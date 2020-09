Maak de dienstencheque duurder...

1,4 miljard

1,4 miljard euro, dat is veel meer dan wat pakweg de begeleiding (254 miljoen) en de opleiding (367 miljoen) van werkzoekenden in 2018 heeft gekost. En het is veel meer dan wat de jobbonus (350 miljoen) of het geven van een laptop aan elk kind dat er nu geen heeft (enkele tientallen miljoenen euro's), zoals we voorstelden met het Vlaamse relancecomité, zou kosten.

Dumpingprijs

Samen delen

Ten tweede moeten we opletten dat een prijsverhoging van de dienstencheque niet leidt tot een afbraak van het systeem, doordat sommige gezinnen de huishoudhulp niet meer kunnen betalen of doordat betaling in het zwart interessanter wordt. Een interessante piste kan daarom zijn de prijs van de dienstencheque beperkt inkomensafhankelijk te maken, bijvoorbeeld door te werken met sociale cheques tegen een goedkoper tarief voor wie een lager inkomen heeft. Een andere piste is het drempelniveau waarop de cheque duurder wordt (nu is dat na 400 cheques per persoon per jaar) te verlagen. Daarnaast is het belangrijk dat de prijsverhoging geleidelijk gebeurt.