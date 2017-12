Laten we vooral weer bedrijven bouwen

'Wij willen vooral oog hebben voor echte ondernemingsplannen: wie zal het bedrijf uiteindelijk uitbouwen? Waar wordt welke waarde gecreëerd? Gaat het over een transfer van waarde, in plaats van over een creatie van waarde? Voor onze regio is dat een heel belangrijk onderscheid.' © Dieter Telemans

Het is goed dat veel geld voorhanden is voor start-ups. Maar helaas dient dat vaak om ‘snel rijk’ te worden. Snel cashen door een verkoop mag niet de bovenhand krijgen op een zo goed mogelijk bedrijf uitbouwen.

Door Michel Casselman, algemeen manager van PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid

Voor het derde jaar op rij weten Belgische start-ups meer dan 300 miljoen euro op te halen (De Tijd, 12 december). Vooral business angels, durfkapitaalfondsen en andere professionele beleggers komen met veel geld over de brug voor bigdata-bedrijven en biotechstart-ups.

Het lijkt er steeds meer op dat bedrijven projecten worden, die niet zo lang maar zo snel mogelijk waarde willen creëren.

Een omgeving van snelle veranderingen en waarin veel geld omgaat, brengt meer en meer groeibedrijven voort. Niet alleen overspoelen horden nieuwe technologieën de markten, sinds enkele decennia neemt ook de snelheid van de veranderingen toe.

Een treffend voorbeeld: Toen de Chinese e-commercegigant Alibaba voor ‘vrijgezellendag’ op 11 november zijn webwinkel opende, had hij twee minuten nodig om 1 miljard dollar verkoop te realiseren. En hoelang is het geleden dat u voor het eerst van dat bedrijf hoorde?

De snelle opkomst van zulke groeibedrijven heeft ook te maken met de levensduur van bedrijven vandaag. In de jaren 60 was een gemiddeld bedrijf uit de S&P 500-index 33 jaar oud. Tegen 2024 zal dat 14 jaar zijn. Verwacht wordt dat de helft van de S&P-bedrijven in de komende tien jaar wordt vervangen. Dat komt niet alleen omdat er sneller nieuwe bedrijven opkomen, maar ook omdat andere verdwijnen. Het lijkt er steeds meer op dat bedrijven projecten worden. Niet het bedrijf dat het liefst zo lang mogelijk waarde creëert telt, wel de onderneming die dat zo snel mogelijk doet.

(Te) hoge waarderingen

Dat er in een omgeving van snelle veranderingen veel geld aanwezig is, is zeker goed. Het is zelfs een noodzaak. Veel van onze innovatie heeft heel wat kapitaal nodig en de deelname van meer partijen in dat risicovolle deel van onze economie leidt tot een betere spreiding van de risico’s. Ook geven zulke omstandigheden starters de goesting om eraan te beginnen en het groots te zien.

Ik hoop dat starters een zo goed mogelijk bedrijf willen uitbouwen en bij een verkoop beloond worden voor hun harde werk, en niet zo snel mogelijk willen cashen.

Maar ik hoop dat zij een zo goed mogelijk bedrijf willen uitbouwen en bij een verkoop beloond worden voor hun harde werk, en niet zo snel mogelijk willen cashen. Als er vandaag weer hoeraberichten opduiken over hoeveel geld start-ups ophalen, dan is dat vooral omdat er veel van hetzelfde geld is: ‘snel rijk geld’. Het spel komt neer op het volgende: een of ander technologisch product lanceren, wat tractie creëren in de markt, het potentieel aantonen en dan verkopen aan een gevestigde naam, met de belofte van een snelle groei, explosieve marges en de hele wereld als potentiële markt. Daarvoor worden (te) hoge waarderingen gevraagd, en vaak ook verkregen.

Enige zin voor realiteit en ervaring met de inertie van de mens bij het kopen van nieuwe producten is aan de orde. Maar waar wij bij de investeringsmaatschappij PMV vooral oog voor willen hebben, zijn de echte ondernemingsplannen: wie zal het bedrijf uiteindelijk uitbouwen? Waar wordt welke waarde gecreëerd? Gaat het over een transfer van waarde, in plaats van over een creatie van waarde? Voor onze regio is dat een heel belangrijk onderscheid.