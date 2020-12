Leidt corona tot een betere bedrijfsfiscaliteit?...

Niemand heeft een kristallen bol, maar misschien wordt de fiscaliteit voor ondernemingen na corona wel groener, meer responsabiliserend, homogener en rechtvaardiger.

Wijzigt door Covid-19 het functioneren van de economie in die mate dat we kunnen spreken over een ‘wereld na’? De bevestiging van het belang van levenskwaliteit, het herinvoeren van grenscontroles, het versoepelen van de begrotingsdiscipline, het perspectief van langdurig lage rentevoeten, thuiswerk, e-commerce, ‘digitalisering’, de angst voor dichte contacten, de focus op gezondheid, het aantal vectoren voor fundamentele wijzigingen is groot.

Tegelijkertijd zijn er redenen om te denken dat morgen erg goed op gisteren zal lijken. De coronacrisis - hoe zwaar ook - is niet duurzaam, existentieel of systemisch. Daarenboven voedt Covid-19 de nostalgie naar precoronatijden op het vlak van sociale contacten en zorgeloosheid. Daarnaast is onze maatschappij zeer inert door onze angst voor verandering en omdat diegenen die verliezen bij verandering beter lobbyen dan zij die erbij te winnen hebben.

Komen er na Covid-19 grote veranderingen of niet? In plaats van in het algemeen op die vraag te antwoorden, focus ik op welke belangrijke veranderingen voor de ondernemingsfiscaliteit doorgevoerd kunnen worden. Covid zal de bedrijfsbelastingen niet heruitvinden, maar kan toch bijdragen aan een noodzakelijke en wenselijke evolutie.

Groener en meer responsabiliserend

In de marge van de verhoging van het budget van de Europese Unie met 750 miljard euro schoof de Europese Commissie al belangrijke fiscale pistes naar voren. Eerst en vooral voor een groenere fiscaliteit, met een uitbreiding van het systeem van emissierechten naar de luchtvaart en de scheepvaart. Er is ook sprake van een ‘border tax adjustment’, waarbij producten die door laksere reglementering aan concurrentiekracht winnen, belast worden bij hun import in de Unie. Voorlopig is nog geen sprake van de fameuze CO 2 -taks, omdat de milieufiscaliteit tussen de lidstaten nog te heterogeen is. Vooraleer die taks kan ingevoerd worden, moeten de Centraal-Europese landen de accijnzen op fossiele energie verhogen. Maar ook bij ons blijft er werk op de plank. We heffen geen accijnzen op stookolie voor verwarming, en dat is een ecologische aberratie.

Niet alleen op milieuvlak moet de fiscaliteit vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ tot meer verantwoordelijk gedrag aanzetten.

Niet alleen op milieuvlak moet de fiscaliteit vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ tot meer verantwoordelijk gedrag aanzetten. Hoewel nachtwerk heel schadelijk is voor de gezondheid, zijn in België de sociale bijdragen erop verlaagd in plaats van verhoogd. Responsabilisering zou het tegenovergestelde vereisen.

Eerlijkere handel

De internationale fiscaliteit moet eerlijker worden gemaakt. In plaats van een competitief voordeel aan de op reglementair vlak minst veeleisende landen te geven moet het principe van een ‘gelijk speelveld’ worden toegepast. De ‘border tax adjustement’ zal milieudumping ontmoedigen. Sociale dumping tegengaan zal moeilijker zijn. Welke minimale loon- en gezondheidsvoorwaarden kunnen opgelegd worden voor werknemers in de ontwikkelingslanden, zonder te vervallen in protectionisme? In afwachting heeft België er belang bij zijn taxshift te versnellen en de financiering van de sociale zekerheid minder te laten afhangen van in België betaalde lonen. We schieten onszelf in de voet, aangezien we import uit landen met minder of anders gefinancierde sociale bescherming subsidiëren. Die andere financiering zal dan vooral gebeuren door indirecte belastingen op de consumptie.

De fiscaliteit moet homogener zijn en minder scheeftrekkingen veroorzaken.

De Commissie sprak zich ook uit over hoe multinationals die digitale diensten aanbieden, de befaamde FANG's, belast moeten worden. Dat kan makkelijk economisch verantwoord worden. Indien twee bedrijven met dezelfde bijdragecapaciteit niet evenveel belastingen betalen op basis van de mobiliteit van hun belastbare basis, dan is dat het tegenovergestelde van economische efficiëntie.

De fiscaliteit moet homogener zijn en minder scheeftrekkingen veroorzaken. ‘Base erosion and profit shifting' (BEPS) wordt al zeer lang bestudeerd in de internationale cenakels, in het bijzonder bij de OESO. Het valt te verwachten dat een versnelling hoger wordt geschakeld. Een mogelijkheid, geïnspireerd op de VS, is het invoeren van een minimale belasting gebaseerd op de in elke lidstaat gerealiseerde omzet. Een minimale bedrijfsbelasting, bijvoorbeeld 20 procent, kan ook internationaal opgelegd worden. Een andere piste is een bijkomende belasting voor bedrijven die bijzonder hoge rendementen halen. Hoewel het mogelijk is mooie marges te behalen in competitieve sectoren, komt zoiets eerder voor in sectoren met oligopolies.

Fiscale transparantie

Op dit smörgåsbord van toekomstige evoluties is ook plaats voor de strijd tegen agressieve fiscale optimalisatie en a fortiori tegen fraude. Een mogelijke piste is, om op zijn minst voor bedrijven die genoten van overheidssteun tijdens de covidcrisis, per land fiscale transparantie op te leggen. Men kan overheidssteun in toekomstige crisissen afhankelijk maken van een solidair fiscaal ondernemingsgedrag. Geen staatssteun voor wie zich niet behoorlijk bijdroeg. Het betalen van belastingen zou op die manier een ‘verzekeringsdimensie’ omvatten.

Geen van deze grondstromen zal het fiscale landschap op korte termijn fors veranderen. Ze kunnen echter rekenen op aantrekkingskracht bij kiezers aan zowel de linker- als de rechterkant van het politieke spectrum. Dat laat vermoeden dat ze vroeg of laat ingevoerd worden. Men kan maar beter anticiperen.