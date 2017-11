Loonkloof hoeft niet helemaal dicht

De loonfkloof tussen man en vrouw moet niet helemaal dicht. Wel moeten alle drempels opgeruimd worden opdat de kloof kan verdwijnen.

Stijn Baert professor arbeidseconomie aan de UGent en de UAntwerpen

Afgelopen dinsdag vond Unequal Pay Day plaats in Europa. De idee daarachter is dat vanaf die dag vrouwen de rest van het jaar gratis werken, omdat ze op jaarbasis nog altijd ongeveer 16 procent minder verdienen dan mannen. Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is dat verschil in België met 21 procent nog groter, zodat vrouwen in ons land al vanaf half oktober ‘voor niks’ werken.

Meerdere stemmen noemen het bestaan van deze loonkloof ‘onbegrijpelijk’ of ‘schandalig’. Het wekt de indruk dat in een ideale wereld Unequal Pay Day op 31 december zou vallen. Ik ben het hier niet mee eens. Laten we niet flauw doen: arbeidsmarktdiscriminatie jegens vrouwen in Vlaanderen is ook anno 2017 een feit. Deze discriminatie bemoeilijkt het doorstoten van vrouwen naar hogere posities en dus naar hogere lonen.

Enkele jaren geleden probeerden we hier een cijfer op te plakken voor jonge vrouwen. We stuurden 1.152 fictieve sollicitaties naar bestaande vacatures. Het geslacht van deze kandidaten werd lukraak toegekend. Over het algemeen was er geen verschil in reacties naar gender. Dit veranderde echter wanneer we inzoomden op jobs die een eerste promotie in functieniveau impliceerden. Voor dergelijke banen hadden mannen 50 procent meer kans op een jobgesprek. Dat ambitieuze vrouwen op die manier ongunstig behandeld worden, verklaart deels de ‘kleverige vloer’ in Vlaanderen: het fenomeen dat vrouwen minder snel promotie maken dan mannen.

Deze discriminatie, of ze nu is ingegeven door seksisme of vooroordelen over toekomstig moederschap, is onbegrijpelijk én schandalig. Ze is een van de redenen waarom ik pro een actieve opsporing van arbeidsmarktdiscriminatie ben. Voor praktijktesten dus. Net zoals in het verkeer: je kunt een heel goed wettelijk kader hebben om overtreders te straffen, maar als de pakkans nihil is, blijft men te snel rijden.

Eigen keuzes

Een groot deel van de loonkloof hangt ook samen met de eigen keuzes die mannen en vrouwen maken. Dit wordt meteen duidelijk wanneer we de loonkloof op uurbasis bekijken. Die is met 8 procent een stuk lager dan de loonkloof op jaarbasis. De voornaamste verklaring: vrouwen werken veel vaker deeltijds dan mannen.

Ook het gekozen beroep, de sector waarin men werkt en de opleiding die men heeft genoten, verklaart een deel van de loonkloof. Met andere woorden: vrouwen kiezen voor opleidingen, sectoren en beroepen die financieel minder opleveren.

Eigen onderzoek maakte duidelijk dat jonge vrouwen zelf minder gericht zijn op promotie (en, indirect, hogere lonen). Dit komt onder andere omdat ze minder geneigd zijn risico’s te nemen. De kleverige vloer heeft ook hiermee te maken.

Al deze keuzes zijn maar ten dele vrijwillig. Hoe dan ook zou het niet fair zijn het vrijwillige deel te corrigeren. Net zoals we hogere loon voor vrouwen onder vastbenoemde ambtenaren niet per se moeten wegwerken.

Moederschap

Slechts een deel van de financieel minder gunstige keuzes die vrouwen maken, gebeuren vrijwillig en bewust. Andere hangen samen met het ouderschap. Terwijl de hele maatschappij er baat bij heeft, betalen op de arbeidsmarkt vooral vrouwen een prijs voor het ouderschap. Omdat enkel zij kinderen kunnen baren en omdat gezinnen ervoor blijven kiezen vrouwen verhoudingsgewijze meer zorgtaken te laten opnemen. Dit verklaart mee dat vrouwen vaker deeltijds en in ‘zachte’ sectoren werken.

Een hervorming van het ouderschapsverlof kan hierbij helpen. Momenteel verdelen gezinnen dit verlof tussen vader en moeder. In de praktijk nemen echter vooral moeders deze weken op. Waarom de duur van dit verlof niet verlengen wanneer vader en moeder een evenwichtig deel opnemen (en verkorten wanneer enkel de moeder weken opneemt)? Dit stimuleert vaders mee taken op te nemen en vormt de aanleiding voor een grondige discussie over de verdeling van zorg binnen het gezin.

In een ideale wereld ligt Unequal Pay Day niet op 31 december. In een ideale wereld worden alle drempels voor vrouwen op de arbeidsmarkt geruimd. Met harde hand als het over discriminatie gaat. Empathisch maar doortastend wanneer het raakt aan het moederschap. Tegelijk laat men in een ideale wereld toe dat mannen en vrouwen eigen keuzes te maken.

Als dat resulteert in een Unequal Pay Day op 1 december, doordat vrouwen bewust kiezen voor deeltijds werk, dan is dat geen probleem. En als dat ooit resulteert in een Unequal Pay Day op 1 februari, omdat vrouwen in financieel gunstiger sectoren werken, dan vind ik dat al helemaal uitstekend.