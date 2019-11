Leer de jeugd terug kritisch consumeren...

De Vlaming is goed op weg om het klassement van de wegwerpmaatschappij aan te voeren. En zeker de jongere generatie. Dat terwijl onze jongeren maanden op straat kwamen voor het klimaat. Het is hoog tijd dat we onze jongeren consumentenhygiëne bijbrengen. Laat ons dat op de onderwijsagenda zetten.

Jongeren consumeren steeds impulsiever en zijn daardoor ook steeds vaker ontevreden over de aankopen die ze doen. Maar actie ondernemen om die ontevredenheid weg te werken, dat doen ze liever niet. Aanbieders van producten en diensten krijgen daardoor vrij spel. Als deze trend zich voortzet, wordt de nieuwe generatie Vlamingen de grootste stimulator van de wegwerpmaatschappij en daardoor ook van de klimaatproblematiek. Ironisch, aangezien het net die jongeren zijn die strijden voor een gezondere en meer duurzame planeet. In tijden van klimaatstakingen zou ‘leren kritisch consumeren’ dus niet misstaan in het curriculum.

Volgens Eurostat is de Belg de vierde grootste vervuiler voor elektronisch afval. Dat is enerzijds logisch. De welgestelde Belg kan zich de aankoop van een elektronisch apparaat makkelijker veroorloven dan de inwoners van Europese landen met een lager gemiddeld inkomen. Maar onze persoonlijke elektronische afvalberg stijgt ook elk jaar, tot 11,3 kilo per persoon volgens de laatste cijfers. En dat is opmerkelijk. Van een elektronisch apparaat zou je mogen verwachten dat het een lange periode meegaat. Dat we elk jaar steeds meer elektronica op de afvalberg gooien, wijst dan ook op een weinig kritische houding bij de aankoop van deze toestellen.

In een maatschappij waar het door e-commerce nog nooit zo eenvoudig was om te consumeren, is die weinig kritische ingesteldheid alarmerend. Nog nooit was het zo gemakkelijk om Vlamingen een kat in een zak te verkopen. We halen een smart-tv in huis die niet zo slim blijkt te zijn, een printer die na één blad al de geest geeft of een koffie-apparaat dat meer gruis dan koffie schenkt. De Vlaming, en zeker de jonge generatie, laat zich volgens een onderzoek van Test Aankoop gemakkelijker leiden door de prijs dan te letten op de kwaliteit van een product. Bovendien ligt het niet in de Vlaamse volksaard om stappen te ondernemen wanneer we ontevreden zijn. En we leren ons lesje niet. We consumeren gewoon verder. Op exact dezelfde wijze.

De (jonge) Vlaming levert zo een enorme bijdrage aan de wegwerpmaatschappij. Die wegwerpmaatschappij, waarin ‘consumeren boven recupereren’ zegeviert, levert op haar beurt dan weer een enorme bijdrage aan de klimaatproblematiek van onze planeet. Om de klimaatproblematiek aan te pakken, zullen we dus ook onze mentaliteit als consument moeten aanpakken.

Consumentenhygiëne

We moeten dus opnieuw kritisch leren consumeren. En om dat op lange termijn te garanderen, begint die les al op jonge leeftijd. Het onderwijs kan daar een belangrijke rol in spelen door in verschillende vakken stil te staan bij aankoopgedrag. Of misschien zelfs een apart vak aan te bieden: ‘consumentenhygiëne’. Daarin kan worden geleerd hoe analyses te maken van producten en welke rechten consumenten hebben ten opzichte van de verkoper.

Naast het onderwijs, is het duidelijk dat ook de rol van consumentenorganisaties, zoals Test Aankoop, nog lang niet is uitgespeeld. Ook zij kunnen consumenten, van alle leeftijden, blijven helpen om de juiste beslissingen te nemen, maar ook producenten en verkopers aanpakken op hun product- en verkoopsethiek.