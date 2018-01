Luxemburg dankt aantrekkingskracht niet aan geheimhouding of belastingvoordelen

2018 is twee weken oud en in de pers verschijnen al headlines over zwart geld dat boven water komt nadat het verborgen bleef in Luxemburg (De Tijd, 9 januari). Laat me enkele zaken op een rijtje te zetten en de rol van Luxemburg als financieel centrum in een tijdperk van fiscale transparantie verduidelijken. Zo kunnen we het jaar voortzetten zonder herhalingen te moeten ondergaan uit het verre verleden.

Door Nicolas Mackel, CEO van Luxembourg for Finance, het publiek-privaat agentschap voor de ontwikkeling van Luxemburg als financieel centrum

Luxemburg is een van de meest toonaangevende financiële centra in de Europese Unie. De Global Financial Center Index (GFCI) plaatst Luxemburg op een derde plaats, net na Londen en Frankfurt. In voorgaande edities stond Luxemburg zelfs voor Frankfurt. In de nasleep van brexit is Luxemburg één van de voorkeursalternatieven voor financiële instellingen die een deel van hun activiteiten naar het continent verplaatsen. Eén van de activiteiten waarvoor de keuze valt op Luxemburg is bijvoorbeeld vermogensbeheer. Zoals Financial Times al aanhaalde, zetten grote Amerikaanse banken en een aantal Aziatische banken hun vermogensbeheer-hub op in Luxemburg om hun klanten in Europa te kunnen blijven dienen.

Dat klanten hun vermogen in Luxemburg blijven beheren is niet alleen volkomen legaal maar ook volkomen legitiem

Die aantrekkingskracht van Luxemburg als centrum voor vermogensbeheer houdt geen verband met geheimhouding of belastingvoordelen. De sterkte kan worden toegeschreven aan de internationale financiële expertise die Luxemburg te bieden heeft, maar ook aan de economische en politieke stabiliteit van het land.

Vanaf het ogenblik dat Luxemburg zich in 2009 verplichtte tot het uitwisselen van informatie op verzoek kon geen enkele klant, zowel Belgische als andere, denken dat zijn geld in Luxemburg buiten het bereik was van de belastingautoriteiten van zijn thuisland.

Schoon schip

Toen Luxemburg belastingtransparantie heeft omarmd door in 2014 de automatische uitwisseling van informatie te introduceren, moést de laatste ‘Belgische tandarts’ (met mijn excuses voor dit respectabele beroep) dat wel weten - zijn bank heeft hem dat zeker verteld - alsook het feit dat hij schoon schip moest maken.

Luxemburg is eveneens één van de ‘early adopters’ van de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO (CRS). Dit wil zeggen dat de Luxemburgse belastingautoriteiten in 2017 zijn begonnen met het uitwisselen met buitenlandse belastingautoriteiten van alle informatie over klanten en hun rekeningen met betrekking tot het fiscale jaar 2016. Daarom zou het volkomen dwaas en zinloos zijn om vandaag nog een poging te doen om geld in Luxemburg te verbergen.

Tegenwoordig blijven echter veel klanten, en niet uitsluitend uit België, hun geld toevertrouwen aan banken in Luxemburg. Het beheerd vermogen in Luxemburgse privébanken is zelfs gestegen van 271 miljard in 2007 tot 351 miljard in 2016, ondanks het feit dat iedereen wist dat Luxemburg de belastingtransparantie volledig op het voorplan had gezet.

Vrijheden

Dat klanten hun vermogen in Luxemburg blijven beheren is niet alleen volkomen legaal maar ook volkomen legitiem, aangezien het een belangrijk onderdeel is van de vier vrijheden waarop de interne markt van de EU steunt: vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen.

Luxemburg is nu eenmaal leidinggevend in internationale financiële dienstverlening, en het wordt hoog tijd dit onder ogen te zien.

Nederlanders hoeven niet dwingend op vakantie te gaan in Cadzand of Scheveningen, ze kunnen ook genieten van de restaurants in Oostende en Knokke. Ook Duitsers hoeven niet alleen Duits bier te drinken en kunnen kiezen uit een Europees aanbod, waaronder meerdere uitstekende Belgische bieren. Zelfs Franse chocoladeliefhebbers hoeven zich niet te beperken tot hun keuze van pralines, ze kunnen ook terecht bij Belgische chocolade.

Op dezelfde manier heeft ook elke Belg het volste recht om te kiezen waar hij zijn geld wil laten beheren. Het is perfect legitiem om in Luxemburgse beleggingsfondsen te investeren of een Luxemburgse levensverzekering te kopen. Luxemburg is nu eenmaal leidinggevend in internationale financiële dienstverlening, en het wordt hoog tijd dit onder ogen te zien.