op halve maar niet op volle kracht voor een nieuwe baan gaat om de zoveel maanden een ‘bonus’ krijgt. Hebben zij nagedacht over wat dat met de al niet geringe stigma’s rond werkloosheid - die werkgevers ervan weerhouden langdurig werklozen aan te trekken - gaat doen als wie lang werkloos is een hogere uitkering krijgt dan wie er voor een korte tijd op moet terugvallen?

Nog los van het feit dat een dergelijk systeem bij mijn weten in geen enkel land bestaat, vraag ik me af of de collega’s zich ten volle de praktische gevolgen hebben gerealiseerd

Ten slotte is er ook de politieke realiteit. Voor mij is de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen een ‘first best’-beleidsoptie. Voor de regeringMichel lijkt het bovenal een politiek compromis geweest te zijn. CD&V en de MR waren in eerste instantie geen vragende partij voor een hervorming, terwijl de N-VA en Open VLD eigenlijk een stopzetting van de uitkeringen na een aantal jaar wensten. Met de verhoogde degressiviteit werd slim in het midden geland. Wie kritiek heeft op dat compromis moet ook beseffen dat het realistische alternatief vermoedelijk geen status quo is, maar wel de hakbijl van de stopzetting in de tijd.