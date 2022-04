Less is more geldt ook voor het aantal partijen...

Om te kunnen blijven wedijveren worden politieke partijen polariserende aandachtzoekers. Een herverkaveling kan geen kwaad.

De uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek zijn exemplarisch voor de toestand van de traditionele partijen. In de hoop het imago wat scherper te krijgen en zich van de concurrentie te onderscheiden, imiteren ze de communicatietechnieken van partijen zoals de N-VA of de PVDA. Het draagt bij tot een gepolariseerd partijlandschap, waar het op de duur onmogelijk wordt nog compromissen te sluiten en te beslissen.

Alleen wie fluks de nationale brainstorm van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden kan en wil invullen is in staat spontaan drie verschillen op te noemen tussen Groen en Vooruit.

Dat traditionele partijen het gedrag van de nieuwe partijen kopiëren, zien we al langer. Het was een van de redenen waarom de jongste regeringsvorming zo lang aansleepte. Tijdens de formatie werd duidelijk dat besturen, minstens in de communicatie, ook voor de traditionele partijen geen standaardoptie meer is. Meest sprekend in dat opzicht was de weerbarstige houding van de oerbestuurders van CD&V. In een opvallend gespierde interventie in 'De zevende dag' maakte Koen Geens, na zijn mislukte opdracht als koninklijk onderhandelaar, toen duidelijk dat CD&V niet ‘de dweil van de Wetstraat’ is. Zijn partij had ook standpunten.

Met hun straffere houding willen de traditionele partijen vermijden dat ze verdwijnen. Lange tijd leek dat ondenkbaar, maar Frankrijk toont dat het kan. Door de historische zuilstructuren, de gulle partijfinanciering en het kiessysteem dat minder ‘winner takes it all’ is, kan men het hier zeker wat langer rekken. Maar ook bij ons tonen peilingen dat sommige traditionele partijen flirten met de politieke irrelevantie.

Dat heeft vele redenen. De breuklijnen waarop de partijen ontstonden, zijn minder relevant geworden. Vooral de culturele breuklijn deed de levensbeschouwelijke en sociaal-economische tegenstellingen wat naar de achtergrond verdwijnen. De traditionele partijen bestuurden zich ook kapot, terwijl de kiezer kritischer en volatieler werd. Onderzoek toont aan dat je regeringsdeelname cash betaalt.

Ten slotte is het ook extreem druk geworden in het politieke centrum. Ook nieuwe partijen mikken op de centrumkiezer en hebben de ambitie partijen als CD&V, Open VLD en Vooruit leeg te vreten. We spreken niet alleen over de N-VA op rechts of Groen op links. Ook Vlaams Belang en de PVDA zijn door hun salonfähiger imago een aanvaardbaar alternatief geworden voor de kiezer die in het verleden nog met de traditionele partijen zijn pap kon koelen.

Ondanks de onheilspellende vooruitzichten blijven de traditionele partijen voor 2024 amechtig vasthouden aan een standalone strategie. Hun voorzitters zijn liever kapitein van een zinkende sloep dan matroos op een slagvaardig schip. Een herverkaveling zou betekenen dat partijen als Open VLD en CD&V in twee scheuren, met een deel dat bij een nieuwe linkse en een deel dat bij een nieuwe rechtse formatie aansluit. Dat is een grote emotionele stap om te zetten.

Nochtans zijn er te veel partijen. Om concurrentieel te blijven gaan ze via polarisering dagelijks op zoek naar aandacht. Maar eigenlijk is alleen wie fluks de nationale brainstorm van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kan en wil invullen in staat spontaan drie verschillen op te noemen tussen Groen en Vooruit, of tussen CD&V en de N-VA. Van ver bekeken lijken de partijen op links en rechts sterk op elkaar. Dat vreet ook aan de bestuurskracht van dit land. Grote stappen zijn te risicovol geworden voor partijen die bang zijn van hun kopieën in de oppositie.

De moed en radicaliteit die politici almaar vaker in hun communicatie aan de dag leggen, krijgt jammer genoeg geen verlengstuk in onze parlementen en regeringen. De bestuurskracht van dit land is ondermaats. Ook de als hervormingsregering aangekondigde Vivaldi-coalitie steekt haar ambities al terug op zak. Groen-vicepremier Petra De Sutter liet in Het Nieuwsblad eerlijk verstaan dat we opnieuw ten hoogste kleine stapjes (dus misschien helemaal niets) in de pensioenen en de fiscaliteit mogen verwachten.

Herverkaveling biedt misschien een oplossing. In theorie is het in systemen met minder partijen eenvoudiger om te besturen. Je komt makkelijker tot een compromis en als het aanbod aan partijen kleiner is, moet je minder bang zijn dat de kiezer overstapt naar een concurrent. Dat kan de bestuurskracht en in het verlengde daarvan het politieke vertrouwen ten goede komen.

Het nadeel is dat sommige kiezers zich misschien onvoldoende vertegenwoordigd voelen door die grote blokken, omdat niet langer voor elk belang in de samenleving een zelfstandige partij voorhanden is. Sommige onderzoekers wijzen er in dat opzicht op dat net veel partijen een gunstig effect hebben op het politiek vertrouwen.