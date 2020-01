Las Vegas vloekt met Brussel...

Het belangrijkste autonieuws komt niet van het Brusselse Autosalon dat vandaag start, maar van de CES, de beurs voor consumentenelektronica in Las Vegas. Die toont ons de toekomst van automobiel en mobiliteit, en dat staat in schril contrast met het beeld dat we te zien krijgen in Brussel.

Vandaag gaat het Brusselse Autosalon van start met de traditionele avant-première. Belangrijke mensen drinken champagne en wandelen tussen honderden mooi blinkende auto’s, en woorden als ‘innovatie’ en ‘toekomst’ en ‘baanbrekend’ zullen gonzend de statige paleizen van Brussels Expo vullen. De pers zal massaal aanwezig zijn en de persdossiers zullen gretig verslonden worden.

Toch komt het belangrijkste autonieuws deze week niet van het Autosalon en het gaat zelfs amper over auto’s. Het belangrijkste nieuws komt ons aangewaaid uit Las Vegas. Daar loopt op dit ogenblik de beurs CES (Consumer Electronics Show). Dat is niet langer de gadgetbeurs voor wereldvreemde nerds. Omdat het digitale steeds meer de wereld om ons heen vorm geeft, schenkt CES aan wie dat zien wil, een beeld van de toekomst. De toekomst van automobiel en mobiliteit die CES ons toont, staat in schril contrast met het beeld dat we te zien krijgen in Brussel. Aan de industrie en aan de beleidsmakers laat ik de keuze: laten ze zich leiden door de toekomst die we in Brussel zien om beslissingen te nemen voor morgen, of door CES?

Neen, het gaat niet enkel over Sony dat tijdens CES een elektrische en autonome auto lanceert (of beter: een prototype), de Vision-S. Dat hoeft allang geen verrassing meer te zijn. Tesla toonde het prototype van zijn Model S al in 2009, en autonoom rijden was samen met nulemissie meteen een van de doelstellingen van het merk. Het was de voorbode van wat Sony nu helder aantoont: de auto is niet langer een motor met een koetswerk errond en wat elektronica binnenin, maar een smartphone op wielen.

Dataverzamelaar

Dit is het begin van iets nieuws. En het begin van het einde van wat ooit normaal was. Het verdienmodel van de toekomst is niet auto’s verkopen aan consumenten. Data is het nieuwe goud en een auto is een ideale dataverzamelaar, net zoals je smartphone en de slimme speakers die nu langzaam onze huiskamers en onze levens binnendringen. Bovendien worden auto’s autonoom en wordt autobezit een begrip uit het verleden. Platformen waarop bezit vervangen wordt door gebruik, zijn het nieuwe normaal. Waarom zouden technologiereuzen die nu inzetten op data en al de platformeconomie in de vingers hebben, zoals Uber, Amazon, Facebook of Apple, of een van de Chinese techreuzen, geen auto (laten) bouwen omheen de elektronica. Dat is geen vraag. Het is een vaststelling. Sony haalt het hek van de dam.

Het andere grote autonieuws dat nog amper over auto’s ging sijpelde gisterochtend binnen: ‘Carmakers move from building cars to building cities at CES’, kopte de Financial Times. De baas van Toyota, Akio Toyoda, kondigde aan dat ze een kleine stad gaan bouwen voor ongeveer 2.000 inwoners als ‘een levend laboratorium’ om zo te kunnen ‘voorspellen’ hoe toekomstige generaties zullen omgaan met een wereld van onder andere autonome, geconnecteerde en dus gedeelde mobiliteit. Je kan immers de toekomst van de auto niet voorspellen zonder na te denken over slimme steden, slim transport en slimme energie en hoe mensen zullen interageren met die nieuwe omgeving. Begrippen als openbaar vervoer en autobezit zullen verdwijnen en overheden zullen heel andere samenlevingsvormen, infrastructuur, en inkomsten moeten bedenken.

Wat je ziet gebeuren is dat big data, artificiële intelligentie en de toenemende autonomisering de oude industriegrenzen zullen wegblazen. De auto-industrie zoals we die nu kennen bestaat aan het eind van dit decennium niet meer. Mercedes ziet op CES zelfs mens en auto in elkaar opgaan ‘in een spirituele harmonie met de natuur’. I kid you not. Geen enkel bedrijf kan die nieuwe modellen alleen vorm geven en je gaat de komende jaren dus veel nieuwe allianties zien ontstaan. Uber zegt te zullen samenwerken met Hyundai en Boeing om vliegende mobiliteit te ontwikkelen bijvoorbeeld.

Dansende Musk

Ondertussen danst Elon Musk in Shanghai. Laten we niet vergeten dat Tesla, door slimme economen al 13 keer dood verklaard, het beter doet dan ooit met een marktwaarde van meer dan 80 miljard dollar en een splinternieuwe fabriek in China, of dat Waymo, een dochter van Google, ondertussen ruim 30 miljoen autonome kilometers op de teller heeft. En dat Bosch, ook al tijdens CES, een nieuwe lidar (een essentieel element in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s) introduceert die veel krachtiger en beter is dan de vorige generaties. Bovendien zijn tienduizenden bedrijfjes in onder meer San Francisco, Tel Aviv en Shanghai bezig met de toekomst van mobiliteit, en die bedrijfjes staan niét op het Autosalon en misschien wel op CES.

De automobielindustrie wordt niet bedreigd door steeds strengere milieunormen. Het gaat niet over de transitie van verbrandingsmotoren naar elektrisch of waterstof. De fundamentele transitie die de traditionele fabrikanten het komende decennium zullen moeten maken, is die van hardware naar software en bijhorende verdienmodellen. Het is zeer de vraag of er nog tijd is en of er genoeg centen zijn om dat te doen.