Laten we wat milder zijn voor onze schoolgaande jeugd

De jeugd legde tijdens de eerste lockdown veel zelfredzaamheid aan de dag, maar de nadruk verschoof naar de leerachterstand. Zoiets demotiveert. Ook dat zijn gemiste leerkansen.

We moeten allemaal een manier vinden om met de pandemie om te gaan. Psychologe Ester Perel laat in een filmpje op sociale media zien dat we meer dan ooit te kampen hebben met angst. 'Bewegen en blijven ademen is de oplossing', zegt ze.

Mildheid helpt ook. In de krant De Standaard stond onlangs dat bedrijfsleiders merken dat de productiviteit afneemt bij telewerk. Logisch, wie is nu productief als hij angstig rondloopt? ‘Als we door telewerk een derde golf kunnen vermijden, moeten we dat doen’, zei een woordvoerder van Voka. Iedereen mag dus angstig zijn, iedereen mag een beetje minder doen.

Iedereen, behalve onze jeugd, want die heeft leerachterstand. Tijdens de eerste golf was er wel mildheid. In ijltempo werd het systeem van preteaching op scholen ingevoerd. We gaven de helft van onze lessen online. Dat schiep lucht en tijd om te wennen aan die nieuwe werkvorm. Door het verminderde aantal uren waren de leerlingen trouwens extra gemotiveerd voor de onlinelessen.

Toetsentsunami

Na de zomervakantie verscheen dat toverwoord: leerachterstand. In de leraarskamer hoorde je al snel dat iedereen voor stond op zijn of haar programma: geen schooluitstappen, geen sportdag, geen filmforum, … alle lessen waren gegeven.

Terwijl alle mensen in de wachtzaal zitten als het over werken gaat, moeten onze jongeren harder presteren dan anders. Is dat nu echt de beste aanpak?

De school van onze kinderen (17 en 15) gaf haar eigen draai aan het leerachterstandprobleem. Vanaf begin oktober elke dag een grote test en geen examens, die kregen ze op school niet coronaveilig georganiseerd. Mijn kinderen zaten tot vlak voor de kerstvakantie elke dag tot 23 uur te studeren. Door die toetsentsunami moesten ze de paar dingen waar ze nog ontspanning uithalen, zoals de teken- en muziekacademie, laten vallen.

Op de school waar ik lesgeef (derde graad TSO), wordt altijd veel getoetst, dat is eigen aan het TSO. Door de verlengde herfstvakantie was de balans echter zoek. Er restten drie weken voor de examens en er was nog een tussentijds rapport. Vanaf begin november kregen onze leerlingen dus ook een berg toetsen en meteen erna examens. Er vielen heel wat ‘fuck you’s’ in de klas.

Bij de klassenraden bleek dat veel leerlingen het er slecht van afbrachten. Hoge werkdruk zonder ontspanning: dat werkt niet, dat weet iedereen.

Gillende keukenmeiden

Behalve les in het secundair onderwijs geef ik ook drie vakken journalistiek op een hogeschool. Een van de dingen die ik daar aan de studenten voorleg, is: ‘If it bleeds, it leads.’ Slecht nieuws verkoopt. Zo werken media. Artikels over leerachterstand scoren uiteraard beter dan artikels over hoe goed het gaat op school.

Ik kan u verzekeren dat alle jongeren aan wie ik lesgeef even bekommerd zijn als u en ik om besmettingen te voorkomen. Er staat veel op het spel.

Jongeren kwamen bovendien meer dan ooit negatief in de media. Er was bijvoorbeeld de ‘vuurpijlenplaag’, vooral in Deurne, waar ik woon. ‘Kunnen jullie nog slapen, met al die knallen?’, vroegen mensen me. Elke avond kijk ik buiten, in de hoop dat ik een vos zal zien in onze uitgestorven straat, maar helaas. En ook geen gillende keukenmeiden.

Ik kan u verzekeren dat alle jongeren aan wie ik lesgeef, pakweg 100 studenten en 70 leerlingen secundair, even bekommerd zijn als u en ik om besmettingen te voorkomen. Er staat veel op het spel: de eindejaarsreis waar de zesdejaars al zo lang van dromen, buitenlandse sportwedstrijden (ik geef les aan LO Sport), het studentenleven waar voor zoveel mensen alle kiemen voor het latere leven ontstaan.

Leervoorsprong

In de plaats van de aanbevelingen van Perel - 'Ademen en bewegen' - hier een lijstje dingen die de jongeren die mij omringen doen om zich beter te voelen: ‘Oude rollerblades bovenhalen, taarten bakken en die bij elkaar afgeven als cadeau, schaken, kleerkast opruimen en koopjes doen via Vinted (anders dan aanschuiven op koopzondag bij de Primark), een film maken, muziek maken met nieuwe online-technologie. Er zijn genoeg voorbeelden van veerkracht en leervoorsprong.

Terwijl alle mensen in de wachtzaal zitten als het over werken gaat, moeten onze jongeren harder presteren dan anders. Is dat nu echt de beste aanpak? Het gros van de jeugd heeft tijdens de eerste lockdown voor het eerst geleerd werk te plannen of heeft gemerkt hoe fijn het is dieper in te ‘zoomen’ op leerstof die ze echt interessant vonden. Die nieuwe zelfredzaamheid werd vanaf september van tafel geveegd en er werd alleen op het negatieve gefocust, de leerachterstand. Je moet al veel karakter hebben om daar niet gedemotiveerd van te raken. Van gemiste leerkansen gesproken.

Soetkin Bulcke